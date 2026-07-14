두부 부침, 제육 볶음... 매일 저녁 딸 둘의 집밥 보며 배운 것

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큰사진보기 ▲딸들이 차린 저녁 식탁딸들이 카카오톡으로 보내온 저녁 상차림입니다. ⓒ 딸제공 관련사진보기

"엄마, 오늘은 냉장고에 두부가 있어서 두부 부침 했어."

"애호박이 조금 남아서 된장찌개에 다 넣었어."

"주말에 산 버섯이 시들기 전에 스파게티에 넣었더니 맛있더라."

"엄마, 외할머니 된장 조금 짜긴 한데 조금만 넣어도 국물 맛이 깊어져."

"간장도 다 쓰면 또 얻어가야겠어."

"오늘은 네가 요리했으니까 설거지는 내가 할게."

"아니야, 나는 야채 썰었잖아. 설거지는 내가 하지."

"엄마, 화장실 청소는 내가 하면 자꾸 미루게 돼. 그런데 남편은 주말 아침에 일어나면 욕실부터 정리해. 본인이 쓰는 공간이니까 깨끗해야 마음이 편하대."

"처음에는 누가 뭘 해야 한다고 정한 건 아니었어. 같이 살아보니까 서로 잘하는 일이 다르더라. 나는 요리하고 주방 정리하는 게 편하고, 남편은 빨래 돌리기나 욕실 청소를 더 잘해."

"우리 집은 화장실 청소하는 날이 정해져 있어. 주말에 한 사람이 청소하면 다른 사람은 그동안 장 봐 온 걸 정리하고 일주일 먹을 식재료 손질을 해. 빨래도 하고. 누가 도와주는 게 아니라 함께 사는 사람들이니까 자연스럽게 하는 거지."

"우리도 누가 정한 건 없어. 각자 덜 싫어하는 일을 맡다 보니까 이렇게 됐어."

큰사진보기 ▲우리 부부의 저녁상차림고등어구이 그리고 양파와 두부 부침, 약간의 채소 샐러드로 소박하게 차린 저녁상입니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

"오늘은 고등어구이와 양파 부침했어."

"와, 맛있겠다."

"다음에 집에 가면 그 반찬 해줘."

"우리도 얼른 밥 먹기 전에 사진 찍어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

오후 6시 30분쯤이면 우리 집 가족 단톡방이 바쁘게 움직인다. 알림음과 함께 결혼한 두 딸이 차린 저녁 식탁 상이 하나둘 올라온다.사진을 보는 일은 이제 우리 부부의 작은 일상이 되었다. "오늘은 뭘 해 먹었을까?" 하는 기대감으로 휴대전화를 열어보면 소박하지만 정갈한 밥상이 먼저 인사를 건넨다.큰딸은 대학 입학과 동시에 집을 떠나 자취를 시작했고, 지난 3월 결혼했다. 작은딸도 지난해 5월 결혼하면서 분가했다. 두 아이 모두 맞벌이 부부다. 아침 일찍 출근해 저녁이 되어야 집으로 돌아오는 직장인들이다.'너무 피곤해서 그냥 시켜 먹을까?' 하는 마음도 들 법하다. 그런데 신기하게도 단톡방에 올라오는 사진 속에는 배달 음식보다 집에서 만든 밥이 훨씬 많다. 돌이켜보면 나는 딸들에게 요리를 따로 가르친 적이 없다.아이들이 학교 다닐 때는 학원과 학교 일정이 바빴고, 나 역시 늘 바쁜 일정으로 함께 부엌에 오래 서 있을 여유가 없었다. 주말이면 밀린 빨래와 청소를 하고 장을 보다 하루가 금세 지나갔다. "오늘은 엄마가 할게. 너희는 공부해" 라며 부엌에서 나 혼자 분주히 움직인 날들이 더 많았다. 요리를 가르치지 못했다기보다 그럴 시간을 제대로 만들지 못했던 것이 더 정확한 표현일 거다.그렇다고 "배달음식은 몸에 안 좋으니 절대 먹지 마라"며 잔소리한 기억도 별로 없다. 바쁜 직장 생활을 해 본 사람이라면 퇴근 후 밥 한 끼 차리는 일이 얼마나 큰 노동인지 알기 때문이다.그런데 결혼 후 딸들의 식탁을 보면서 오히려 내가 배우는 것이 많아졌다. 무엇보다 냉장고 속 재료를 먼저 살펴보고 그에 맞춰 메뉴를 정하는 습관이다.두부 부침, 달걀말이, 김치찌개, 된장찌개, 제육볶음, 스파게티 같은 평범한 집밥이다. 하지만 그 밥상에는 생활의 지혜가 담겨 있다. 있는 재료를 버리지 않고 알뜰하게 활용하는 습관이 자연스럽게 보인다.특히 김치찌개와 된장찌개 사진이 올라오는 날이면 괜히 마음이 뭉클해진다. 딸들은 친정에서 가져간 김치로 찌개를 끓이고, 친정어머니, 그러니까 아이들에게는 외할머니가 손수 담가 주신 된장과 간장, 젓갈로 간을 맞춘다.짧은 대화 속에서도 세대를 이어 내려오는 손맛이 함께 담겨 있는 것 같아 괜히 마음이 따뜻해진다.사위들도 자연스럽게 주방에서 저녁을 함께 준비한다. 어느 날은 큰사위가 감자를 깎았다고 하고, 또 어느 날은 작은 사위가 설거지를 맡았다고 한다.이런 대화가 오간다는 이야기를 들으며 웃음이 났다.집안일을 누가 더 많이 했는지 따지기보다 그날그날 조금 더 여유 있는 사람이 자연스럽게 집안일을 나눈다고 했다.더 인상적이었던 건 두 사위 모두 화장실 청소를 자신들의 몫처럼 맡고 있다는 이야기였다. 처음에는 조금 의외라는 생각이 들었다. 내가 살아온 세대에서는 집안일, 특히 눈에 잘 띄지 않는 청소는 대개 아내의 몫으로 여겨지는 경우가 많았기 때문이다.그런데 이유를 듣고는 고개가 끄덕여졌다.큰딸도 말했다.작은딸 역시 비슷한 이야기를 했다.그 말을 듣는 데 마음 한편이 참 흐뭇했다. 퇴근 후 지친 몸으로 집에 돌아와 다시 집안일해야 하는 건 어느 한 사람만의 일이 아니다. 두 부부는 각자의 방식으로 생활을 꾸려가고 있었다. 화장실 바닥을 닦고, 음식물 쓰레기를 버리고, 설거지하는 작은 일들이 결국 서로를 배려하는 마음이라는 것을 딸 부부는 자연스럽게 알고 있었다.사실 결혼은 거창한 이벤트보다 이런 사소한 일상의 반복으로 이루어진다. 퇴근길 장을 보고, 냉장고를 열어 남은 재료로 저녁을 준비하고, 된장찌개를 끓이며 하루를 마무리하는 일. "오늘도 고생했어."라고 말해 주는 일이 결국 한 가정을 만든다.딸들의 저녁상 사진이 올라오면 우리 부부도 질세라 식탁 사진을 찍어 보낸다.그러면 딸들이 금세 답장을 보낸다.사진 몇 장이 오갈 뿐인데도 서로 잘 지내고 있다는 안부가 전해진다. 어느새 가족 단톡방은 우리 가족의 작은 식탁이 되었다. 예전에는 부모는 가르치고 자식은 배우는 존재라고 생각했다. 그래서 부모는 늘 정답을 알고 있어야 하는 줄 알았다.그런데 요즘은 생각이 조금 달라졌다. 부모도 자식에게 얼마든지 배울 수 있다는 것을 새삼 느낀다. 서로의 삶을 존중하며 집안일을 나누는 모습도, 냉장고 속 재료를 알뜰하게 활용하는 살림도, 비싼 음식보다 함께 둘러앉아 먹는 저녁 한 끼를 소중하게 여기는 마음도 나는 딸들에게 배우고 있다.오늘도 오후 6시 30분, 휴대전화에 알림이 울린다. '카톡' 또 하나의 저녁상이 도착했다. 한참 바라보다 남편에게 말했다.남편이 웃으며 휴대전화를 들었다. 오늘도 우리 가족은 각자의 식탁에 둘러앉아 같은 저녁 시간을 함께 살아가고 있다.