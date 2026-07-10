톡 쏘는 맛이 일품, 불 없이 만드는 초간단 당근 반찬

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무엇을 심어 볼까. 그게 뭐든 무해한 것이었으면 좋겠다. 눈을 감았다 뜨면, 무언가 자라기 시작하고, 나는 기르는 사람이 된다.



- 시인 안희연의 <당근밭 걷기> 중

"어! 이게 뭐지?"

"그거 당근이지."

"당근이라고?"

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큰사진보기 ▲밭에서 캔 못난이 당근땅에 사방팔방 뿌리내려 못난이가 된 당근. 볼품없지만 내 밭에서 캐낸 멋진 작품. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲채칼로 썬 당근으로 볶음 만들기채칼로 가늘게 채친 당근을 포도씨유에 볶아 소금 살짝 뿌려 간을 맞춘다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

[당근 라페 재료]

당근 2개

소금 1작은술

통 겨자 1큰술

올리브유 2큰술

레몬즙이나 식초 2큰술

올리고당(설탕이나 꿀) 1큰술

큰사진보기 ▲당근 라페통겨자, 식초, 깔리만시 액, 올리고당, 올리브유 그리고 완성된 당근라페 ⓒ 김효숙 관련사진보기

"종일 물만 마셨더니 입맛이 떨어졌는데 겨자가 톡 쏘니까 좋다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

지난 봄 남편이 텃밭에 심은 씨앗에서 이파리들이 나올 때까지도 나는 그게 뭔지 몰랐다. 학교 다닐 때 당근이 뿌리 식물이라는 사실을 분명히 배웠을 텐데 말이다. 주황색 열매는 보이지 않고 잎사귀만 하늘 높은 줄 모르고 쑥쑥 자라는 게 그저 신기했다. 그전까지 내게 당근이란 그저 기다란 원뿔 모양의 주황색 채소일 뿐이었기 때문이다.어린 시절 본 텔레비전 애니메이션 속 날쌘 토끼는 뾰족한 푸른 잎사귀가 달린 주황색 채소를 먹었다. 그 토끼는 늘 당근을 베어 먹으면서 자기를 뒤쫓아오는 동물들을 놀려 먹곤 했다. 하지만 한 번도 그게 진짜 당근이란 생각을 해 본 적이 없었다. 그저 만화 속 세계는 신기하다고만 여겼다.그런 내가 텃밭 농사를 하면서 진짜 당근을 봤다. 어릴 적 화면에서만 보던 바로 그 삐죽한 잎사귀가 내 눈앞에 있었다. 땅 위로 삐죽빼죽 올라오던 잎사귀는 날이 갈수록 무성해지고 줄기는 위쪽으로 쑥쑥 자랐다. 잎사귀만 보고는 도무지 당근이 어떻게 자라는지 상상할 수 없었다.한 달쯤 지나고 다닥다닥 붙어 있던 당근을 솎아 냈다. 땅속에 가느다란 원뿔 모양의 옅은 주황색 열매가 자라있었다. 그 뒤로 한두 주일 더 지나니까 흙 위로 둥그스름한 주황색 뿌리가 보였다. 텃밭 안내 책자에는 뿌리가 보이면 흙을 잘 덮어주라고 했다. 그렇게 북돋아 주어야 당근이 초록색으로 변하는 걸 막아준다는 거다. '초록색 당근이라니!' 놀란 나는 주황빛이 조금이라도 보일까 봐 매번 열심히 흙을 덮어주었다.장마가 온다는 소리에 남편과 나는 당근이 흐물흐물해질까 봐 걱정스러웠다. 줄기만 가지곤 도무지 얼마나 컸는지 가늠할 수 없었지만 내다 팔 것도 아닌데 작으면 또 어떠랴 싶어 당근을 캐기로 했다. 다시 안내 책자를 펼쳐보니 씨 뿌리고 석 달 정도 지나거나 쭉쭉 솟아 오르던 잎줄기가 아래쪽으로 처질 때 캐면 된다고 쓰여 있었다. 아직 잎이 처지진 않았지만, 지난 4월 초에 심었으니 시기도 얼추 맞았다.잘 자란 당근은 줄기가 30센티미터 아니 50센티미터는 되는 것 같았다. 줄기도 내 손가락보다 더 굵게 자라있었다. 줄기를 한데 잡고 당기면 쑥 뽑혀 올라올 줄 알았는데 꼼짝 하지 않았다. '뭐지? 이 녀석 제법인데' 이번에는 바로 당기지 않고 줄기를 잡아 살살 흔들어주니 흙에 틈이 생겼다. 그때 바로 있는 힘껏 잡아당겼다.내 손에 뽑혀 나온 당근은 뿌리가 사방팔방으로 뻗어 나와 못난이 중에 상 못난이였다. 하지만 색깔은 맛깔스러운 진한 주황빛을 띠었다. 생김새는 볼품없었지만, 처음으로 만나는 진짜 당근의 모습이 신기하기만 했다. 무성하게 자란 이파리와 줄기는 뚝뚝 잘라 퇴비장에 던져 넣었다. 그저 퇴비장에서 잘 썩어 좋은 거름으로 다시 태어나길 바랐다.흙이 잔뜩 묻은 당근을 여러 번 씻어 물기를 탈탈 털었다. 울퉁불퉁 삐죽 뻗어 나온 작은 뿌리를 하나 뚝 잘라서 맛보고 딸에게도 주었다. 둘 다 눈이 휘둥그레졌다. 생김새는 못난이지만 맛은 최고였다. 무얼 해도 맛난 반찬이 될 것 같았다.어려서부터 당근은 밥상의 단골 메뉴였다. 엄마는 어디선가 당근이 눈에 좋다는 소리를 듣고는 날마다 당근 볶음을 먹으라고 성화였다. 나도 엄마가 되니 아이들에게 당근을 먹으라고 닦달했다. 당근 볶음은 간단하다. 기름 두른 프라이팬에 채 썬 당근을 넣고 볶아주기만 하면 된다. 볶다가 소금을 한 꼬집 넣어 흩뿌리면 달짝지근한 당근에 짭조름한 맛이 배어 일품이다. 마지막에 통깨나 깨소금을 뿌리면 더 고소해진다.그리고 겨자를 좋아하는 남편과 딸을 위해 '당근 라페'를 만들기로 했다. 라페는 프랑스 말로 '채 썰다, 강판으로 간다'라는 뜻이다. 쉽게 말하면 당근을 채 썰어서 만든 프랑스식 샐러드다. 이름만 들으면 익숙지 않아 어려울 것 같지만, 겨자만 있으면 쉽게 만들 수 있다.울퉁불퉁 못난이 당근 2개를 채 썬다. 손목이 아파서 채칼을 이용했다. 채칼은 편리하지만 위험하다. 잠시만 방심하면 살갗이 날아가 오랫동안 고생하기 때문에, 늘 신경을 곤두세우고 살살 다뤄야 한다.채 썬 당근에 소금을 1작은술 넣고 10분에서 15분 정도 숨이 죽도록 기다린다. 절인 당근을 꼭 짜고 올리브유를 두르고 통 겨자를 넣어 섞는다. 통 겨자가 없을 땐 배달 음식 소스로 딸려오는 허니머스타드 드레싱을 사용해도 상관없다. 톡 쏘는 맛이 줄어들긴 하지만 겨자 맛은 즐길 수 있다. 레몬즙이 상큼해서 좋지만 똑 떨어져서 더 새콤한 깔라만시 액을 한 술 넣고 파인애플 발효식초 한 술을 더했다. 올리고당을 넣고 마무리하거나 후추로 매콤한 맛을 더해도 좋다. 각자 취향에 맞게 단맛과 신맛을 조절하면 가장 맛난 나만의 당근 라페를 만들 수 있다.덥고 습한 날, 불 앞에서 진땀 빼지 않고도 뚝딱 만들어 접시에 담아 식탁에 올렸다. 무더위에 지쳐 돌아온 남편이 반색 하며 젓가락을 들었다.채 썰고 남은 자투리 당근은 냉장고에 두었다가 어묵탕과 어묵볶음에 한 줌씩 넣었다. 주황색이 연하게 우러나오고 단맛이 은은하게 퍼졌다. 남은 토막 한두 개는 쌈장에 찍어 먹었다. 당근 한 가지로 반찬을 다섯 가지나 만들었다. 이제는 해가 져도 밭에서 일하면 땀이 비 오듯 쏟아진다. 모기떼와 싸우느라 팔과 다리는 벌겋게 부어오른다. 하지만, 이 맛에 또 텃밭에 간다.우리는 무언가 심었고 무해한, 아니 너무도 신기하고 유익한 당근이 우리에게 돌아왔다. 텃밭은 그렇게 우리에게 늘 내어준다. 초보 농부는 그 너그러움에 그저 감사할 뿐이다.