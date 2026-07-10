'핵테온 세종', 글로벌 사이버보안 플랫폼으로 안착

큰사진보기 ▲2026 택테온 세종 '국제 대학생 사이버보안 경진대회' 기념사진 ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최고 영예인 고급 부문 대상은 한국의 ‘정현수의전역을축하합니다’ 팀이 차지했다. ⓒ 세종시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본방문단인 일본 정보보안 기업 아카츠키(AKATSUKI) 시노하라 히로유키 대표(왼쪽)와 야마시타 아키마사 원장(오른쪽) ⓒ 세종시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 4년간 국내 사이버보안 인재 양성의 요람으로 자리매김해 온 '핵테온 세종'이 올해 세계 무대로 영역을 대폭 확장하며 글로벌 보안 허브로서의 가능성을 입증했다.지난 9일부터 10일까지 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026 핵테온 세종 AI·사이버보안 콘퍼런스'가 이틀간의 대장정을 마쳤다. 올해로 5회째를 맞은 이번 행사는 국가정보원과의 공동 주최로 체급을 대폭 키우며, 전 세계 47개국에서 5,000여 명의 글로벌 인재와 전문가들이 결집하는 대성황을 이뤘다.그동안 국내 보안 인재 양성과 학술 교류의 든든한 버팀목이 되어온 핵테온 세종은, 올해 글로벌 인재 양성과 국가 간 정책·경제 협력을 아우르는 '국제 협력 플랫폼'으로 확실히 자리매김했다는 평가다.이번 핵테온 세종은 인공지능·사이버보안 관련 경진대회·학술대회·기술전시회 등으로 진행됐다. 행사의 중심축인 '국제 대학생 사이버보안 경진대회'는 이미 시작 전부터 전 세계 화이트해커들의 뜨거운 관심을 받았다. 역대 최대 규모인 47개국, 216개 대학, 548개 팀(1,799명)이 예선에 도전장을 내밀며 치열한 각축전을 벌였다.바늘구멍 같은 예선을 뚫고 세종 본선 무대에 선 40개 팀은 총상금 3800만 원을 두고 치열한 경쟁을 벌였다. 그 결과 최고 영예인 고급 부문 대상은 한국의 '정현수의전역을축하합니다' 팀이 차지했고, 초급 부문 대상은 베트남의 'CyberCh1ck' 팀에게 돌아가며 국제 대회의 면모를 톡톡히 보여줬다.경진대회 종료 후에는 대회 참가 학생들에게 세종시를 홍보하고, 학생 간 관심 분야 공유 및 친목을 도모하는 뜻깊은 교류의 장이 이어졌다.학술대회에서는 인공지능과 사이버보안 등 관련 기술과 정책, 산업생태계를 아우르는 활발한 논의를 펼쳤다. 우선 손기욱 한국사이버안보학회장이 'AI와 사이버안보, 우리는?'을 주제로 한 강연에서 인공지능 시대 속 미래사회의 대응책을 집중적으로 설명했다.또한, 국가정보원은 국내 사이버보안 취약점 신고·조치 공개 제도와 인공지능 보안 정책 등 정부 차원의 보안관리 대응 전략을 소개해 업계 관계자들의 이목을 집중시켰다.이와 함께 42여 개 기업과 기관이 참가한 정보통신기술 전시회와 정보보호학회 우주·양자보안연구회, 과학기술정보보호협의회, 국가사이버안보세미나, 제2회 지방정부 정보보안 실무 협의회 등에서는 공공·민간·학계의 사이버보안 협력 기반을 한층 넓혔다.특히 이번 행사에서 가장 주목받은 대목은 실질적인 '국제 경제 협력'의 물꼬를 텄다는 점이다. 지난해 '교토 스마트시티 엑스포'에서 맺은 결실을 바탕으로, 일본 교토부 대표단이 세종을 공식 방문해 단순 참관을 넘어선 비즈니스 교류를 진행했다. 교토부는 일본의 옛 수도이자 문화예술의 중심지로, 최근 인공지능 확산 대응과 정보보호 체계 구축 등 디지털 사회 구현을 위한 도시 혁신에 속도를 내고 있는 곳이다.야마시타 아키마사 원장(전 교토부 부지사)을 필두로 한 일본 대표단은 핵테온 세종 학술대회에서 기조강연을 통해 일본과 교토부의 정보보안 정책과 세부적인 추진 사례를 공유하고, 현장 중심의 AI·보안 협력 방안을 제안했다.또한 국내 42개 기업·기관이 참여한 기술 전시회를 살펴보며 한·일 양국의 기술적 강점과 산업 동향을 이해하는 시간을 가졌다. 특히 세종 관내 정보보안 기업인 '미르정보기술' 부스에서는 한·일 양국 간 실질적인 수출 및 기술 협력 가능성을 타진하는 현장 간담회가 밀도 있게 진행됐다.도시 간 동맹도 끈끈해졌다. 대표단은 조수창 세종시 기획조정실장과의 면담에서 스마트시티와 정보보안 등 미래 전략 산업은 물론, 문화·예술까지 교류 범위를 전방위로 확대하기로 합의했다. 야마시타 원장은 "행정수도로 나아가는 세종시와 경제 산업 협력을 추진하는 것은 중요한 의미를 갖는다"며 지속적인 우호를 약속했다.세종시는 이번 핵테온 세종의 성공을 발판 삼아 지역 핵심 과제인 '교육발전특구'와 '충청권 정보보호 클러스터' 구축에 속도를 내고, 세종을 명실상부한 '글로벌 사이버보안 거점 도시'로 키워내겠다는 복안이다.조상호 시장은 "국가균형성장의 중심인 세종에서 열린 핵테온 세종은 대한민국의 디지털 안보를 설계하고 사이버보안 인재 양성의 방향을 제시한 뜻깊은 자리였다"며 "세종시가 글로벌 사이버보안 협력의 중심지로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.한편, 이번 행사는 세종시와 국가정보원이 공동 주최하고 고려대 세종(정보보호특성화대학·SW중심대학사업단·RISE사업단), 홍익대 세종(RISE사업단), 방산기술보호연구소, 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 주관했으며, 과학기술정보통신부와 행정안전부, 개인정보보호위원회, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국인터넷진흥원(KISA) 등 18개 기관이 후원했다.