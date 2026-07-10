경계선지능인 학대·추행한 지원단체 전 대표, 1심서 징역 7년

경계선지능인과 발달장애인 등을 지원하던 단체 전 대표 A씨의 학대 사건에 대한 1심 선고가 9일 내려졌다.
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수원지방법원 성남지원 형사1부(부장판사 김경훈)는 9일 장애인복지법 위반과 강제추행 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 7년을 선고했다. 재판부는 A씨에게 성폭력 치료프로그램 40시간과 아동학대 재범예방 프로그램 40시간 이수, 아동·장애인 관련 기관 취업제한 7년도 함께 명령했다. 함께 기소된 공동피고인 B씨에게는 징역 1년(집행유예 2년), 공동피고인 C씨에게는 징역 1년(집행유예 2년)을 각각 선고했다.
재판부는 "A씨는 범행 일체를 부인하며 B씨와 C씨에게 범행을 지시하거나 가담하지 않았다고 주장하고 있으나 피해자와 목격자 진술 등 여러 증거를 종합하면 공소사실이 모두 유죄로 인정된다"고 설명했다. 이어 "A씨는 장애인 공동체를 운영하면서 입소한 장애인들을 상대로 성추행과 반복적인 폭력을 행사하는 등 죄질이 매우 불량하다"며 "피해자 개인에게 심각한 신체적·정신적 고통을 안겼을 뿐만 아니라 지역사회의 장애인 복지에 대한 신뢰까지 훼손했다"고 판시했다. 재판부는 "납득하기 어려운 이유로 범행을 부인하고 있는 점 등을 고려하면 엄중한 처벌이 불가피하다"고 양형 이유를 설명했다.
반면 B씨와 C씨에 대해서는 "범행을 모두 자백했고, A씨의 지시에 따라 범행에 가담한 점 등을 참작했다"고 밝혔다.
A씨는 2024년부터 2025년까지 경기 광주시의 한 미인가 공동체에서 경계선지능인과 발달장애인 등을 상대로 폭행과 아동학대, 강제추행 등을 반복한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
이번 사건에는 공동체 거주자였던 경계선지능인 B씨와 발달장애인 C씨도 공동피고인으로 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 A씨의 지시에 따라 일부 폭행에 가담한 것으로 보고 기소했지만, 변호인 측은 공동체 내부의 위계적 구조와 장기간 이어진 폭행·통제 환경 속에서 지시를 거부하기 어려웠다고 주장했다.
앞서 열린 3·4차 공판에는 공동피고인인 B씨와 C씨를 비롯해 공동체에서 근무했던 장애인활동지원사, 공동체 입소자, 관계자 등이 잇따라 증인으로 출석한 바 있다. 증인들은 공동체 내부에서 반복적인 폭행과 생활 통제가 있었으며, A씨의 지시를 거부하기 어려운 분위기가 형성돼 있었다고 진술했다. 일부 증인은 자신들도 폭행과 성추행 피해를 입었다고 증언했다.
특히 공동피고인 B씨는 자신 역시 공동체에서 폭행과 성추행 피해를 입었다고 진술했으며, 공동피고인 C씨도 A씨의 지시에 따라 피해자를 폭행한 사실은 인정하면서도 자신 역시 폭행 피해를 입었다고 증언했다. 활동지원사로 근무했던 관계자 역시 공동체 내 폭행을 목격했고, 업무 범위를 벗어난 지시와 생활 통제가 있었다는 취지로 진술했다.
지난 6월 열린 결심공판에서 두 공동피고인 측 국선변호인은 "피고인은 공소사실을 모두 인정하고 반성하고 있다"며 "피고인 역시 공동체 내부에서 폭행과 성폭력, 통제 속에 생활한 피해자였고, 장기간 형성된 상하관계와 권력관계 속에서 부당한 지시를 거부하기 어려웠다"고 주장했다. 이어 "피해자를 보호하지 못한 잘못은 분명하지만 피고인 역시 피해자였던 점 등을 참작해 달라"고 선처를 요청했다.
해당 단체는 경계선지능인과 발달장애인 등 취약 청소년·청년을 지원한다며 대안가정과 자립 지원 사업 등을 운영해 왔다. 그러나 지난해 10월 공동체 내부 학대 의혹이 불거지면서 경찰 수사가 시작됐고, 미인가 시설 운영과 후원금 모집, 복지제도 이용 등을 둘러싼 논란도 제기됐다. 올해 3월에는 단체가 운영하던 사회주택에서 발달장애인 입소자가 화재로 숨지는 사고까지 발생하면서 취약계층 지원 체계와 관리·감독의 사각지대를 둘러싼 우려도 이어지고 있다.