칫솔 하나에서 발견하는 우주, '연결'을 말하는 시집

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내가 숨 쉴 때

들고 나는 것이 있다는

사실을 알아차리게 하소서

숨을 들이마실 때마다

하늘이 들어오신다는 사실

아득히 먼 처음부터

아득히 먼 맨 나중까지 매번

숨을 내쉴 때는

내 안에 들어오신 하늘이

내 안에 있던 것과 함께

다시 하늘로 올라가신다는 사실을

하루 한 번만이라도 느끼게 하소서

목숨 있는 모든 것은 물론이고

목숨 없는 것들도 모두 다

하늘과 이어져 있다는

그래서 모든 것이 서로 이어져 있다는

자명한 사실

이 오래된 진리를

하루 한 번만이라도 되새기게 하소서

그리고 이 뒤늦은 각오가

잊히지 않도록 빼앗기지 않도록 해주소서

"목숨 있는 모든 것은 물론이고 / 목숨 없는 것들도 모두 다 / 하늘과 이어져 있다는 / 그래서 모든 것이 서로 이어져 있다는 자명한 사실"

고마워하려면

온 우주가 필요합니다

오늘 아침 새 칫솔이 고마워

잠깐 생각해봅니다

누가 어디서 어떻게 만들었는지

그 누구는 누구인지부터

칫솔 재료는 어디서

칫솔을 만드는 기계와 도구들은

칫솔이 내 손에 쥐어지기까지

칫솔이 이동한 거리와 그 경로는

이렇게 끝말잇기를 하다 보면

칫솔이 태양계 너머 우주로 연결됩니다

그래서 칫솔은 칫솔이 아닙니다

칫솔은 지구의 후예 온 우주의 산물입니다

그렇다면 칫솔과 인간

인간과 비인간 존재 모두 형제자매입니다

진실로 고마워하려면

고마워하면서 미안해해야 합니다

목백일홍 꽃 피자/곡기를 끊겠다 하셨다 한다//

입술 축이던 물마저 마다하시다/목백일홍처럼 뼈만 남기셨다 한다//

향년 97세//(중략) 당신 힘으로 문 열고 가신 것이다

"깨끗하게 가신 것이다 / 다 쓰고 가신 것이다 / 스스로 문 닫고 가신 것이다"

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"그러지 않으면 가장 늦게 온 것이 가장 먼저 되리라고"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

아침밥을 먹고 나면 각자 자기 방으로 흩어져 컴퓨터로 작업을 하거나, 공부를 한다. 가끔 냉장고를 뒤져 간식을 먹거나 물을 마시러 나올 때 혹은 거실에서 마주칠 때 외엔 종일 함께 있어도 가족이 오손도손 모여 있는 시간보단 자기만의 세상에서 소통하는 시간이 더 많다. 이것이 우리 가족의 일상 풍경이다. 뿐만이 아니다. 요즘은 친구나 가족들이 외식을 하거나 모임을 하는 카페에서도 각자 휴대전화를 들여다보는 풍경을 흔히 볼 수 있다.어찌 보면 우리는 그 어느 때보다 촘촘하게 연결된 세상에 살고 있다. 손가락 하나로 전 세계의 소식을 실시간으로 접하고, 인공지능이 일상 깊숙이 들어온 초연결 시대다. 그러나 역설적으로 현대인은 이러한 시대 속에서 옛날보다 깊은 단절감과 소외감을 느끼며 살고 있다. 인간이 만들어낸 기술의 그물망은 팽팽해졌지만, 정작 인간과 자연, 나와 타자, 그리고 내면과의 본질적인 끈은 끊어져 있지 않은가 하는 생각을 하게 되는 것이다.이문재 시인의 일곱 번째 시집 <꿈을 꾸게 하는 꿈이 있다>(2026년 1월 출간)에는 이러한 현대인들에게 던지는 관계의 재발견과 생태 보전을 위한 문명 전환에 관한 메시지의 시 92편이 담겨 있다. 출판사 소개에 의하면 이 시집은 "꽃 한 송이와 모래 한 알 앞에서도 숭고해지고, 양치를 하다 문득 칫솔에게 느낀 고마움을 전 우주로 확장하는 시인의 상상력과 포용력이 곳곳에 스며들어 있다"고 설명한다.시집 전체를 관통하는 흐름인 "연결"을 주제로 한 다섯 편의 시를 음미해 보고자 한다. 이 시들은 공통적으로 거대한 단절의 문명을 향해, 우리가 잃어버린 본연의 '연결'을 회복하자는 나지막하지만 단호한 선언이자 간절한 기도로 읽힌다.시인은 가장 먼저 우리가 살아있음의 증거인 '호흡'을 통해 연결의 감각을 일깨운다. <하늘이 들어오신다>에서 호흡은 단순히 생물학적인 산소 교환이 아니다. 내가 숨을 들이마실 때 아득한 처음과 나중을 품은 '하늘'이 내 안으로 들어오고, 숨을 내쉴 때 내 안의 것이 다시 하늘로 올라간다.시인은 이 오래된 진리를 하루에 단 한 번만이라도 되새기자고 청한다. 나의 호흡이 곧 우주의 호흡이며, 이 지상에 존재하는 모든 유무형의 존재가 하나의 거대한 생명의 망으로 묶여 있다는 각성. 이것이 이문재 시인이 말하는 연결의 출발점이다.이러한 우주적 연결감은 거창한 자연 속에서만 발견되는 것이 아니다. 매일 아침 손에 쥐는 작은 사물에서도 발견된다. <이것은 칫솔이 아니다>에서 시인은 칫솔 하나를 두고 '누가, 어디서, 어떻게 만들었는지' 꼬리에 꼬리를 무는 끝말잇기를 시작한다. 재료의 기원, 기계의 움직임, 이동한 경로를 따라가다 보면 작은 칫솔 하나에 온 지구와 태양계, 나아가 우주의 역사가 고스란히 담겨 있음을 깨닫게 된다.결국 "칫솔은 지구의 후예 온 우주의 산물"이며, 인간과 비인간 존재 모두가 형제자매라는 자각에 이른다. 이 촘촘한 연결망을 인지하는 순간, 우리는 존재들에 대해 깊은 고마움과 동시에, 그동안 이들을 함부로 대해왔다는 "미안함"을 느끼게 된다. 연결의 자각은 곧 생태적 윤리관으로 확장되는 것이다.우주적 연결은 삶에서 죽음으로 이어지는 자연의 순리를 담담하게 수용하는 태도로 이어진다. <목백일홍>에 등장하는 97세 노인의 죽음은 비극이나 소멸이 아니다. 목백일홍 꽃이 피자 곡기를 끊고, 물마저 마다하며 뼈만 남긴 채 떠난 이의 모습은 자연의 일부로 돌아가는 엄숙하고도 아름다운 '재연결'의 과정이다.욕심 없이 자신의 생을 "다 쓰고" 스스로 문을 닫고 떠나는 지극한 청조함. 이는 집착을 내려놓음으로써 오히려 거대한 자연의 흐름(우주)과 완벽하게 하나가 되는, 가장 존엄한 방식의 연결을 보여준다.지금의 인류는 이러한 연결의 감각을 상실한 채 오만해졌다. <식물의 말>에서 시인은 자연의 목소리를 빌려 현대 문명을 준엄 하게 꾸짖는다. 사과도, 벚꽃도, 편백나무도 결코 인간의 유희나 편리를 위해 존재하는 것이 아니다.인터넷과 인공지능으로 대변되는 인간 중심의 '초연결 세상'에서, 소외 당한 자연인 풀, 나무, 새, 벌레는 인간에게 경고한다. 인간 중심의 가짜 초연결에서 한 걸음 물러나, 못 생명과 생명 아닌 것, 나아가 우리의 생각과 느낌과도 "다시 연결돼라"라고, 그것이 "재연결"이라고 말이다.지구의 역사에서 가장 늦게 도착한 불청객인 인간이, 지구 생태계를 파괴한 대가로 가장 먼저 절멸의 길을 걷게 될 것이라는 식물들의 경고는 서늘하도록 묵직하다.그렇다면 우리는 어떻게 해야 하는가? 시인은 문명의 신발을 벗고 맨발로 땅을 밟는 <어싱(Earthing)의 메아리>를 통해 구체적인 실천 방안을 제시한다. 산업화와 도시화는 본질적으로 '맨땅과의 결별 과정'이었다. 아스팔트와 시멘트로 지구의 살갗을 덮고 두꺼운 신발을 신으면서, 인류는 지구의 전자기적 교류를 잃어버렸고 몸과 마음에 병을 얻었다.시인은 단순히 건강을 위한 유행으로서의 '어싱'을 넘어, 이를 문명사적 반성으로 확장한다. 맨발을 잃어버리면서 우리는 맨손, 맨몸, 맨정신 등 인간 본연의 날 것이 가진 생생함을 모두 잃어버렸다고 한다. 진정한 회복은 단순히 맨발 걷기에 그치는 것이 아니라, "탕자가 어머니 품으로 돌아가는 것"처럼 지구가 품은 신비하고 장엄한 힘과 다시 연결되는 것이다. "어머니 지구라는 말은 메타포가 아니라 자명한 사실"이라는 시인의 외침은 깊은 울림을 준다.이문재 시인이 이 시집을 통해 우리에게 꾸게 하고자 하는 '꿈'은 명확하다. 그것은 인간이 만물의 영장이라는 오만을 내려놓고, 숨 한 모금, 칫솔 하나에서도 우주를 발견하며, 맨발로 땅을 밟듯 자연과 겸손하게 조화를 이루는 '경이로운 연결의 세계'이다.이제 우리는 우리 안팎에 넘쳐 나는 문명의 '신발'들을 다시 돌아보아야 한다. 편리를 위해 둘렀던 두꺼운 벽을 허물고, 시인의 말처럼 "맨눈, 맨정신, 맨몸으로 곧추서서" 내가 속한 이 세계를 직시할 때다. 그리하여 단절된 나를 넘어 온 우주와 다시 연결될 때, 우리는 비로소 문명의 위기를 극복하고 진정한 삶의 자리를 찾을 수 있을 것이다. 이 시집은 그 멀고도 가까운 귀환의 길을 안내하는 따뜻하고도 준엄한 이정표다.​​오늘은 휴대전화를 덮고 가족과 함께 산책을 하며 이런저런 이야기를 나누는 시간을 가져야겠다. 내가 밟고 있는 땅을 온몸으로 느끼며 나무와 연결되는 느낌을 서로 나누는 시간, 이것이 이문재 시인이 우리에게 전하는 메시지가 아닐까 싶다.