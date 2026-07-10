최용석 사천시의회 의장 선출, '절차 하자'로 무효?

큰사진보기 ▲최용석 사천시의회 의장의 민주당 탈당·제명 소동이 채 가라앉기도 전에, 이번엔 임시회 소집과 의장 선출 절차 자체를 둘러싼 새로운 논란이 불거졌다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 26일자 사천시의회 임시회 집회 공고 전문. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행정안전부가 2025년에 발행한 '지방의회 운영 가이드북'에서는 지방자치법 제54조를 해석하면서 "행정행위는 권한 있는 행정주체가 정당한 행정객체에게 하여야만 효력 있는 행정행위가 되므로, 소집대상인 '지방의회의원(당선자가 아님)'에게 공고를 하여야만 유효한 집회공고가 될 것"이라고 명시했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 26일자 행안부 '10대 의회 개원 관련 추가 안내문' 붉은 색 네모 안에 문구에 최초 임시회 집회공고는 7월 1일 이후 지방의회의원을 대상으로 가능하다고 안내하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 논란이 예사롭지 않은 것은, 이것이 사천만의 특수한 사례가 아니라는 데 있다. 전국 상당수 지방의회가 이번 지방선거 이후 비슷한 방식으로 6월 중 당선자 대상 공고를 내고, 7월 2일을 전후해 의장단 선출을 위한 임시회를 열었다. 사진은 사천시의회 본회의장 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시의회는 6월 26일 임시회 공고에 따라 7월 2일 의장 선출을 위한 제292회 임시회 본회의를 열었다. 이 자리에서 더불어민주당을 하루 전 탈당한 최용석 의원이 국민의힘 지지로 의장에 당선됐고, 이를 두고 민주당 시의원과 지역위원회의 규탄이 이어졌다. 급기야 민주당 경남도당은 지난 9일 최 의장을 제명하기에 이르렀다. 사진은 최용석 의장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 최용석 경남 사천시의회 의장의 민주당 탈당·제명 소동이 채 가라앉기도 전에 이번엔 임시회 소집과 의장 선출 절차 자체를 둘러싼 새로운 논란이 불거졌다.지난 2일 치러진 의장 선거의 근거가 된 임시회 집회공고가 '의원'이 아닌 '당선자' 신분일 때 이뤄졌다는 문제 제기다.당선자 신분일 때 집회 공고는 사천뿐 아니라 전국 다수 지방의회가 관행처럼 되풀이해온 방식이어서, 이번 문제 제기가 어떻게 결론 나느냐에 따라 파장이 사천을 넘어설 수 있다는 전망도 나온다.더불어민주당 소속 정국정 정책위 부의장은 최근 성명을 내고 "지난 2일 치러진 의장 선거와 최용석 의장 선출이 절차상 무효"라며 법적 대응을 시사했다. 그가 짚은 핵심은 10대 첫 임시회 집회공고가 '의원'이 아닌 '당선자' 신분일 때 이뤄졌다는 점이다.지방자치법 제54조는 총선거 후 최초로 집회되는 임시회는 지방의회 사무처장·사무국장·사무과장이 지방의회의원 임기 개시일부터 25일 이내에 소집하도록 하고, 임시회 소집은 집회일 3일 전에 공고하도록 정하고 있다.사천시의회는 지난 6월 26일 의회 사무국장 명의로 집회 공고를 냈고, 실제 집회(제192회 임시회)와 의장 선출은 임기 개시(7월 1일) 다음 날인 7월 2일 이뤄졌다. 문제는 6월 30일까지는 9대 시의원 임기였다는 점이다. 공고가 나간 시점에 소집 대상은 법적으로 아직 '의원'이 아니라 '당선자' 신분이었다는 얘기다.이 문제 제기는 단순한 정치적 주장이 아니라 지방자치법 법조문 해석을 담은 정부 공식 자료에 근거를 두고 있다. 행정안전부가 2025년에 발행한 '지방의회 운영 가이드북'에서는 지방자치법 제54조를 해석하면서 "행정행위는 권한 있는 행정주체가 정당한 행정객체에게 하여야만 효력 있는 행정행위가 되므로, 소집대상인 '지방의회의원(당선자가 아님)'에게 공고를 하여야만 유효한 집회공고가 될 것"이라고 명시했다.시의회 개원을 위한 첫 임시회 공고 역시 당선자가 아닌 의원 신분일 때 해야 한다고 못박은 것이다.행안부는 여기서 그치지 않고 이번 지방선거를 앞두고 별도 공문까지 내려보냈다. 행안부가 지난 6월 26일 전국 시군구 의회에 보낸 '제10기 지방의회 개원 관련 추가 안내'에는 "임시회 소집 및 공고는 임기 개시일(7월 1일) 이후 지방의회의원을 대상으로 가능"하며, 관련 자치법규에서 "6월 중 당선자 대상 공고를 규정하고 있는 경우 개정이 필요하다"고 안내했다.이에 관해 사천시의회는 "기존 준비사항이 있는 지방의회에 대해 명시적 법령 위반이 없는 한 기존 절차를 따를 수 있다고 안내 받았다. 6월 26일자 집회 공고는 새로운 절차가 아니라, 6월 22일 상견례에서 당선자 전원에게 회기 운영계획을 배부하며 이미 진행 중이던 개원 준비의 연장선이었다"고 해명했다. 이어 "창원시의회 등 전국의 여러 시군 의회도 당선자 신분일 때 공고했다. 우리만의 특수한 사례가 아니다"라고 덧붙였다.하지만 문제를 제기한 정국정 민주당 정책위 부의장은 이 같은 해명에 대해 반박했다. 그는 "'의원 신분이 아닌 당선자 대상 임시회 소집 공고 불가' 원칙은 법령과 행안부 가이드북에 명시된 사항"이라며 "상견례나 일정 배부 같은 사전 준비와, 법적 효력이 발생하는 공고 행위는 엄연히 다르다"고 밝혔다. 이어 "준비 중이었다는 사정만으로 무효인 공고가 유효해지지는 않는다. 명시적 법령 위반을 한 사례"라고 주장했다.그러면서 그는 "당선자 신분일 때 이뤄진 공고에 근거한 임시회 소집과 의장 선출이 법적으로 유효한지는 소송을 통해 다퉈볼 만한 사안"이라며 "이미 법률 자문을 받은 상태로, 법적 대응 절차에 들어가겠다. 그동안 판례가 없는 사안인 만큼 사천시의회 사례가 중요해질 것"이라고 말했다.이번 논란이 예사롭지 않은 것은 이것이 사천만의 특수한 사례가 아니라는 데 있다. 전국 상당수 지방의회가 이번 지방선거 이후 비슷한 방식으로 6월 중 당선자 대상 공고를 내고, 7월 2일을 전후해 의장단 선출을 위한 임시회를 열었다.관행이라는 이름으로 굳어져 온 절차가 실은 법령과 정면으로 배치될 수 있다는 의미다. 4년마다 지방의회 구성 때마다 되풀이해온 문제인 만큼, 사천시의회를 둘러싼 법적 다툼의 결과가 다른 지방의회에도 파급력을 미칠 수 있다는 예상이 나온다.한편 사천시의회는 6월 26일 임시회 공고에 따라 7월 2일 의장 선출을 위한 제292회 임시회 본회의를 열었다. 이 자리에서 더불어민주당을 하루 전 탈당한 최용석 의원이 국민의힘 지지로 의장에 당선됐고, 이를 두고 민주당 시의원과 지역위원회의 규탄이 이어졌다.급기야 민주당 경남도당은 지난 9일 최 의장을 제명하기에 이르렀다. 그러나 논란은 가라앉지 않고, 이번엔 의장 선출의 근거가 된 임시회 공고 자체의 적법성을 둘러싼 문제 제기로까지 번지고 있다. 현재 사천시의회는 상임위 배분과 위원장 선출 등 원 구성이 파행을 겪고 있다.