교육재정 개편, 빠진 질문은 '국가 책임'이다

큰사진보기 ▲지난 8일 기획재정부·교육부가 공동 주최한 지방교육재정교부금 개편 토론회 ⓒ 교육부 관련사진보기

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지난 8일, 교육부와 기획재정부가 지방교육재정교부금 개편 공개토론회를 열었다. 교육에 드는 돈의 수요가 학교 담장을 넘어 영유아와 대학, 평생교육으로 번지고 있다는 것은 분명하다. 그러나 '어떤 교육을 어디까지 국가가 책임질 것인가'라는 물음은 끝내 나오지 않았다. 그 빈틈을 메운 것은 몫을 지키느냐 내주느냐를 둘러싼 힘겨루기였다.토론을 관통한 프레임은 하나였다. 학령인구는 주는데 교부금은 왜 느는가. 얼핏 중립적으로 들리지만, 답을 정해두고 던지는 프레임이다. 재정을 '넘친다'고 부르는 순간, 그 돈은 지켜야 할 권리가 아니라 덜어내야 할 과잉이 된다.토론회 이후 주요 신문 사설들의 결은 놀랄 만큼 닮아 있었다. 보수와 진보를 가리지 않고 개편이 필요하다는 데 이견이 없었다. 근거는 셋이다.2026년 교육부 교육기본통계에 따르면 초중고 학생 수는 2016년 596만 명에서 올해 492만 2000명으로 104만 명(17.4%) 감소했다. 지방교육재정교부금 총액이 76.7% 늘면서 학생 1인당 교부금이 두 배 넘게 증가했다는 것, 반세기 전 만든 제도를 학령인구가 크게 감소한 지금까지 유지하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 것, 초·중등교육이 상대적으로 넉넉한 사이 대학·평생·영유아 교육은 메말라 있다는 것이다.틀린 말은 아니다. 세수가 넘칠 때 목적 사업이 불어나고, 선거철마다 현금성 지원이 늘어나는 일은 실제로 있었다. 그 대목은 교육 당국이 아프게 돌아봐야 한다. 다만 이 논리에는 지나칠 수 없는 구멍이 있다.첫째, '1인당 두 배'라는 숫자가 눈을 속였다. 1인당 교부금은 총액을 학생 수로 나눈 값이다. 그러니 총액을 한 푼도 늘리지 않아도, 학생 수만 줄면 1인당 금액은 저절로 커진다. 지난 10년 사이 교부금 총액이 늘어난 것은 사실이지만 학생 수도 17% 줄었으니, '1인당 두 배'라는 숫자에는 학생이 줄어 부풀려진 몫이 상당히 섞여 있다. 이 값을 곧바로 '돈이 두 배로 방만해졌다'는 뜻으로 읽는 것이 첫 번째 착시다.무엇보다 학교는 학생 한 명 앞으로 정해진 돈을 넣어주는 통장이 아니다. 아이가 줄어도 학교 건물과 학급, 급식실, 통학버스, 특수학급은 그 비율만큼 사라지지 않는다. 교육기본통계를 보면 2016년부터 2025년까지 학생 수는 14.6% 줄었지만, 같은 기간 학급 수는 0.2% 줄어드는 데 그쳤다. 교육비가 붙는 단위는 학생 머릿수가 아니라 학급과 학교인데, 그 단위는 거의 그대로였다. 작은 학교가 늘면 오히려 아이 한 명당 비용은 더 오른다.이 고정비의 실체는 결산에서 드러난다. 교육예산의 가장 큰 항목은 인건비, 곧 교직원 월급이며 이는 대표적인 경직성 경비로 분류된다. 사람 월급은 학생이 줄었다고 그 비율로 깎을 수 있는 돈이 아니다.둘째, '초·중등은 넉넉하다'는 전제부터 증명되지 않았다. 무엇이 넘치는지 따지려면 먼저 적정한 교육에 얼마가 드는지를 셈해야 한다. 기본 운영비가 충분한지, 특수교사와 전문인력이 채워졌는지 확인하지 않고서는 '남는 돈'을 말할 수 없다.셋째, 불균형의 해법을 '초·중등에서 빼내기'로 좁힌 것이 가장 큰 잘못이다. 대학이 부족하면 대학에 적정한 재정을 따로 셈해 국가 책임을 넓히는 것이 옳지, 초중등의 법정 재원을 헐어 메우는 것은 균형처럼 보이는 옮겨 담기에 불과하다.한 곳의 결핍을 다른 곳의 법정 재원으로 옮기면, 국가가 대야 할 교육비 총액은 그대로인 채 모자람만 이 주머니에서 저 주머니로 넘어간다. '재분배'라는 말은 결국 총액을 묶어둔 채 나눠 갖자는 이야기이고, 이 싸움의 승자는 언제나 총액을 쥔 재정 당국이다.교부금을 교육감의 '쌈짓돈'이라 부르는 낙인도 마찬가지다. 낭비가 있다면 바로잡아야 하지만, 교부금의 상당 부분은 교원 인건비와 학교 운영비 등 필수 경비로 묶여 있는 재원이다. 교육감이 임의로 마음껏 운용할 수 있는 쌈짓돈이 아니다.무엇보다 예산 집행의 효율성과 재원 구조를 바꾸는 문제는 별개다. 낭비가 있으면 그 사업을 감사하고 집행을 통제하면 될 일이지, 그것을 내국세 연동을 끊는 명분으로 삼는 것은 새는 수도꼭지를 이유로 상수도 본관을 잠그자는 격이다.수사를 걷어내면 재정 당국이 검토하는 방향은 하나다. 내국세 연동(20.79%)을 끊거나 헐겁게 만들어 교부금이 불어나는 속도를 늦추는 것이다. "연동이 불안정하다"는 명분은 그럴듯하다.그러나 연동을 끊는 순간 교부금의 성격 자체가 바뀐다. 나라가 성장하면 자동으로 따라오던 몫이, 해마다 협상으로 받아내야 하는 사업비로 내려앉는다. 연동제가 본래 한 일은 교육을 예산 흥정의 테이블에서 빼낸 것이었다. 지금 하려는 일은 그 교육을 다시 테이블 위로 끌어 올리는 것이다.정부는 교육세 등 지방교육재정교부금 재원 일부와 일반회계 등을 활용해 고등·평생교육지원특별회계를 신설했다. 이 과정에서 2023년 약 1조 5000억 원, 2024년 약 2조 2000억 원 규모의 교부금 재원이 고등·평생교육 분야에 투입됐다.최근 2년간 세수 결손으로 지방교육재정교부금이 당초 예상보다 약 15조 원이 덜 교부됐고, 교육청들은 적립해 둔 기금을 활용해 부족한 재정을 메워 왔다. 이런 흐름을 종합하면 정부의 개편 방향은 학생 수 감소를 반영해 내국세 연동 구조를 손질하고, 증가 폭을 조정한 재원을 영유아·대학·평생교육 등 다른 교육 분야에도 활용하겠다는 것으로 읽힌다.이는 미래 세대를 위한 재분배처럼 보이지만, 다른 한편에서는 국가가 부담해야 할 교육재정 총규모를 확대하지 않은 채 기존 재원을 재배분하는 방식에 그칠 수 있다는 우려도 나온다.가장 의아한 것은, 개편을 밀어붙이는 정부가 정작 구체적인 안을 내놓지 않았다는 점이다. 재정 당국이 제시한 것은 네 가지 원칙이 전부였다. 총액을 줄이지 않는다, 세수 널뛰기를 완화한다, 초과 재원을 다른 분야에 재투자한다, 학령인구 감소를 산정 기준에 반영한다.그런데 이 원칙들은 서로 부딪힌다. 총액을 줄이지 않겠다면서 학령인구 감소를 산식에 넣겠다는 것은 성립하기 어렵다. 학생 감소를 산식에 반영하는 순간 총액을 누르는 힘이 작동하기 때문이다. 둘 중 하나는 빈말이 될 수밖에 없다.그러는 사이 무대에 오른 것은 대학·평생·영유아 교육의 대표들이 각자 몫을 요구하며 맞서는 구도였다. 총액이라는 열쇠는 정부가 쥔 채, 나눠 가질 이들끼리 경쟁하게 만든 셈이다. 이렇게 되면 어떤 결론이 나든 정부는 사회적 논의를 거쳐 합리적으로 재분배했다는 명분을 얻는다.구체적 개편안 없이 이해당사자의 갈등만 앞세우는 방식은 공론화가 아니라 책임 떠넘기기에 가깝다. 개편을 추진하는 쪽이 먼저 설계도를 펼쳐 보이고 그것을 검증받는 것, 그것이 순서다.지금의 감축론을 의심해야 하는 이유는 과거에서 유리한 대목만 골라 기억하기 때문이다. 교부금의 뿌리에 적힌 것은 함부로 깎지 못하게 하자는 불신이었다.시작은 1958년 의무교육재정교부금법이다. 그전까지 의무교육 재정은 정부 형편에 따라 언제든 잘려 나갈 수 있었는데, 이 법은 필요한 돈과 거둘 수 있는 돈을 셈해 그 차액을 국가가 법적 의무로 메우게 했다.학생이 늘었으니 더 주자가 아니라 교육비가 행정부 재량으로 흔들려선 안 된다는 다짐이 출발점이었다. 1968년 내국세 연동이 도입됐고, 1971년 지방교육재정교부금법이 이 약속을 지방교육 전체로 넓혔다. 총량은 내국세에 연동하고 배분은 지역의 재정 부족을 메우는 이중 구조가 이때 완성됐다.이 제도가 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지도 역사가 보여줬다. 1971년 제정된 지방교육재정교부금법은 내국세의 11.8%를 보통 교부금 재원으로 정해두었으나, 1년도 못 되어 1972년 8·3 긴급경제조치로 법정 산정 방식은 한동안 제 기능을 하지 못했다.1982년 교육세 신설로 보통 교부금은 되살아났지만, 특별교부금 교부율은 끝내 회복되지 못했다. 법으로 정해둔 비율조차 정부 형편에 따라 정지될 수 있고, 그때마다 교육재정이 깎여나갔다는 사실. 이것이야말로 교부금이 자의적 삭감에 대한 불신에서 태어났다는 증거다.2016년 누리과정 사태도 같은 교훈을 남겼다. 중앙정부와 교육청 사이에서 재원 부담 주체를 둘러싼 갈등이 벌어졌고, 2020년 유아교육지원특별회계를 통해 겨우 봉합됐다. 재원 없이 사무만 넘기면 반드시 사달이 난다. 이 역사를 관통하는 것은 국가의 책임, 재정의 안정, 지역 간 형평, 교육권의 확장이다. 학생 수는 이 원리를 굴리는 변수 중 하나였을 뿐, 단 한 번도 제도의 목적이었던 적이 없다.먼저 내 논지의 범위를 분명히 해 둔다. 나는 내국세 연동을 손댈 수 없는 성역이라 주장하는 것이 아니다. 감축의 근거가 '학생 수'여서는 안 된다고 말하는 것이다. 그 위에서 지킬 것과 바꿀 것을 갈라야 한다. 교부율, 배분 산식, 기금 운용은 시대에 맞춰 손볼 수 있는 재정 기술이다.그러나 국가가 적정한 교육을 보장해야 한다는 책임, 지역의 세금 형편 때문에 아이의 교육 조건이 달라져선 안 된다는 형평, 교육 재정을 한 해짜리 정치로부터 지켜야 한다는 안정, 이 세 규범은 내려놓을 수 없다.하나, 순서를 뒤집어야 한다. 총액을 어떻게 나눌까가 아니라 적정한 교육에 얼마가 드는가를 먼저 셈해야 한다. 둘, 연동은 지키되 완충장치로 방어해야 한다. 연동률은 유지하되, 세수가 넘칠 때 쌓아두고 모자랄 때 자동으로 꺼내 쓰는 안정화 계정을 두는 편이 실효적이다.셋, 제로섬을 거부하고 순증을 요구해야 한다. 대학·평생·영유아의 부족을 초중등에서 빼오는 순간 이 구도에 갇힌다. 생애 단계마다 국가 책임을 따로 셈하고 새 재원으로 마련해야 한다.개편론은 세대 간 형평을 앞세운다. 지금 교육에 많이 쓰면 그 빚을 미래 세대가 갚는다는 논리다. 그러나 이는 오늘의 학생을 미래 세대에서 슬쩍 빼놓는 논법이다. 지금 교실에 앉아 있는 아이들이야말로 앞으로 나라를 짊어질 미래 세대다. 그들에게 마땅히 써야 할 교육비를 아껴 국가채무를 관리하겠다는 것은, 미래 세대를 위한 절약이 아니라 미래 세대에게서 먼저 걷는 일이다.오늘 기초학력 지원을 받지 못한 아이, 특수교육 순서를 기다리는 아이, 돌봄의 빈틈에 놓인 아이도 모두 미래 세대다. 오늘의 결핍을 방치한 채 곳간만 채우는 것은 세대 간 정의가 아니라 비용을 뒤로 미루는 일일 뿐이다. 저수지가 정말 넘쳤는지 판단하려면, 먼저 제대로 된 수위계부터 세워야 한다. 바꿀 것은 계산의 방식이고, 지킬 것은 아이의 주소와 정부의 형편에 흔들리지 않는 교육받을 권리다.토론에서 교부금이 어린이집 영유아를 지원 대상에서 빼놓고 있다는 지적이 나왔지만, 절반만 맞는 말이다. 만 3~5세는 이미 교부금을 받는다. 2020년부터 3~5세 누리과정 재원 전액이 유아교육지원특별회계를 거쳐 교육세라는 교부금 재원으로 어린이집 아이들에게까지 지급된다. 유치원은 인건비·시설비·운영비까지 통째로 교부금이다.교부금 바깥에 있는 것은 만 0~2세 영아의 보육 재원이다. 이 연령대는 교육부 일반회계로 지원되는데, 유보 통합으로 관리 권한은 교육청으로 넘어오지만, 돈은 따라오지 않는다. 지자체가 부담해 온 보육 대응투자 규모도 약 3조 원으로 추산된다. 재원 이관 없이 교육청이 떠안으면 기존 초중등 교부금을 갉아먹는다. 새 재원 없이 사무만 넘기면, 누리과정 사태가 이번엔 영아 보육에서 되풀이될 뿐이다.