장동혁 "우리 편 총 쏘는 게 뺄셈 정치... 한동훈은 범죄로 제명"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 지난 6월 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표는 해당(害黨) 행위자에 대한 징계 방침을 두고 최근 반(反)장동혁 측 인사들을 "본인 발이 저린 사람들"이라고 표현했다. 자신을 겨냥한 '뺄셈 정치'라는 표현에 대해선 "우리 편을 향해서 총을 쏘는 사람이 가장 큰 마이너스"라며 "그보다 더한 뺄셈은 없다"라고 맞받았다.국민의힘에서 제명당한 한동훈 무소속 의원과 관련해서는 "범죄 행위로 제명당한 것이지, 해당 행위로 제명을 당한 게 아니"라면서 최근 본인의 '영구 복당 금지' 발언이 한 의원을 겨냥한 게 아니냐는 일각의 해석에 선을 그었다. 당 원내지도부는 장 대표와 최근 징계에 신중한 입장을 강조한 정점식 원내대표의 입장이 크게 다르지 않다고 설명했다.장 대표는 10일 <뉴데일리> 유튜브 '배추도사의 새벽배송'에 출연해 같은 당 조경태 의원 등에 대한 중앙윤리위원회(아래 윤리위) 징계 가능성에 관한 질문에 "저는 어떤 행위에 대해서 징계가 필요하다고 이야기했지, 구체적으로 누구를 징계해야 한다고 말 한 적이 없다"라고 답했다.그는 또 6.3 지방선거 이후 일부 기초의원들이 의장단 선출 과정에서 더불어민주당과 야합했다는 의혹을 언급하며 "선거는 총성 없는 전쟁"이라며 "전쟁에서 상대편, 적을 돕는 사람을 우리 편이라고 할 수 있겠는가? 오합지졸 같은 병사로 전쟁에서 승리할 수 없다고 생각한다"고 강하게 비판했다.최근 자신을 겨냥한 '뺄셈 정치'라는 비판을 두고는 "(저에게) '뺄셈 정치를 하지 말라'라고 하는데, 우리 편을 향해 총을 쏘는 사람은 가장 큰 마이너스다. 그보다 더한 뺄셈은 없다"라면서 "선거에서 우리 당 후보가 아니라 타당 후보나 무소속 후보를 지원하는 것은 심각한 행위다. 우리 편을 향해 총을 쏘고 적을 돕는 것"이라고 비판했다.본인이 한동훈 의원을 겨냥해 '해당 행위자 영구 복당 금지'를 거론했다는 정치권 일각의 해석을 두고도 "해당 행위에 대해 엄정한 조치가 필요하다고 했지, 누구를 징계한다는 말을 한 적이 없다"라며 선을 그었다.다만 그는 "한 의원은 범죄 행위로 제명을 당한 것이지, 해당 행위로 제명을 당한 것이 아니"라며 "(한 의원의 제명 이유였던) 당원 게시판 문제는 범죄 행위"라고 했다. 그러면서 "한 의원이 어떤 걸로 제명을 당했는지 잘 고민하고 비판했으면 좋겠다"고 부연했다.당 대표직 사퇴 의사가 없는 점도 강조했다. 장 대표는 "정치인의 앞으로의 방향과 어떤 정치를 해야 할지 등은 결국 당원과 국민이 결정한다"라며 "당원 주권 시대를 열고 보수 재건을 해야 한다고 한다. 일부 의원들이 사퇴하라고 하더라도 자리를 굳건히 지키고 당원 주권 시대를 열고 보수 재건을 해야 한다"라고 답했다.당내 '투톱'인 정점식 원내대표는 앞서 '징계는 신중하게 처리해야 한다'라는 입장을 여러 차례 내비친 바 있다. 관련해 최수진 원내수석대변인은 이날 <오마이뉴스>에 "장 대표와 정 원내대표는 모두 '당에 해를 끼치면 안 된다'는 입장"이라며 "두 사람의 말이 크게 다르지 않다. (징계에 관한 생각을) 어떻게 표현하느냐의 차이"라고 설명했다.한편 이날 오전 부산에서 일정을 진행 중인 한 의원은 장 대표의 언급과 관련해 별다른 뜻을 밝히지 않고 있다.