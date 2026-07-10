세종시환경교육센터-다함께돌봄센터연합회, 초등 돌봄 맞춤형 환경교육 '맞손'

큰사진보기 ▲세종특별자치시환경교육센터와 세종특별자치시 다함께돌봄센터연합회가 9일 상호 교류와 협력을 통한 양 기관의 발전을 도모하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. ⓒ 세종시환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 협약에 따라 관내 10개 다함께돌봄센터를 이용하는 초등학생들을 대상으로 미래 녹색문명을 이끌어갈 인재를 양성하기 위한 맞춤형 환경 프로그램이 운영될 예정이다. ⓒ 세종시환경교육센터 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시환경교육센터(센터장 이채연)와 세종특별자치시 다함께돌봄센터연합회(회장 김영애)가 상호 교류와 협력을 통한 양 기관의 발전을 도모하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약식은 9일 오전 10시경 세종시 고운남측복합커뮤니티센터 내 다함께돌봄센터에서 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.본 협약은 아동들의 돌봄 공백을 해소하는 다함께돌봄센터와 환경 교육 전문 기관이 긴밀한 거버넌스를 구축해, 지역 사회 내 환경교육 활성화 및 지원을 성실히 이행하는 것을 목적으로 삼고 있다.특히 이번 협약에 따라 관내 10개 다함께돌봄센터를 이용하는 초등학생들을 대상으로 미래 녹색문명을 이끌어갈 인재를 양성하기 위한 맞춤형 환경 프로그램이 운영될 예정이다.주요 협력 사항으로는 ▲돌봄 맞춤형 찾아가는 환경 교육·체험 프로그램 운영을 비롯해, ▲돌봄교사의 환경지도 역량 강화를 위한 환경교육센터 인증 프로그램 연계 및 교사 연수 지원, ▲돌봄 참여 초등학생 및 가족과 함께하는 탄소중립 공동 캠페인 개최 등 체계적인 환경 교육 생태계 구축을 골자로 하고 있다.이채연 세종시환경교육센터장은 "돌봄이 필요한 아이들에게 기후위기 대응과 탄소중립 실천을 위한 양질의 환경교육 기회를 제공하게 되어 뜻깊다"고 전했다.이어 김영애 세종시다함께돌봄센터연합회장은 "이번 협력을 통해 아이들이 일상 속에서 환경 보호의 중요성을 배우고, 가족과 함께 건강한 저탄소 생활 습관을 형성하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.한편, 돌봄 맞춤형 환경교육에 대한 구체적인 프로그램 일정이나 참여 방법 등에 대한 문의는 세종시 관내 각 다함께돌봄센터 측으로 문의하면 된다.