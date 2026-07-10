"AI 격차 줄이고, 현장 맞춤 교육으로" 세종교육 100인 대토론회 성료

큰사진보기 ▲세종시교육청이 지난 9일 세종전통문화체험관에서 '2026 세종교육 100인 대토론회'를 개최했다. 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수교육, 시민팀 등 6개 팀으로 나뉘어 토론을 하는 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 두 차례에 걸쳐 진행된 토론의 결과를 발표하며 공유하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시교육청이 지난 9일 세종전통문화체험관에서 교직원과 학생, 학부모, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 세종교육의 미래를 이야기하는 '2026 세종교육 100인 대토론회'를 개최했다.이날 토론회 참가자들은 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수교육, 시민팀 등 6개 팀으로 나뉘어, 아이들이 더 행복하게 배우고 성장할 수 있는 실질적인 방안을 함께 모색했다.토론은 두 차례로 나뉘어 진행됐다. 먼저 공통 토론에서 참가자 전원은 'AI를 사용하면서 생기는 학생 간 교육격차를 어떻게 줄일 것인가'를 주제로 머리를 맞댔다. 이어 학교급별 팀으로 흩어져 유치원부터 고등학교, 특수교육, 시민팀까지 각 분야의 교육 혁신 방안에 대해 깊이 있는 의견을 나눴다.참가자들은 AI가 미래 교육에 필수적인 만큼, 누구나 공평하게 사용할 수 있어야 한다는 데 뜻을 모았다.이를 위한 구체적인 방안으로 ▲ 학생 대상 디지털 기기 및 AI 서비스 지원 ▲ AI 공공플랫폼 구축 ▲ 읍·면 지역의 인터넷 환경 개선 ▲ AI 전담교사와 디지털 튜터 운영 등이 제안됐다.이와 함께 교사들을 위한 AI 역량 강화 교육을 확대하고, 학교별 AI 활용 기준과 이를 접목한 새로운 평가 방식을 마련해야 한다는 목소리도 나왔다. 아울러 이러한 변화를 이끌어내기 위해 학교뿐만 아니라 가정과 교육청, 시민사회가 함께 역할을 분담해야 한다고 강조했다.이어진 분과별 토론에서는 각 교육 현장의 특성을 반영한 맞춤형 정책들이 쏟아졌다.유치원팀은 아이들이 즐겁게 배울 수 있는 '놀이 중심 교육'의 지속적인 추진을 당부했다. 더불어 학부모 대상 교육과 상담을 늘리고, 교사들이 안정적으로 아이들을 가르칠 수 있는 환경 조성을 제안했다.초등학교팀은 '기초학력 보장'을 최우선 과제로 꼽았다. 기초학력 전담교사 증원과 문해력 강화 교육, AI 기반의 학습 수준 관리 시스템 도입 필요성을 강조했다. 또한 학생 맞춤형 수업과 평가를 활성화하고, 학교와 가정이 함께 아이들의 성장을 도와야 한다고 덧붙였다.중학교팀은 진로교육 강화와 함께 중·고등학교 과정을 잇는 연계 프로그램 확대를 제안했으며, 고등학교팀 역시 학생들이 적성과 꿈에 맞는 진로를 찾을 수 있도록 다양한 체험 기회와 상담을 넓혀야 한다는 의견을 냈다.특수교육팀은 교육 인프라 확충을 위해 제3특수학교 설립을 촉구하는 한편, 특수교육 대상 학생들을 위한 AI 교육 지원, 특수교사 연수 및 방과후 프로그램 확대 등을 건의했다.마지막으로 시민팀은 학교와 지역사회가 함께 아이를 키우는 환경 조성을 강조했다. 특히 학생들이 세종에서 공부한 뒤 지역 기업에 취업해 정착할 수 있도록 학교와 기업, 지역사회의 협력 체계 구축을 제안했다. 이 외에도 시민 의견이 교육 정책에 더 많이 반영될 수 있도록 정기적인 공청회와 간담회를 열고, 마을교육 관련 예산도 확대해야 한다고 주장했다.세종시교육청은 지난 10여 년 동안 학생과 학부모, 교직원, 시민이 함께 주요 교육정책을 논의하는 '100인 대토론회'를 꾸준히 이어오고 있다.이번 토론회에서 나온 다채로운 의견들이 향후 실제 교육 정책에 얼마나 반영될지 귀추가 주목된다. 아울러 오랜 기간 다져온 시민 참여형 교육 거버넌스가 강미애 교육감 체제에서도 계속 이어지고 더욱 발전할 수 있을지 교육계와 시민사회의 관심도 커지고 있다.