"질병 치료하는 병원이 다시 질병 만든다"...탈탄소 의료시대 열린다

큰사진보기 ▲김진현 미래환경대응전문위원회 위원장(서울대 간호대학 교수)이 지난 7일 주재한 전문 위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"미래환경대응전문위원회는 미래의 환경변화 속에서도 의료체계의 지속가능성을 높이기 위한 방향을 고민하는 역할을 수행하고 있습니다. 우리가 직면한 미래환경 변화는 초고령사회와 인구구조 변화, 기후변화와 감염병 대유행, 그리고 인공지능(AI)과 디지털 기술 발전입니다."

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큰사진보기 ▲정부는 지난 5월 28일 서울 중구에 있는 국립중앙의료원에서 정기현 위원장 주재로 제6차 의료혁신위원회를 개최했다. 이날 위원회에서는 중동 정세 불안으로 촉발된 에너지 위기에 대응하여 보건의료계의 패러다임 전환을 촉구하는 '기후재난 대응과 에너지 안보를 위한 보건의료 분야 탈탄소화 실천방안 권고문'을 심의했다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"앞으로는 의료기관의 에너지를 줄이는 것을 넘어 기후위기로 인한 건강 피해 관리까지 함께 논의해야 합니다. 특히 피해는 고령자와 저소득층, 장애인 등 취약계층에 집중될 가능성이 높은 만큼 탄소중립과 에너지 안보, 취약계층 보호를 함께 아우르는 관리 체계가 필요합니다."

큰사진보기 ▲지난 6월 12일 오후 경북대병원에서 '대구·경북형 스마트 이송체계' 기술 시연회가 열렸다. 이날 시연회에 참석한 경북대병원과 삼성서울병원 응급의학과 의료진들은 응급의료 현장에서 인공지능 전환(AX)이 구현된다면 병원 내 의료진의 업무 부담이 크게 줄어드는 동시에 한정된 응급실 병상과 인력으로도 더 많은 환자를 안전하게 돌볼 수 있게 된다는 점에 대해 의견을 모았다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"고령화로 의료 수요가 급격히 확대되는 상황에서 AI는 의료진 부담을 줄이고 진료 역량을 강화하는 다양한 역할을 할 것입니다. 특히 공공의료 분야에서 가장 효과적으로 활용될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲김진현 미래환경대응전문위원회 위원장(서울대 간호대학 교수)이 지난 7일 주재한 전문 위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"현재의 보건의료정책 거버넌스는 중앙정부 주도의 하향식 정책 결정 구조로 지역이나 현장의 특수성 반영에 한계가 있습니다. 중앙정부는 정책 방향과 제도적 기반을 마련하고, 지방에서는 지역 특성에 맞는 실행 전략을 마련하는 등 협력적 거버넌스 구축해야 합니다."

국무총리 소관 의료혁신위원회 산하 미래환경대응전문위원회를 이끌고 있는 김진현 위원장의 생각은 현재 의료개혁 논의보다 훨씬 먼 미래를 향해 있다. 의과대학 정원이나 필수의료처럼 당장 눈앞의 현안을 해결하는 것도 중요하지만, 기후위기와 에너지 안보, AI, 초고령사회, 건강보험 재정까지 동시에 준비하지 않으면 우리 의료체계의 지속가능성 자체가 흔들릴 수 있다는 경고다.서울대 간호대학 교수인 김 위원장은 보건경제학과 간호정책 분야를 대표하는 전문가다. 경제학과 보건학을 아우르는 융합적 연구를 바탕으로 건강보험 재정 건전성 확보, 지불제도 개편, 공공의료 강화, 간호·간병통합서비스 확대 등을 꾸준히 제안해 왔다.미래환경대응전문위원회는 의료혁신위원회 내에서도 가장 폭넓은 중장기 과제를 다루는 조직이다. 지역필수공공의료전문위원회나 초고령사회전문위원회가 각각 정책 영역을 담당한다면, 미래환경대응전문위원회는 의료체계 전반의 지속가능성을 설계하는 역할을 맡고 있다. 18명의 전문가들이 참여해 보건의료 재정과 인력, AI 전환, 기후위기 대응, 의료 거버넌스 등 미래 의제를 논의한다.지난 8일부터 전화와 문자, 서면 질의응답을 주고받으며 진행한 인터뷰에서 김 위원장은 미래 의료를 준비하기 위한 네 가지 핵심으로 ▲지속가능한 국민의료비 관리체계 ▲보건의료 재정과 인력 등 정책 거버넌스(민관협치) 확립 ▲보건의료 AI·디지털 전환 ▲기후변화와 팬데믹 대응체계 구축을 제시했다.김 위원장이 가장 강조한 미래 의제는 의외로 '탈탄소 의료'였다. 그는 의료기관을 "24시간 운영되는 의료기기와 공조설비에 의존하는 대표적인 에너지 다소비 시설"이라고 규정했다. 최근 중동 정세 불안으로 에너지 공급망 취약성이 드러난 상황에서 의료기관 역시 에너지 안보와 기후위기를 함께 고려하는 새로운 정책이 필요하다는 것이다.이 같은 문제의식은 미래환경대응전문위원회가 지난 5월 정부에 제출한 '보건의료기관 탈탄소화 권고안'으로 이어졌다. 권고안은 ▲기후 대응 총괄 추진체계 구축과 전담 재원 마련 ▲온실가스 감축 목표 설정 ▲에너지 효율화 ▲의료 인프라(기반시설) 개선 ▲저탄소 임상 혁신 ▲취약계층 보호 등 6대 이행과제를 담고 있다.김 위원장은 "권고안은 기후위기와 에너지 안보 위협에 대응해 중장기적으로 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있는 지속가능한 보건의료체계 로드맵(이행안)을 제안한 것"이라고 설명했다.그는 또한 기후변화 대응 역시 의료기관의 전기요금을 줄이는 수준에 머물러서는 안 된다고 강조했다.김 위원장은 의료 분야의 탄소 배출 실태도 구체적으로 제시했다. 의료기관 자체의 에너지 소비는 물론 의약품과 의료기기 생산, 환자와 직원 이동, 급식 조달, 의료폐기물 처리 등 공급망 전체를 포함하면 보건의료 분야는 전 세계 온실가스 배출량의 4.2~4.4%를 차지하는 주요 배출원이라는 것이다.그는 이를 "'질병을 치료하는 의료기관이 막대한 탄소를 배출해 다시 질병을 유발하는' 보건의료의 역설(Paradox of Health Care)"이라고 표현했다. 의료가 역설적으로 기후위기를 심화시키는 산업이란 지적이다.문제는 비용이다. 신축 병원의 제로에너지빌딩(ZEB) 전환과 기존 병원의 그린리모델링에는 상당한 재정이 필요하다. 김 위원장은 건강보험 재정의 비효율을 줄이면 새로운 재원을 만들 수 있다고 주장했다.그는 "건강보험 재정 지출에는 낭비적 요소가 적지 않다"며 "지출 낭비를 1~2%만 줄인다면 전담 재원 마련이 가능하다"고 말했다. 이어 "현재 건강보험 재정 규모는 연간 100조 원 이상인데 지출관리를 통해 연간 1~2조 원 이상 재정 절감이 가능하고, 이를 친환경 전환 재원으로 활용할 수 있다"고 설명했다.다만 대형병원만 혜택을 보는 구조는 경계했다. 그는 "재정지원 단계에서 대형병원과 중소병원 간 형평성을 유지한다면 친환경 격차를 충분히 완화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 그러면서 의료기관의 자발적 참여를 위해서는 세제 혜택과 부담금 감면 등 다양한 인센티브도 병행돼야 한다고 제안했다.김 위원장은 인공지능(AI)을 의료혁신의 핵심 기술로 꼽았다. 그 효과는 대형병원이 아니라 공공의료에서 먼저 나타날 것으로 전망했다.공공의료기관은 시설 노후화와 인력·재원 부족으로 의료서비스의 질과 접근성에서 한계를 안고 있다. 그는 "공공의료의 AX(AI 전환)를 통해 지역 간 의료서비스 접근성과 품질 격차를 줄이는 데 기여할 수 있다"고 내다봤다.지역 필수의료 공백 해결에도 AI의 역할을 기대했다. 김 위원장은 "위원회에서도 AI가 의료의 질과 효율성을 높이는 데 그치지 않고 지역 간 필수의료서비스 격차를 완화하는 중요한 수단이 될 수 있다는 데 공감했다"며 "의료자원이 부족한 지역일수록 AI를 활용해 의료서비스 접근성과 질을 높일 수 있다"고 말했다.기후위기와 AI만큼 중요한 미래 과제로 김 위원장은 '의료비 지속가능성'을 꼽았다. 그는 "인구구조 변화와 의료기술 발전으로 의료비는 급증하고 있지만 고령화와 저성장으로 재정기반은 약화되고 있다"며 "의료비 지속가능성 확보는 매우 시급한 과제"라고 진단했다.이에 따라 위원회는 이달 초부터 국민보건계정과 국민의료비 분석을 시작으로, 앞으로는 건강보험 수입과 지출 구조, 비급여 관리, 실손보험 개선 방안까지 논의를 확대할 계획이다.특히 비급여 관리에 대해서는 과거와 달리 통계 기반이 마련됐다는 점을 강조했다. 그는 "비급여 진료비 보고제도가 헌재의 합헌 판결 이후 탄력을 받아 진행되고 있으며, 의료기관의 협조도 비교적 잘돼 통계자료 기반은 어느 정도 구축됐다"며 "다만 비급여 진료비의 보고 범위와 기간에 대한 개선을 통해 전체적인 실태 파악이 되면 우리 실정에 맞는 적절한 대안 모색이 가능할 것"이라고 말했다.이어 김 위원장은 "비급여 진료비가 체계적으로 관리되고 있는 외국 사례를 참조해, 비급여 진료의 항목과 가격, 신규 비급여에 대한 관리체계가 구축된다면 소비자와 의료계, 실손보험이 상생하는 생태계가 마련되고, 장기적으로 건강보험의 지속가능성이 담보될 수 있을 것"이라고 전망했다.의료개혁의 성패와 관련해서는 '사회적 합의 구조'에 달려 있다고 강조했다. 그는 특히 "보건의료체계는 국민건강권을 보장하는 사회안전망인 만큼 정권이나 정치이념과 무관하게 일관성을 유지해야 한다"고 말했다. 덧붙여 "이해상충 관계가 없는 사람들로 구성된 사회적 합의기구에서 주요 정책을 결정하되, 정책 대안을 만드는 과정에서는 이해관계자와 일반 국민의 목소리를 충분히 경청해야 한다"고 밝혔다.의료혁신위원회가 최근 전국 시민패널 300명과 함께 지역 필수·공공의료를 주제로 숙의토론회를 개최한 것도 이런 시도의 하나라고 소개했다.마지막으로 그는 중앙과 지방의 협력적 거버넌스를 주문했다.김 위원장이 인터뷰 내내 반복한 단어는 '지속가능성'이었다. 미래 의료 개혁에 대한 질문은 결국 다시 하나의 질문으로 돌아온다. 기후위기와 초고령사회, AI 시대를 맞아 우리 의료체계가 지금처럼 '현재의 문제'만 해결하는 데 머물 것인지, 아니면 수십 년 뒤까지 버틸 수 있는 지속가능한 시스템으로 전환할 것인지 그 선택은? 그는 그 답을 "미래를 준비하는 의료개혁"에서 찾고 있었다.