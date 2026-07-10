이 대통령 부부 만난 몽골 떡볶이 노점상 "젊은이에 인기"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 몽골 국빈방문 첫날인 9일 울란바타르에서 한국 문화가 인기를 얻고 있는 현장을 찾아 몽골 시민들과 소통했다.
안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령 부부는 9일 저녁 울란바타르에 있는 '서울의 거리'를 방문했다. 이 곳은 1995년 서울과 울란바타르의 자매결연을 계기로 조성된 거리로, 한국 브랜드 편의점과 음식점 등 곳곳에서 한국 문화를 접할 수 있다.
이 곳에서 이 대통령 부부를 본 몽골 시민들은 한국어로 "안녕하세요", "반갑습니다", "감사합니다"라고 외쳤고, 이 대통령 부부는 시민들과 일일이 악수를 나누고 손바닥을 마주치며 화답했다고 안 부대변인은 전했다.
이 대통령 부부는 한국 브랜드 편의점을 살피며 한국 문화가 몽골 시민의 일상에 스며든 모습을 살폈고, 한국어 간판을 발견하고는 반가움을 나타내기도 했다. 서울정에 올라 일대를 둘러본 이 대통령 부부는 노점에서 판매 중인 김밥과 떡볶이, 만두를 사 먹기도 했다.
이 대통령 부부는 "맛있다"면서 상인에게 몽골 사람들도 떡볶이를 좋아하는지 물었고, 상인은 "특히 젊은이들 사이에서 인기가 많다"며 "만두도 한국 제품"이라고 소개했다.
이 대통령 부부는 서울의 거리에서 몽골 시민, 한국 교민들과 대화를 나눴고, 중국과 싱가포르 등 외국 관광객들과도 인사를 나눴다. 이 대통령 부부는 몽골 사람이 운영하는 한식당에서 두부김치와 고등어구이, 비빔밥으로 저녁 식사를 했다.