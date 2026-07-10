무엇이 튀어나올지 몰라도, 소설 속 여백에서 찾는 답

유디트 헤르만의 신간 소설 <집으로의 긴 여행>(2026년 6월 출간)의 독일어 원제는 <Daheim>으로, 한국말로는 '집에서' 혹은 '집으로'를 뜻한다.
공간의 이동을 주요 모티브로 삼는 이 소설은 주인공이 남편과의 결별 후, 독일 북부 바닷가에서 살아가는 오빠 사샤를 찾아가는 것으로 시작된다. 그리고 새로운 거처가 마련된 해안 마을에서 그녀는 젊은 시절 겪었던 인생의 결정적 선택의 순간을 떠올린다.
젊은 시절 담배 공장에서 일했던 그녀는 우연히 한 나이든 노신사를 만나게 된다. 그는 자신의 마술 공연에서 커다란 상자 안에 들어갈 조수를 찾고 있고 그녀가 적임자라고 말한다. 고민 끝에 그녀는 그의 집으로 찾아가 리허설을 해보지만 마지막 순간 소설 속에서는 밝히지 않는 어떤 이유로 마술사가 제안한 싱가포르행 유람선을 타지 않는 결정을 한다. 대신 오티스라는 남자를 만나 결혼하여 딸을 키우는 인생을 살아간다.
주인공과 남편이 부부였던 시절, 남편은 종말을 대비하는 강박적인 수집가였다. 그는 쓸모 있는 것과 없는 것들로 집안을 가득 채웠고, 쌓인 물건들 때문에 부부가 서로 다른 집에 살기에 이른다. 그녀는 성년이 된 딸이 집을 떠나자 곧바로 남편과 이혼을 하고 남편은 이별을 겪은 후에야 수집품을 하나 둘 정리하기 시작한다. 그리고 얼마 후 해안가 마을에 살고 있는 그녀와 다시 연락을 하기 위한 수단으로 구 소련제 단파 라디오를 선물한다. 라디오는 끊어질 듯 끊어지지 않는 과거와 현재를 이어주는 주파수 역할을 한다. 남편과 아이의 부재 속에서 주인공은 새로운 주파수, 새로운 관계를 찾아 나선다.
과거의 집, 현재의 집, 그리고 앞으로 살아갈 집이라는 공간을 작가는 인간의 고독과 연결 시키며 장소가 가진 존재론적 질문을 불러 일으킨다. 북부 해안가의 쌀쌀함과 문장의 여백을 적절히 조화 시킨 매혹적인 분위기는 주인공의 이야기를 더 집중하게 만든다. 책을 읽는 각자 삶의 주요 사건들과 주인공의 삶의 방정식을 비교하며 책의 마지막 장에 이르게 된다.
유디트 헤르만은 책 속에서 문장이나 단어로 표현되지 않는 글의 여백을 통해 본질적 질문을 부상시킨다. 한번 뿐인 인생에서 무엇이 중요한지, 삶이라는 항로에 무엇이 나타날 것인지, 그리고 무엇이 상실되어 갈 것인지는 각자의 여백이다.
우리는 삶이라는 이야기 속에서 많은 등장 인물을 만나며 여러 장소에서 질문과 답을 찾아가는 존재다. 어떤 지점으로 가고 나면 때론, 그 전의 장소로 돌아가지 못한다. 선택하고 하나밖에 겪을 수 없는 경험의 시간은 현재를 넘어, '미래'라는 오지 않은 세상으로 향한다.
마술사의 상자 속에서 무엇이 튀어나올지는 우리는 알 수 없다. 그러나 그 상자가 품은 마술 같은 가능성, 그것이 바로 당신과 내가 앞으로 만들어갈 우리의 세상 이야기일 것이다.