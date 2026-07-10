무엇이 튀어나올지 몰라도, 소설 속 여백에서 찾는 답

큰사진보기 ▲유디트 헤르만의 신간, 집으로의 긴 여행그림은 미국 화가 앤드루 와이어스의 <크리스티나의 세계>로 1948년 그려졌다. 집은 삶의 기억과 희망, 그리고 꿈을 꾸는 공간이다. 도착해야 할 집과, 집으로 향하는 나아가는 시간. 소설의 분위기를 담고 있는 책의 표지. ⓒ 노태헌 관련사진보기

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