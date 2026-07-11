폭우가 쏟아지던 날 방문한 김포 장릉

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"조선왕릉 탐방 두 번째로 여기 어때요?"

큰사진보기 ▲김포 장릉 홍살문에서 바라본 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지도에서 파주장릉, 김포장릉, 계양산의 위치 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 장릉 연지 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 장릉 정자각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 장릉 정자각 내 기신제 상(양력 2월 2일 제향) ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 장릉 비각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포 장릉의 품격을 높여주는 붉은 소나무 등 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 9일, 폭우 속에 반려견의 병원 진료를 마치고 돌아오는 길이었다. 세차게 내리는 빗줄기 사이로 길 표지판 하나가 눈에 들어왔다. '김포 장릉'. 마침 운전을 하던 남편도 그 표지판을 보았는지, 조수석에 앉은 나를 돌아보며 슬쩍 말을 건넸다.장대비가 쏟아지는 날씨 탓에 잠시 망설여졌지만, 지난번 선정릉을 방문했을 때의 기억이 떠올랐다. 비 내리는 날의 왕릉도 나름의 깊은 운치가 있지 않았던가. 그 기억에 이끌려 나도 바로 "좋아요!"라며 의기투합했다.사실 반려견의 각막 손상 소식을 듣고 마음이 몹시 심란했던 터였다. 왕릉의 깊은 숲을 거닐며 흩어진 마음을 위로받고 싶기도 했고, 조선왕릉 40기를 모두 완주하겠다는 은근한 조바심도 한몫했다.주차장에 차를 세우고 내리자 비가 더욱 거세졌다. 표를 구매하기 위해 키오스크에서 결제까지 마쳤는데, 어찌 된 영문인지 입장권이 발권되지 않았다. 빗속에서 우왕좌왕하고 있으니 매표소 직원이 나와 기계 고장이라며 결제 내역을 확인한 후 우리를 입장시켜 주었다.조선왕릉 40기의 입장권을 차곡차곡 모아 보관하고 싶었던 터라 아쉬움이 남았지만, 억수같이 쏟아지는 비 때문에 그 마음은 잠시 접어두기로 했다. 지난번 선정릉 탐방 때 관람 순서의 중요성을 배웠기에, 이번에는 매표소 바로 옆에 있는 역사문화관부터 들렀다.그리 크지 않은 공간이었지만 김포 장릉에 대한 설명과 능침을 구성하는 석물들을 직접 배치해 볼 수 있는 체험 공간, 그리고 왕릉을 돌보던 사람들의 이야기가 오밀조밀하게 채워져 있었다. 김포 장릉과 파주 장릉, 그리고 계양산이 일직선상에 위치한다는 사실도 이곳에서 처음 알게 되었다.이곳에서 재미있는 사실도 하나 알게 되었다. 조선왕릉 중 '장릉'이라는 능호를 쓰는 곳은 총 세 군데인데, 한자는 모두 다르다.▲ 김포 장릉(章陵): '글월'이나 '빛나다'라는 뜻을 가진 한자 장(章) 자를 쓴다. 조선의 추존왕 원종과 추존왕비 인헌왕후를 모신 쌍릉이다.▲ 파주 장릉(長陵): 길 장(長) 자를 쓰며, 조선 16대 임금 인조와 그의 첫 번째 왕비인 인열왕후를 모신 합장릉이다.▲ 영월 장릉(莊陵): 장중할 장(莊) 자를 쓰며, 비운의 왕 조선 6대 임금 단종을 모신 단릉이다.뒤이어 한 무리의 관광객들이 들어오는 소리에 우리는 역사문화관을 나와 본격적으로 빗속의 왕릉으로 향했다.숲은 깊었고, 비는 그 숲에 고스란히 내려앉고 있었다. 빗속을 노니는 젖은 까치들을 바라보며, 마사토 위로 부서지고 스며드는 빗소리에 온전히 몰두해 걸었다. 얼마쯤 걸었을까. 왼쪽에 재실, 오른쪽에 연지(연못)가 나타났다.재실은 맨 나중에 보기로 하고 먼저 연지 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 연못을 가득 메운 연잎들의 거대한 몸집을 보며 '이곳에 연꽃이 만개하면 정말 대단하겠구나' 싶었다. 연잎 사이로 빗방울이 떨어지는 풍경은 그 자체로 예술이었다.이미 신고 온 운동화에는 물이 가득 찼고 바지깃도 축축하게 젖었지만 상관없었다. 빗속의 숲길 산책은 아무것도 하지 않아도 그저 행복 그 자체였다. 반려견의 아픔으로 무겁게 가라앉았던 마음이 서서히 내려놓아 지면서, 맑고 청량한 공기가 단전까지 깊숙이 스며들었다.연지를 지나 오른쪽으로 돌아서니 붉은 홍살문이 나타났다. 홍살문 너머로 보이는 정자각과 수복방, 비각, 그리고 멀리 보이는 쌍릉의 풍경은 빗속에서 유독 신성해 보였다. 장마철이라 혹시 능이 쓸려 내릴까 염려해 쌍릉을 두꺼운 비닐로 감싸 둔 모습에서 문화재를 지키려는 조심스러운 손길이 느껴졌다.김포 장릉은 인조가 왕위에 오른 후, 부모를 각각 원종과 인헌왕후로 추존하며 능의 격식을 갖춘 곳이다. 왕릉의 훼손을 우려해 병풍석과 난간석을 생략하고 호석만 둘렀다고 하는데, 멀리서 카메라 줌을 당겨 겨우 그 모습을 확인할 수 있었다. 비각 안에는 '조선국 원종대왕 장릉 인헌왕후 부좌'라고 선명하게 적힌 표석이 굳건히 자리를 지키고 있었다.비가 너무 많이 내려 주변을 세세히 둘러보지는 못했지만, 숲에 내리는 비를 바라보며 이른바 '숲멍'과 '비멍'을 즐겼다. 나오는 길에 산책 중이던 동네 주민 한 분을 만났다. 그분은 "저수지를 한 바퀴 도는 데 20분 정도 걸리는데 길이 참 좋다"며 꼭 걸어보라고 권해주셨다.아쉬움을 뒤로 하고 연지를 돌아 넓은 재실로 향했다. 조금 전 만났던 주민분이 재실 툇마루에 앉아 비를 감상하고 계셨다. 나도 슬그머니 그 옆에 앉아 인사를 건넸다. 20년째 이곳을 오간다는 그분은 하늘이 보이지 않을 정도로 우거진 이맘때의 장릉 숲을 가장 사랑한다고 하셨다.비가 조금 잦아들 무렵, 자리를 털고 일어났다. 돌아 나오는 길목에서 연분홍 조팝나무가 살포시 눈인사를 건네는 듯했다. 문득 그런 생각이 들었다. 죽어서 왕과 왕비로 추존된 두 사람은 저 쌍릉에서 흐뭇해 하셨을까, 아니면 평생 전란과 불안에 시달렸던 아들 인조의 안위를 염려하셨을까.나이가 들어서일까, 요즘 이렇게 왕릉을 하나씩 찾아가는 여정이 참 좋다. 세계적인 유네스코 등재 문화재를 보기 위해 먼 나라까지 비행기를 타고 가기도 하는데, 내가 사는 곳 가까이에 이런 훌륭한 우리 문화재가 숨 쉬고 있다는 사실이 새삼 자랑스럽다. 어깨에 기분 좋은 자부심이 얹히니 행복이 배가 된다.돌아오는 길, 연지를 가득 메운 연잎 위로 쏟아지던 비와 마사토 길을 두드리던 청량한 빗소리가 귓가에 맴돌았다. 그 거센 빗줄기는 반려견의 아픔을 보며 애태우던 내 마음의 온갖 시름을 말끔히 씻어내 주었다. 수백 년의 세월을 품은 채 묵묵히 자리를 지켜온 과거의 왕릉이, 오늘을 살아가는 나의 작고 지친 마음을 가만히 어루만져 준 듯한, 참 고맙고 다정한 하루였다.더불어 얼마 전 추가한 내 생애 버킷리스트였던 '조선왕릉 40기 완주'를 향해 이 비 내리는 길 위에서 마침내 첫발을 내디뎠다는 벅찬 감회가 가슴 속 깊은 곳에서부터 잔잔하게 밀려왔다. 왕릉 지도를 펼쳐보며, 우리의 발걸음이 닿을 다음 왕릉은 과연 어디가 될지 벌써부터 기분 좋은 설렘이 시작되었다.