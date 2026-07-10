대구의 자정 순국 지사 세 분 유적

큰사진보기 ▲박무조 지사 기념비 ⓒ 김명희 관련사진보기

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"갑오년 여름을 말 못하고 떠올리니(憶昔無言甲午夏)

궁 밖에 오랑캐 군대가 조릿대처럼 떼 지어 섰네(乾淸宮外簇蠻騎)

구천에 울어도 마음이 개운치 않으니(九天號痛心無快)

십년 썩은 내장을 누가 알 수 있겠는가(十載腐腸孰有知)"

큰사진보기 ▲조현욱 지사 기념비 ⓒ 김명희 관련사진보기

"오백년을 이어 의를 숭상해온 사람이(五百由來尙義人)

하루아침에 오랑캐의 백성이 될 수는 없다(一朝胡爲犬羊民)

하늘의 해가 빛을 잃어 이 땅 또한 그와 같으니(天日無光如此地)

바다에 빠져 죽어 평온을 찾더라도 왜에 굴복할 수 없다(寧爲蹈海不爲臣)"

'자신을 도모하다'라는 뜻의 자정(自靖)은 스스로 목숨을 거두는 일을 가리킨다. 즉 자살 또는 자결과 그 의미가 비슷하다. 다만 자정은 단순한 개인적 죽음에는 쓰이지 않고 '자정 순국' 등 매우 한정된 경우에만 사용된다.서정환의 논문 '유교 담론의 자장과 순국의 관계성- 한말·일제 강점기의 자정 순국을 중심으로'에 따르면, 1895년 12월 30일 단발령부터 1945년 8월 15일 독립까지 자정 순국 지사는 약 120명으로 추정된다. 1910년 경술국치 때가 46명으로 가장 많고(전체의 38%), 1905년 을사늑약 때가 24명으로 두 번째 많다(20%).대구에는 세 분의 자정 순국 지사와 그 유적지가 있다. 군위군 우보면 나호리 942-1 '박무조 의사 표충비', 군위군 효령면 중구2리 425 '이현섭 지사 생가터', 북구 노곡동 산78-1 '조현욱 지사 순국 기념비'가 그들이다. 박무조, 조현욱 두 분의 기념비는 현창 시설이고, 이현섭 지사 생가터는 실제 건물은 존재하지 않는 유허이다.박무조(朴武祚) 지사는 58세이던 1917년 스스로 묵숨을 끊었다. 일제가 면장에게 호적부 관장을 넘긴 때는 1915년 4월이다. 이때부터 일제식 호적, 즉 모든 사람을 가(家) 단위로 호적에 등재하는 강요가 더욱 공고해졌다.박 지사는 일제식 호적에 오르는 것을 거부했다. 일제가 가만히 놔둘 리 없었다. 아무 것도 할 수 없는 처지가 된 그는 가족을 이끌고 안동 예안, 영주 풍기 등지를 전전하다가 마침내 1917년 7월 20일 동해바다에 몸을 던졌다.그는 "원수를 섬기면서 사느니(與基事讐而生) 바다에 빠져 죽는 것이 낫다(不若蹈海而死). 조선의 숨어 지내는 박능일(朝鮮逸民朴能一)"이라는 유서에서 자신의 이름을 박능일(朴能一)이라 했다. 수많은 일들 중 어느 것에도 능하지 못하지만 한 번 죽는 데에는 능하다는 뜻으로, 일제에 나라를 빼앗긴 치욕을 죽음으로 갚겠다는 결연한 의지의 표시였다.이현섭(李鉉燮) 지사는 46세이던 1910년 11월 26일 스스로 세상을 등졌다. 21세이던 1885년 관직에 진출했던 그는 1895년 10월 8일 일제가 명성황후를 시해하는 을미사변이 터지자 벼슬을 버리고 은거했다.하지만 세상은 선비가 자연속에 조용히 살아가는 것도 허락하지 않았다. 나라가 문을 닫는 경술국치 사태가 일어났다. 이 지사는 숨쉬기 어렵고 음식도 삼킬 수 없는 충격에 빠졌다. 그는 절명시(絶命詩)를 쓴 뒤 단식에 들어갔고, 마침내 자정 순국하고 말았다.박무조 지사 표충비와 이현섭 지사 생가터가 군위군에 있는 데 견줘 금호강변의 조현욱 지사 순국 기념비는 대구 시내에서 아주 가까워 찾아가기에 부담이 없다. 하지만 생각보다 찾기는 쉽지 않다. 팔달교 '서유교 영세 불망비'에서 금호강 상류 동쪽으로 500m쯤 지점에 '황씨 동원각'이 있고, 거기서 또 500m쯤 가면 왼쪽 경부고속도로 지하도 입구에 '지원 정사'와 '대구 기도원' 이정표가 나온다.지하도 입구에 '조현욱 지사 순국 기념비' 안내판은 없다. 지하도를 지나 안으로 들어가도 여전히 없다. 왼쪽에 지원정사가 있고, 더 가면 기도원에 닿는다는 안내판이 보인다. 이곳에서 더 골짜기로 들어가지 말고, 곧장 고속도로와 평행으로 설치되어 있는 오른쪽 배수로를 타고 올라가야 한다. 금세 밭이 나오고, 밭 너머 왼쪽 숲 앞에 조현욱 지사 순국 기념비가 눈에 들어온다.조현욱(趙炫郁) 지사는 65세나 되었던 1919년 3월 26일 청송군 현서면의 3‧1독립시위를 주도했다. 만세운동이 전국 방방곡곡에서 전개되고 있다는 사실을 안 그는 무계동의 신태휴와 조병국에게 격문을 보내 동참을 권유했다.지사는 당일 오후 1시쯤 주민 50여 명을 규합하고, 다시 현서면 사무소에 있던 유지들을 종용해 그들의 호응을 얻었다. 사람들은 미리 준비한 태극기를 흔들고 독립만세를 외치면서 화목 시장으로 몰려갔다.도중에 많은 군중이 합세해 시위 규모는 수백 명으로 늘어났다. 화목 주재소에서 출동한 일본 경찰이 무력진압에 나섰고, 조 지사는 현장에서 체포됐다. 그해 5월 31일 대구고등법원은 그에게 소위 보안법 위반 혐의로 적용해 징역 2년을 언도했다. 지사는 옥중시를 남겼다.조 지사는 출옥 이후 옥중시에 "나의 주검은 가마소에서 찾으라(今將副矣覓屍於釜淵)"는 한 행을 덧붙였다. 그것이 유언이었다. 그는 그 마지막 구절을 옥중시에 덧붙인 후 청송 보현천 깊은 물속으로 뛰어들어 스스로 목숨을 끊었다.후손들이 지금의 순국비가 있는 노곡동 야산에 묘소를 만들고 다시 기념 빗돌도 세웠다. 그가 남긴 옥중시의 끝 구절 "바다에 빠져 죽어 평온을 찾더라도 왜의 신하가 될 수는 없다!"를 다시 한번 되새기면서, 순국 기념비 앞에서 묵념을 올린다.