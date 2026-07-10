농작업 현장 속으로 들어온 한국어

큰사진보기 ▲9일, 외국인 계절근로자를 대상으로 한국어 교실을 진행하고 있다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

9일 오후 청양군 농업근로자 기숙사에서 서툰 한국어 발음이 들린다. 고단한 일과를 마친 외국인 계절근로자들이 책상에 둘러앉아 연신 고개를 끄덕이며 칠판에 적힌 단어를 따라 읽는다. 충남 청양군이 농촌 현장의 고질적인 언어 장벽을 허물기 위해 마련한 '한국어교실'의 풍경이다.청양군은 오는 9월까지 매주 목요일 농업근로자 기숙사에서 외국인 계절근로자를 대상으로 '한국어교실'을 운영한다고 밝혔다.청남면 주민자치회 프로그램으로 진행되는 이번 교육은 9일 첫 수업을 시작했다.낯선 이국땅에서 땀방울을 흘리는 근로자들과 이들을 고용한 농가주 간의 원활한 소통을 지원해 농업 생산성을 높이고 유대감을 강화하겠다는 취지다.교육 과정은 철저하게 농촌 현장 맞춤형으로 짜였다. 딱딱한 문법 위주의 수업에서 벗어나 ▲한국어 자기소개 ▲숫자 표현 ▲농장 일상어 및 농산물 이름 익히기 등 실제 농작업 중 바로 사용할 수 있는 실용 언어 위주로 구성됐다. 이를 통해 외국인 근로자들의 언어적 부담과 오해에서 비롯되는 작업 실수를 크게 줄여줄 것으로 기대된다.수업에 참여한 라오스 출신 계절근로자 A씨는 "한국에서 일하며 고향에 도움을 줄 수 있어 기쁜데, 이렇게 한국어까지 배울 수 있어 든든하다"며 "한국어를 열심히 배워서 농장주분들과 더 깊은 대화를 나누고 싶고, 늘 따뜻하게 배려해 주셔서 감사하다"고 환하게 웃었다.교육이 열리는 농업근로자 기숙사는 지난해 4월 준공된 이후 지역 농업 인력 인프라의 핵심 역할을 하고 있다. 현재 이곳에는 정산농협이 고용한 공공형 계절근로자 34명이 거주 중이다.기숙사라는 안정적인 생활 공간을 기반으로 둔 이들은 일손이 부족한 관내 농가에 적재적소 투입돼 농번기 인력난 해소의 구원투수 역할을 톡톡히 해내고 있다. 인력 배정은 농가가 필요한 인원을 3~7일 전까지 '정산농협 농촌인력중개센터'에 예약하는 효율적인 방식으로 운영된다.유태조 농정축산실장은 "계절근로자들이 한국 생활에 빠르게 적응하고 문화적 이해도를 높일 수 있도록 한국문화체험 및 명절 행사 등을 지속적으로 지원하겠다"며 "단순한 인력 지원을 넘어 외국인 근로자와 지역 사회가 상생하고 함께 성장할 수 있는 따뜻한 기반을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.