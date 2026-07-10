서산시 대산읍, 화재 피해 가구에 '나눔하우스' 긴급 지원

큰사진보기 ▲작업을 마친 후 기념촬영 모습. ⓒ 대산읍 관련사진보기

큰사진보기 ▲나눔하우스 설치 작업 모습. ⓒ 대산읍 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 대산읍이 화재로 보금자리를 잃은 가구를 위해 민관 협동으로 이동식 임시주택을 신속하게 지원했다.10일 대산읍에 따르면 지난 4일 화목보일러 화재로 주택 일부가 소실돼 임시 거처가 필요해진 부부를 위해 9일 이동식 주택인 '나눔하우스'를 설치했다.이번 지원은 지역 사회 구성원들이 일제히 손을 맞잡으면서 신속하게 이루어졌다. 나눔하우스 설치에 앞서 지난 8일 지역 기업체인 대호산업 김기옥 대표가 골재 1톤을, 금화중기 송기만 대표가 굴삭기를 지원해 바닥 평탄 작업을 마쳤다.화재 가구의 임시 보금자리가 된 '나눔하우스'는 HD현대중공업이 지원하는 '1% 나눔 재단 사업'의 일환이다. 서산시자원봉사센터가 재난 피해 가구를 대상으로 지원하는 6평 규모의 스틸 구조 이동식 주택으로, 방과 주방을 겸한 생활공간과 화장실을 갖추고 있다.지역 단체들의 구호 손길도 이어졌다. 대산읍적십자봉사회는 피해 가구에 긴급구호물품 세트를 전달했으며, 대산읍자원봉사협의회는 쌀 등 식료품을 지원하며 따뜻한 위로를 건넸다.화재 피해 주민은 "갑작스러운 화재로 당장 지낼 곳이 막막했는데, 임시로 생활할 수 있는 공간을 마련해 주셔서 큰 힘이 된다"며 감사의 뜻을 전했다.박미화 대산읍장은 "화재로 어려움을 겪는 주민이 하루빨리 안정을 되찾고 일상으로 복귀할 수 있도록 민관이 함께 필요한 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 재난과 위기 상황에 놓인 주민을 세심히 살피는 현장 중심의 복지 행정을 추진하겠다"고 말했다.대산읍은 피해 주민이 안정된 생활로 완전히 복귀할 수 있도록 서산시자원봉사센터와 연계한 집 청소, 충남사회복지공동모금회를 통한 화재피해지원금 지급, 서산시 조례에 따른 화재폐기물처리비 지원 등을 추가로 진행할 계획이다.