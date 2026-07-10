바다는 복수를 꿈꾸지 않는다... 다만, 되돌려줄 뿐

큰사진보기 ▲제1회 바다환경 어린이 환경사랑 그림 공모전/우리의 미래, 망가진 바다 구출 완도중앙초등학교 5학년 3반 이사랑 학생 作 ⓒ 이사랑 학생 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

재앙은 언제나 비와 함께 오는 것이 아니다. 우리가 버린 것들이 비를 만나 바다로 흘러가는 순간, 비로소 재앙은 시작된다. "기회는 일출과 같아서, 너무 오래 기다리면 온 세상이 이미 타버린 뒤에야 눈을 뜨게 된다." 미국의 작가 윌리엄 워드는 시기를 놓친 깨달음의 잔인함을 일출에 비유했다.재앙은 언제나 인간이 알아채지 못하는 것보다 한 걸음 더 빠르게 걷고, 우리는 늘 소를 잃고 나서야 텅 빈 외양간의 문고리를 붙잡고 통곡한다. 환경은 오래전부터 조용히 신호를 보내고 있었다. 그러나 우리는 자연이 보내는 미세한 균열을 잠시의 불편쯤으로 여기며 지나쳐 왔다. 그 무심함의 대가는 이제 먼바다의 우화가 아니라 완도 섬사람들의 삶을 위협하는 현실이 되었다. 하늘이 퍼부은 장맛비가 육지 곳곳에 쌓여 있던 문명의 오물들을 단숨에 쓸어내릴 때, 완도 바다는 인간이 버린 거대한 쓰레기들의 잔인한 종착지가 된다. 비는 죄가 없다. 다만 인간이 만든 오염을 가장 빠르게 바다로 실어 나르는 통로가 될 뿐이다. 장마는 자연의 재앙이 아니라, 우리가 자연을 어떻게 대했는지를 비추는 거울이다.진짜 상처는 하늘이 퍼부은 빗물이 하천을 타고 육지의 온갖 폐기물들을 바다의 품으로 밀어 넣는 그 순간부터 수면 아래에서 차오른다. 폭우를 틈타 밀려든 거대한 황톳물은 단순한 흙탕물이 아니다. 그 속에는 인간이 무심히 버린 미세플라스틱과 화학물질, 육지에서 통제하지 못한 생활 쓰레기의 독성이 뒤엉켜 있다. 이 오염된 물길이 전국 전복 생산량의 상당 부분을 책임지는 금일읍과 노화읍, 보길면의 청정 가두리 양식장으로 들이닥치는 순간 바다는 본래의 생명력을 급격히 잃기 시작한다.육지발 오염물질과 뒤섞인 물속에서 자식처럼 키운 전복들은 숨을 쉴 산소를 빼앗긴 채 하얗게 질식해 가고, 탁한 오물층은 바다의 빛을 가로막아 수확을 앞둔 다시마와 미역의 몸을 흐물흐물하게 만든다. 이것은 단지 한철의 어획량이 줄어드는 문제가 아니다. 수년간 공들여 키운 삶이 무너지고, 한 가정의 생계가 흔들리며, 결국 지역경제와 공동체 전체가 함께 상처 입는 연쇄적인 재난이다.어민들에게 이 시기의 빗소리는 낭만이 아니다. 그 소리는 인간이 버린 흔적들이 바다의 생명들을 삼키는 비명이자, 생계를 잃어가는 사람들의 침묵 어린 울음이다. 비가 잠시 개인 자리에는 기괴한 형상으로 조류를 따라 떠도는 거대한 '쓰레기섬'이 모습을 드러낸다. 부러진 거목의 줄기와 풀뿌리 사이로 육지에서 떠밀려온 폐플라스틱과 비닐들이 플랑크톤처럼 엉겨 붙은 수천 톤에 이르는 부유물은 양식장의 프레임을 사정없이 짓부수며 어민들의 삶의 터전을 폐허로 만든다. 더욱 두려운 것은 눈앞에 보이는 거대한 쓰레기만이 아니다. 잘게 부서진 플라스틱은 미세플라스틱이 되어 바다 생물의 몸속으로 스며들고, 결국 우리의 식탁으로 되돌아온다. 바다가 감당한 상처는 결코 바다에서 끝나지 않는다. 그것은 인간의 삶을 한 바퀴 돌아 다시 인간에게 되돌아오는 문명의 부메랑이다.완도군이 올해 70억 원의 예산을 들여 정화선을 늘리고 인력을 확충하며 쓰레기보다 빠르게 움직이려 결심한 이유도 여기에 있다. 하지만 사람보다 파도가 먼저 닿는 260여 개의 섬의 아득한 해안선 앞에서, 밀려드는 오물의 속도를 인간의 손길이 따라잡기에는 늘 물리적인 한계가 있다. 바다를 살리는 일은 치우는 속도의 경쟁이 아니라, 애초에 흘려보내지 않는 사회를 만드는 일임을 우리는 이제야 깨닫고 있다.더 큰 절벽은 쓰레기들이 겨우 땅에 닿는 순간부터 시작된다. 폭우를 견디며 소금기에 절여진 폐어구와 진흙 범벅이 된 스티로폼은 일반 소각시설에서 쉽게 받아주지 않는다. 치우는 일보다 더 어려운 것은 끝내 그것을 책임지는 일이다. 갈 곳을 잃은 해양쓰레기들이 해안 적치장에 산더미처럼 쌓여 침묵할 때, 그 침묵은 다가올 폭염과 만나 바다를 다시 병들게 한다. 악취를 품은 적치장은 또 다른 환경오염의 시작점이 되고, 폭염 속에서 썩어가는 유기물과 오염물질은 적조와 저산소 수역을 부추기며 결국 어민들의 삶을 다시 벼랑 끝으로 밀어붙인다. 한 번 버려진 쓰레기는 결코 한 번의 문제가 아니다. 버려지는 순간부터 또 다른 재난을 끊임없이 만들어 내는 긴 시간의 시작이다.우리는 너무 오랫동안 '버리는 기술'만 발전시켜 왔다. 그러나 '되돌리는 지혜'는 그만큼 키우지 못했다. 편리함은 눈부시게 진화했지만, 책임은 그 속도를 따라가지 못했다. 해양쓰레기 문제는 결국 바다만의 문제가 아니라, 생산하고 소비하고 버리는 우리의 삶 전체가 만들어 낸 문명의 초상이다. 그러나 모든 바다가 절망만을 품고 있는 것은 아니다. 완도읍 농공단지의 한 모퉁이에서는 오늘도 바다에서 건져 올린 스티로폼과 폐어구를 붙잡고 누군가는 끈질기게 염분을 씻어 내고, 또 누군가는 작은 이물질 하나까지 묵묵히 골라낸다. 거친 기계음 속에서 잘게 분쇄된 플라스틱 조각들은 다시 새로운 자원의 원료로 태어난다. 누군가에게는 재앙이었고 오물이었던 것들이, 이들의 손을 거치는 순간 다시 자원이 되고, 희망이 되고, 내일을 살아갈 재료가 된다.새로운 시작을 만들어 내는 사람들의 손은 단순히 플라스틱만 되살리는 것이 아니다. 장마가 앗아간 바다의 시간을 되돌리고, 끊어진 생명의 순환을 다시 이어 붙이며, 섬사람들의 내일을 조금씩 회복시키고 있다. 이들이 만드는 것은 단순한 재활용이 아니다. 버려진 물질의 생명을 연장하는 일을 넘어, 상처 입은 지역과 공동체까지 함께 일으켜 세우는 순환의 철학이다. 순환경제는 폐기물을 처리하는 기술이 아니라, 생명을 다시 연결하는 인간의 태도에서 시작된다.더 깊은 울림은 그들의 서글프고도 단단한 삶의 궤적에 있다. 이 기업을 일군 이들은 한때 외지인이라는 이유만으로 깊은 오해와 배척의 시간을 견뎌야 했다. 그러나 그 상처는 그들의 마음을 메마르게 하지 못했다. 오랜 법적 분쟁 끝에 돌려받은 공탁금은 다시 완도의 흙과 바다로 흘러가 청년들의 자립을 돕는 작은 씨앗이 되었고, 지역의 미래를 키우는 든든한 디딤돌이 되었다. 세상은 흔히 순환경제를 차가운 수치와 효율로 설명한다. 그러나 이들은 우리에게 순환은 숫자가 아니라 사람이라는 사실을 보여 준다. 플라스틱은 자원으로 되돌리고, 상처는 연대로 되돌리며, 이익은 다시 지역사회로 흘려보내는 가장 인간다운 순환을 실천하고 있다.환경을 살리는 기술과 사람을 살리는 마음이 하나가 될 때 비로소 순환은 완성된다. 가장 위대한 순환은 차가운 물질에서 시작되는 것이 아니라, 뜨거운 사람의 마음에서 시작된다는 사실을 그들은 오늘도 묵묵히 증명하고 있다. 어느새 장마 구름 사이로 저무는 해가 완도 앞바다를 붉고 눈부시게 물들인다. 정화선은 다시 푸른 항로를 따라 움직이고, 멀리 외딴 갯바위에서는 또 다른 손이 허리를 굽힌다. 바다는 한 번도 인간에게 복수를 꿈꾼 적이 없다. 다만 우리가 버린 것을 끝없이 되돌려 보여 주며 스스로의 삶을 돌아보라고 말없이 경고할 뿐이다.바다는 아직 우리를 포기하지 않았다. 그러니 이제는 우리가 이 푸른 바다를 끝까지 책임질 차례다. 우리가 오늘 줍지 않은 쓰레기 하나는 내일 또 다른 재난이 되고, 오늘 되살린 자원 하나는 다음 세대의 푸른 바다가 된다. 그리고 그 아름다운 항해는 오늘도 새벽, 완도에서 이미 시작되고 있다.알베르 카뮈는 소설 <페스트>에서 재앙 앞에서 인간을 지탱하는 힘은 거창한 영웅주의가 아니라, 각자의 자리에서 자신의 일을 묵묵히 수행하는 성실함에 있음을 보여 주었다. 새벽마다 묵묵히 해안가의 오물을 걷어 내고, 상처를 자원으로 돌려세우는 평범한 이들의 성실한 손길이 모여 비로소 완도 바다의 푸른 내일이 다시 흐르고 있다.