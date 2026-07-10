"사람은 가도 민주노동당은 살리자"… 국회기록원, 민주노동당 기록 되찾기 나선다

큰사진보기 ▲협약식 기념사진국회기록원(원장 곽건홍)은 지난 7월 1일 민주노동당과 「민주노동당 기록물 기증 협약식」을 열고, 대한민국 진보정치의 역사와 정당정치 발전 과정을 담은 기록물을 체계적으로 수집·보존하는 사료 수집 공동 캠페인을 추진하기로 했다. 사진은 협약식후 기념사진을 찍는 모습이다. ⓒ 국회기록원 관련사진보기

"사람은 가도 민주노동당은 살리자."

AD

'민주노동당' 소개 민주노동당은 1997년 15대 대선 당시 권영길 후보를 내세운 진보정당 '국민승리21'을 모태로 2000년 1월 30일 창당된 대한민국의 진보정당이다. 노동자·서민의 정치세력화를 목표로 내걸었으며, 2004년 제17대 총선에서 지역구 2석과 비례대표 8석 등 총 10석을 얻어 진보정당으로는 최초로 원내에 진출했다.



이후 대북 노선을 둘러싼 당내 이견으로 2008년 일부 세력이 탈당해 진보신당을 창당하며 분당을 겪었고, 2011년 12월 국민참여당·새진보통합연대 등과 통합해 통합진보당으로 재편됐다. 통합진보당은 2014년 12월 헌법재판소의 결정으로 해산됐다. 당 기관지 『진보정치』는 2000년 창간돼 2014년까지 통권 684호가 발행됐다.

큰사진보기 ▲기록수집 캠페인 홍보 포스터국회기록원이 민주노동당 관련 자료를 수집하고 있다. ⓒ 국회기록원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

세월이 흘러도 쉽게 잊히지 않는 이름이 있다. 그 이름을 아직도 가슴속에 간직한 사람들이 모여 밥 한 끼를 나누다 자연스럽게 이런 이야기가 나왔다.그 한마디에서 시작된 작은 마음이 이제 하나의 뜻으로 모였다. 사진 한 장, 당보 한 부, 유인물, 현수막, 배지, 회의 자료, 영상과 음성 기록까지. 민주노동당의 역사를 담고 있는 모든 기록을 다시 모아 '민주노동당 전시회'를 열어보자는 것이다.국회기록원(원장 곽건홍)은 지난 7월 1일 민주노동당과 '민주노동당 기록물 기증 협약식'을 열고, 대한민국 진보정치의 역사와 정당정치 발전 과정을 담은 기록물을 체계적으로 수집·보존하는 사료 수집 공동 캠페인을 추진하기로 했다. 이번 협약은 대한민국 진보정치의 한 축을 담당했던 민주노동당의 활동 기록물을 영구 보존하고, 정당·의정활동 기록물 수집의 저변을 넓히기 위해 마련됐다. 국회기록원은 이를 계기로 대한민국 의회민주주의와 정당정치의 다양한 역사를 균형 있게 기록·보존하는 입법부 기억기관으로서의 역할을 정립한다는 방침이다.이번 기증을 통해 국회기록원이 수집한 기록물은 민주노동당 활동 사진 및 기관지 전자파일 약 40만 개와 <진보정치> 제본 책자 15권 등이다. 특히 <진보정치>는 2000년 창간호부터 2014년 제684호까지의 내용을 담고 있어 민주노동당의 창당 과정, 주요 정책 활동, 노동운동과 진보정치의 현장을 살펴볼 수 있는 중요한 자료로 꼽힌다. 이 기록물들은 한국 현대 정치사와 정당정치의 변화, 노동운동과 의정활동의 흐름을 보여주는 사료로서 향후 관련 연구와 전시·교육 콘텐츠 개발에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.협약식에는 국회기록원에서 곽건홍 국회기록원장과 임진희 기록관리실장 등이, 민주노동당에서는 권영길·최순영 전 국회의원, 김혜경 전 대표, 김재운 사무국장 등 주요 관계자들이 참석했다. 참석자들은 민주노동당 기록을 기록자산으로 보존하고 후대에 전승하는 데 뜻을 모으고, 정당 기록의 체계적인 수집·보존을 위한 협력 의지를 확인했다.국회기록원은 앞으로 심상정 의원의 기록총서를 제작하는 한편, 민주노동당 '기억기록위원회'와 협력해 기록수집 캠페인을 이어갈 계획이다. 현재는 누가 어떤 자료를 보유하고 있는지 확인하는 작업이 진행 중이며, 이후 집중 수집 기간을 거쳐 민주노동당 기억기록위원회가 수집된 기록을 바탕으로 전시회를 열어 국민과 기록의 가치를 나눈 뒤, 관련 기록물을 국회기록원에 순차적으로 기증할 예정이다.곽건홍 국회기록원장은 "정당의 기록은 대한민국 민주주의와 의회정치의 발전 과정을 보여주는 소중한 역사적 자산"이라며 "이번 협력을 계기로 산재해 있는 민주노동당 기록이 체계적으로 보존되어 국민과 연구자들이 함께 활용할 수 있는 기록으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다. 그러면서 "기록 기증 캠페인에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 당부했다.역사는 거창한 기록만으로 만들어지지 않는다. 누군가가 간직해 온 사진 한 장, 메모 한 장, 낡은 당원증 하나에도 그 시대를 살아낸 사람들의 삶과 열정이 담겨 있다. 서랍 속에 남아 있는 민주노동당의 시간이 다시 세상으로 나와, 민주노동당의 역사를 잇는 밑거름이 되기를 바란다. 민주노동당의 기록이 꽃이 되어 다시 피어나기를 기대해본다.민주노동당 자료를 갖고 계신 분은 국회기록원 기록관리실 기록수집과로 기증을 신청할 수 있다.