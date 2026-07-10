통합이라는 이름의 부산 이탈, 지역은 무엇을 결정할 수 있는가

큰사진보기 ▲에어부산 에어버스 A321neo ⓒ 연합뉴스 = 에어부산 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 양준호씨는 인천대학교 경제학과 교수, 한국지역순환경제학회 회장입니다.

부산에 본사를 둔 에어부산과 한국남부발전의 통합 논의가 본격화하고 있다. 에어부산은 대한항공·아시아나항공 합병 이후 통합 저비용항공사 체계로 편입될 가능성이 커지고 있고, 한국남부발전 역시 발전5사 통합 논의 속에서 본사 기능의 재배치 문제가 제기되고 있다. 여기에 부산항만공사 통합 논의까지 겹치면서 부산 지역사회에는 "핵심 기관들이 부산을 떠나는 것 아니냐"는 우려가 커지고 있다.그러나 이 문제는 단순히 지역에 있는 기관 몇 개가 다른 곳으로 옮겨가느냐의 문제가 아니다. 더 근본적으로는 지역이 자기 경제의 방향을 스스로 결정할 수 있느냐의 문제다. 나는 이것을 지역의 '경제적 자기결정권'의 문제로 본다.지역의 '경제적 자기결정권'이란 지역이 단순히 생산시설, 공항, 항만, 발전소, 공공기관을 보유하는 것을 뜻하지 않는다. 그것은 지역이 자기 경제의 핵심 흐름을 기획하고 조정하고 통제할 수 있는 권한을 뜻한다. 다시 말해 지역에서 창출된 가치가 어디로 흘러가고, 어떤 산업에 재투자되며, 어떤 고용을 만들고, 어떤 기업 생태계를 키우며, 어떤 기술과 인재를 축적할 것인지를 지역사회가 스스로 논의하고 결정할 수 있어야 한다는 것이다.이 점에서 지역의 '경제적 자기결정권'은 단순한 지역주의적 구호가 아니다. 그것은 지역경제의 순환구조를 가능하게 하는 제도적 조건이다. 지역에서 가치가 만들어져도 그 가치의 배분, 재투자, 산업전략, 조달, 인사, 연구개발, 네트워크 형성의 권한이 외부에 있다면 지역경제는 순환하지 못한다. 지역은 생산하지만 결정하지 못하고, 운영하지만 기획하지 못하며, 비용은 부담하지만 미래는 선택하지 못하는 종속적 공간으로 남게 된다.따라서 통합이라는 이름으로 지역의 핵심 산업이 재편될 때 가장 먼저 물어야 할 질문은 "기관이 어디에 남느냐"가 아니다. 더 중요한 질문은 "결정권이 어디에 남느냐"이다. 본사는 단순한 주소지가 아니다. 본사는 결정권의 장소다. 본사에는 전략, 인사, 재무, 홍보, 법무, 조달, 연구개발, 데이터, 대외협력, 협력업체 관리 기능이 모여 있다. 본사가 빠져나간다는 것은 건물 하나가 옮겨가는 것이 아니라, 지역경제의 두뇌와 신경망이 빠져나가는 것이다.이 관점에서 에어부산 문제를 보아야 한다. 항공기가 부산에서 뜨고 내린다고 해서 부산이 항공경제의 주체가 되는 것은 아니다. 중요한 것은 노선 전략, 지역마케팅, 정비산업, 국제협력, 공항 연계 전략을 어디에서 결정하느냐이다. 통합 저비용항공사의 본사가 서울 중심으로 재편되고 부산에는 운항 기능만 남는다면, 부산은 항공 수요와 공항 인프라를 제공하면서도 항공산업의 방향을 결정하지 못하는 도시가 된다.한국남부발전도 마찬가지다. 발전시설이나 에너지 관련 기관이 지역에 있었다고 해서 지역이 에너지 경제를 결정하는 것은 아니다. 에너지 전환 전략, 연구개발, 인재 육성, 조달, 지역상생, 산업 연계 기능이 어디에 놓이느냐가 중요하다. 통합 이후 이러한 고부가가치 기능이 외부로 빠져나간다면 부산은 에너지 산업의 현장은 제공하되, 에너지 전환의 미래를 설계하는 권한에서는 멀어질 수 있다.부산항만공사 통합 논의는 더 상징적이다. 부산이 해양수도라면 항만 전략은 부산의 산업, 물류, 해양서비스업, 도시 발전 전략과 결합되어야 한다. 그런데 항만공사를 통합해 중앙정부 중심의 획일적 운영 체계로 재편한다면, 부산항은 세계적 항만 인프라를 갖고도 자기 항만의 발전 방향을 스스로 결정하지 못하는 구조에 놓일 수 있다. 해양수도라는 이름은 남지만, 해양경제의 결정권은 사라지는 셈이다.그렇다고 이 문제를 단순히 "부산 경제를 지키자"는 방어논리로만 말해서는 안 된다. 고부가가치 본사 기능을 부산에 남겨야 하는 이유는 지역적 감정 때문만이 아니다. 산업조직상으로도 그것이 합리적이기 때문이다.부산은 항공·항만·에너지 기능이 추상적으로 놓여 있는 도시가 아니다. 부산은 동남권 산업벨트, 국제항만, 공항 인프라, 해양물류, 조선·기계·제조업 기반, 관광·비즈니스 수요가 실제로 만나는 현장이다. 항공 노선 전략은 지역 관광, 비즈니스 이동, 항만 물류, 국제 교류 수요와 분리될 수 없다. 항만 전략 역시 부산항의 물동량, 배후 산업, 해양서비스업, 물류기업 생태계를 알아야 정교하게 설계될 수 있다. 에너지 전략도 지역 산업구조, 전력 수요, 에너지 전환, 관련 인재와 연구 기반을 함께 고려해야 한다.다시 말해 부산은 단순한 입지가 아니다. 항공·항만·에너지 전략을 설계하는 데 필요한 현장 지식과 산업 네트워크가 축적된 장소다. 항공·항만·에너지처럼 현장성과 네트워크성이 강한 산업에서는 전략 기능을 현장에서 분리할수록 통합조직의 조정능력과 혁신능력이 약화될 수 있다. 책상 위의 중앙관리만으로는 현장의 수요, 위험, 기회, 협력망을 충분히 읽을 수 없다.이 점에서 지역의 '경제적 자기결정권'은 추상적인 권리 주장이 아니라 산업적 효율의 조건이기도 하다. 현장에서 형성된 암묵지, 협력업체와의 관계, 지역 노동시장에 대한 이해, 대학·연구기관·지방정부와의 조정 경험은 단순히 본사 조직도 위에 표시되는 기능이 아니다. 그것은 지역에 축적된 산업적 역량이다. 이러한 역량을 통합이라는 이름으로 외부화하면, 통합조직은 규모는 커질지 몰라도 현장 적응력과 혁신능력은 약화될 수 있다.따라서 통합이 불가피하더라도 대안은 단순한 반대에 머물러서는 안 된다. 핵심 요구는 복수본사제, 기능별 본사제, 지역본사제가 되어야 한다. 법인 통합이나 지배구조 통합은 가능하더라도, 모든 전략 기능을 한 도시와 한 중앙 본사에 집중시킬 필요는 없다. 오히려 통합의 효율성을 살리기 위해서라도 기능은 현장에 맞게 분산되어야 한다.항공 분야에서는 노선 전략, 지역마케팅, 정비산업, 국제협력, 공항·물류 연계 기능을 부산에 남겨야 한다. 항만 분야에서는 전략기획, 물류혁신, 해양산업 연계, 글로벌 항만 네트워크 기능을 부산에 두어야 한다. 에너지 분야에서는 R&D, 인재육성, 조달, 지역상생, 에너지 전환 전략 기능을 부산과 관련 지역에 배치해야 한다. 이것은 부산에 대한 배려가 아니다. 부산이라는 현장에 축적된 산업적 지식과 관계망을 통합조직의 경쟁력으로 활용하자는 주장이다.통합의 명분이 효율이라면, 고부가가치 기능의 부산 잔류야말로 효율적이다. 지배구조의 통합은 가능하지만, 전략 기능의 일극 집중은 산업적 비효율을 낳을 수 있다. 복수본사제·기능별 본사제·지역본사제는 지역경제 보호 장치이기 이전에, 현장 기반 산업의 조정능력과 혁신능력을 유지하기 위한 합리적 조직 설계다.결국 부산의 문제는 기관 몇 개를 빼앗기느냐의 문제가 아니다. 부산이 항공·항만·에너지라는 자기 핵심 산업의 미래를 스스로 결정할 수 있느냐의 문제다. 지역의 경제적 자기결정권이 없다면, 해양수도 부산은 이름뿐인 해양수도에 머물고 만다. 공항과 항만과 에너지 인프라는 부산에 남아 있어도, 그 인프라를 어떻게 연결하고 어떤 산업 생태계로 키울지 결정하는 권한이 외부로 빠져나간다면 부산은 다시 '운영의 장소'로 남고 '결정의 장소'에서는 배제된다.지역에서 창출된 가치는 지역으로 돌아와야 한다. 그러나 가치가 지역으로 돌아오려면, 지역 안에 그 가치를 붙잡고 재투자할 수 있는 결정 기능이 있어야 한다. 본사 기능 없는 지역경제는 순환하기 어렵다. 지역은 생산하지만 결정하지 못하고, 운영하지만 기획하지 못하며, 비용은 부담하지만 미래는 선택하지 못한다.그래서 지금 부산이 요구해야 할 것은 단순한 기관 존치가 아니다. 항공·항만·에너지의 고부가가치 핵심 기능을 부산에 남기는 제도적 장치다. 통합이 필요하다면 통합하라. 그러나 통합이 곧 중앙집중이어서는 안 된다. 통합은 지역의 결정권을 빼앗는 방식이 아니라, 지역별 산업 역량을 살리는 분권형 재배치가 되어야 한다.부산이 항공기와 항만과 발전시설만 가진 도시로 남을 것인가, 아니면 항공·항만·에너지의 미래를 기획하고 조정하는 도시가 될 것인가. 지금의 통합 논의는 바로 그 갈림길에 서 있다. 해양수도 부산의 진짜 조건은 기관의 간판이 아니다. 자기 핵심 산업의 미래를 스스로 결정할 수 있는 '경제적 자기결정권'이다.