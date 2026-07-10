대흥란의 이식이 불가능한 이유

큰사진보기 ▲쇠막대기 속 이식된 대흥란들(좌)은 전혀 꽃을 피우고 있지 않은 반면, 그 주변에서 자생하는 대흥란들(우)은 2026년 7월에 화려한 꽃을 피워냈다. ⓒ 통영거제환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무와 균과 대흥란은 다자간 공생관계를 맺고 살아간다. 나무가 광합성으로 만든 영양분을 균에게 주면, 그 균은 그 영양분을 다시 대흥란에게 준다. 그러므로 대흥란이 이식되면 이런 공생관계가 단절되기 때문에 살아갈 수 없게 된다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 사가대학교의 유키 오구라 교수는 26년 1월 거제를 찾아와 대흥란의 이식이 불가능한 과학적인 이유를 설명해 주었습니다. ⓒ 통영거제환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대흥란의 흰색 꽃과 자주색 꽃. 통영거제환경운동연합이 노자산에서 발견했다. 일본에선 흰색 꽃을 가진 대흥란을 일반적인 대흥란(학명: Cymbidium macrorhizon)과 다른 종의 애기대흥란(임시 국명. 학명: Cymbidium aberrans)으로 보고 있다. 최근 국내 학자들이 흰색 꽃의 대흥란이 미기록종인지 여부를 밝히기 위해 낙동강유역환경청에 유전자 샘플 채취 허가 신청을 하였으나 반려되었다. 노자산 골프장이 개발된다면, 노자산에서 발견된 이 흰색 꽃과 자주색 꽃의 대흥란이 새로운 종인지 여부도 밝혀지지 않은 채 모두 사라지게 된다. ⓒ 통영거제환경운동연합 관련사진보기

2024년 6월 거제 노자산의 자생지에서 채취되어 이식(移植, 옮겨심기) 실험지로 옮겨진 대흥란 17촉이 2026년 7월 7일까지 전혀 꽃을 피우지 않고 있습니다. 이는 통영거제환경운동연합이 여러 날 동안 관찰하여 밝힌 사실입니다. 이식 실험지 주변에 자생하는 대흥란 60여 촉이 올해 7월 개화한 것과 비교됩니다. 더욱이 노자산 골프장 예정 부지 전체에서 7월 7일까지 개화가 확인된 것만 해도 650촉이나 된다는 것과도 크게 비교됩니다. 균주(菌株)에 의존하여 살아가는 균종속영양식물(菌從屬營養植物, Mycoheterotrophic plant)인 대흥란은 이식되었을 때 생존할 수 없다는 과학적 진실을 대흥란 스스로 입증하고 있는 것 같습니다.대흥란의 이식 실험을 2년간 진행한 후 대흥란이 이식될 수 있음이 증명되면 골프장을 포함한 거제남부관광단지의 환경영향평가가 통과될 수 있다는 것이 2년 전 낙동강유역환경청이 발행한 조건이었습니다. 이를 위해서 이 분야의 학술적 지식을 가진 전문가들로 전문가 그룹이 만들어졌고, 실험의 성공 여부는 전문가 그룹이 판단한다고 합니다. 이제 이식된 대흥란이 개화하지 않았다는 것을 확인할 전문가 그룹은 노자산 대흥란의 이식이 불가능하다는 판단을 내리겠죠? 그리고 이를 바탕으로 낙동강유역환경청은 거제 남부관광단지 환경영향평가를 부동의(不同意)해야 할 것입니다.그렇다면 대흥란은 왜 이식이 불가능할까요? 대흥란을 연구한 일본 사가대학교의 유키 오구라 교수는 이를 기주 특이성(Host Specificity), 또는 균주 특이성(Fungal Specificity)으로 설명합니다. 대흥란은 잎이 없는 무엽란으로서 영양분을 토양 내 균으로부터 얻습니다. 또한 그런 균은 주변의 나무에서 영양분을 얻기 때문에, 이런 관계를 다자간 공생관계 (multipartite symbiosis)라고 부릅니다. 그런데 대흥란이 맺는 이런 다자간 공생관계의 비밀을 우리 인간은 아직도 거의 파악하지 못하였습니다. 대흥란은 곤약버섯류(Sebacinales)라는 특정한 종류의 균에만 의존할 수 있는데, 그나마 그 균의 종류를 알아낸 것도 최근 일입니다 (2012년 학술지 Botany에 발표된 Yuki Ogura 등의 논문). 그래서 2026년 1월에 거제를 찾아와 발표했던 유키 오구라 교수는 "대흥란은 이식 불가능하다"고 강조했습니다.그렇다면, 대흥란이 의존하는 균이 이미 토양에 존재하는 곳에 대흥란을 옮겨 심으면 대흥란이 그 균의 도움으로 살아갈 수 있지 않을까요? 바로 이런 질문에 대한 답을 찾기 위해 이번 노자산 대흥란 이식 실험이 실행되었는데, 그 결과가 바로 미개화(未開花)라는 실패로 나타난 것입니다.그렇다면 왜 이식된 대흥란들은 꽃을 피우지 못했을까요? 심지어 이식 실험지로 표시된 울타리 안에서 자생하던 대흥란 중 올해 꽃을 피운 대흥란이 60여 촉이나 됩니다. 그만큼 이식 실험지는 곤약버섯류의 균도 많고 다른 환경 조건도 좋아서 대흥란이 살기 좋은 곳이라는 뜻입니다. 그런데도 왜 이식된 대흥란은 꽃을 못 피웠을까?이 질문에 대한 답을 인간은 아직 모릅니다. 현재까지 추측할 수 있는 것은, 대흥란과 곤약버섯류의 균이 서로 관계를 맺는 것이 그리 간단하지 않다는 것입니다. 자생지에서 기존의 균과 관계를 맺고 균으로부터 영양분을 얻어서 살던 대흥란이 이식지로 옮겨질 경우, 그 이식지에 설령 곤약버섯류의 균이 있다 하더라도, 그 균들이 이식된 대흥란에게 영양분을 바로 주지 않는 것입니다.이것을 이해하기 위해 비교를 해보겠습니다. 송이버섯은 지금도 재배가 불가능하죠? 송이버섯도 살아있는 소나무와 공생관계 속에서만 살아갈 수 있는데, 그 공생관계가 어떻게 맺어지는지 우리 인간은 아직도 명확히 밝혀내지 못했습니다. 그래서 송이버섯의 재배은 아직까지 불가능한데, 재배는 이식과 비슷한 것입니다. 또 다른 비교는 장기 이식입니다. 환자들의 치료를 위해 동물의 장기를 인간에게 이식하는 수술을 하면 인간의 몸이 그 장기를 외부 물질로 간주해서 거부해버리죠? 물론 언젠가 의학이 발달하면 이런 이식 수술의 성공률이 높아질 수 있겠지만, 현재까지는 매우 어렵습니다.대흥란도 마찬가지입니다. 나무 뿌리에 붙어 사는 균들이 어떤 경우에 대흥란을 자신의 공생 파트너로 받아들이고, 대흥란에게 영양분을 내어주는지, 우리 인간은 아직 모릅니다. 그래서 대흥란을 새로운 장소로 이식할 경우, 설령 그 장소에 곤약버섯류의 균이 존재한다 하더라도, 그 균들은 대흥란에게 영양분을 주지 않습니다. 그래서, 대흥란은 영양분을 얻지 못하고 시들어버리는 것입니다.그렇다면 2025년에는 왜 이식된 대흥란이 4촉 정도의 꽃을 피웠을까요? 옮겨심을 때 이미 뿌리에 영양분을 보관하고 있었기 때문입니다. 그래서 해가 갈수록 새 영양분은 얻지 못하고 기존 영양분만 까먹는 대흥란은 꽃을 피우기는커녕 시름시름 죽어가는 것입니다.이제 2년간의 대흥란 이식 실험은 이론적으나 실험으로나 실패했음이 명확해졌습니다. 이식 실험의 성공 여부를 판단하기로 한 전문가 그룹은 당연히 이 실험이 실패했다고 결론 내릴 것입니다. 이를 바탕으로 낙동강유역환경청은 거제남부관광단지 환경영향평가서를 부동의해야 할 것입니다. 국민의 공유재산인 노자산 숲은 4900억원 이상의 가치를 가지고 있습니다(오마이뉴스, 25년 6월 6일 기사). 국민의 소중한 재산인 환경을 지키도록 헌법에 따라 의무를 부여받은 환경부 낙동강유역환경청이 자신의 의무를 다할 것으로 기대됩니다.