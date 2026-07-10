햇감자 넣고 매콤하게, 장마철 입맛 살리는 짜글이 비법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲재료가 다 들어간 감자짜글이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자짜글이 재료 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자짜글이 완성 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"엄마, 왜 오늘은 간 봐달라고 안 하세요?"

"바로 이 맛이지!"

큰사진보기 ▲밥 위에 듬뿍 얹어 비벼 먹듯 말아 먹듯 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲냄비 바닥까지 싹 비운 감자짜글이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲적당한 크기로 썬 감자, 양파, 애호박 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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