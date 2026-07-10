햇감자 넣고 매콤하게, 장마철 입맛 살리는 짜글이 비법

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날씨가 무덥고 비가 오락가락하는 장마철이라 통 입맛이 없었다. 며칠째 간신히 허기만 면할 정도로 입만 다시고, 거의 물과 커피로 지내는 중이었다. 영 기운을 못 쓰고 누워 있다가 문득 베란다를 보니 지난번 큰손주가 어린이집에서 가져온 작은 감자 몇 알이 눈에 띄었다. 구운 감자와 찐 감자로 간식을 두어 번 해주고 남은 것들이었다(관련 기사 : 햇감자 들고 하원한 손주, 할머니표 간식을 만들었습니다
).
자그마한 감자를 보고 있자니 예전 시어머니께서 반찬이 마땅치 않을 때 해주시던 감자 찌개, 그러니까 국물이 자작한 '감자 짜글이'가 번뜩 생각났다. 별다른 반찬 없이 그거 하나만 상에 올려도 얼큰하고 칼칼하니, 온 가족이 땀을 삐질삐질 흘리며 밥 한 그릇을 뚝딱 비워내게 만들던 추억의 맛. 그 찌개라면 도망간 입맛도 돌아와 밥 한 술 뜨겠다 싶었다.
냉장고를 뒤적여보니 다행히 아침에 손주들 볶음밥을 해주고 남은 양파와 애호박이 조금씩 있었다. 된장찌개 끓여 먹고 남은 두부도 반 모 있었다. 비상용으로 쟁여 두었던 참치 캔도 하나 꺼냈다.
손맛을 기억해 내다
작은 감자알의 껍질을 까고 먹기 좋은 크기로 깍둑썰기를 했다. 양파와 애호박, 두부도 비슷한 크기로 가지런히 썰어두고 고추는 어슷 썰었다. 도마 위의 재료를 보니 별 것 없다. 집에 있는 자투리 채소면 된다. 두부가 없으면 빼도 된다. 애호박도 마찬가지다. 그러나 감자는 꼭 있어야 한다. 참치캔도 없으면 빼도 된다.
기억을 더듬어 요리를 시작했다. 먼저 냄비에 감자를 담고 고추장과 고춧가루, 맛간장을 넣어 버무리듯 섞었다. 양념이 감자에 골고루 배게 하기 위함이다. 그러고 나서 참치캔 기름과 식용유를 조금 넣고 달달 볶다가 자작하게 물을 붓고 만능 육수 가루를 넣어 팔팔 끓였다. 물이 끓으며 매콤한 냄새가 코끝을 스치자 신기하게도 식욕이 확 돌았다.
감자가 어느 정도 포슬포슬하게 익었을 때 나머지 재료들을 넣었다. 매운 것을 잘 못 먹는 식구가 있어 청양고추 대신 풋고추를 넣고, 다진 마늘과 송송 썬 파, 그리고 참치 살코기를 넣어 한소끔 더 끓인 뒤 불을 껐다. 수저로 국물을 살짝 떠먹어보니 신기하게도 옛날에 시어머니께서 끓여주시던 그 시절 그 맛에 제법 가까웠다. 뭉근하게 익은 감자에서 나온 전분 덕분에 국물도 아주 진하게 잘 졸아들었다.
"엄마, 왜 오늘은 간 봐달라고 안 하세요?"
가스 불을 막 끄는데 딸아이가 부엌으로 오며 묻는다. 요즘 입맛을 잃고 간을 보는 것도 영 어설퍼져, 음식을 하고 나서 가족들에게 간을 봐 달라고 부탁을 했더니 저런다. 딸이 냄비 뚜껑을 열고 간을 보았다. 그러고는 씩 웃으며 "이거 완전 대박인데? 아빠가 엄청 좋아할 맛인데요" 한다. 맛이 제대로 재현 되었나 보다. 다행이었다.
딸의 말소리를 들었는지 방에서 책을 읽던 남편도 슬그머니 문을 열고 나와 "오늘 저녁에는 맛있는 거 뭐 했어요?" 했다. 살짝 한 숟가락 떠서 입에 넣어주니 이내 엄지손가락을 척 들어 올린다.
"바로 이 맛이지!"
빗소리 속에서 들리는 요란한 숟가락 소리
퇴근한 사위까지 온 가족이 식탁에 둘러앉았다. 평소에는 도란도란 이야기가 오가던 식탁이었는데, 사람 목소리 하나 없이 숟가락 소리만 요란하게 울려 퍼졌다. 다들 잘 졸여진 참치와 감자를 밥 위에 듬뿍 얹어 쓱쓱 비벼 먹느라 정신이 없었다.
그 사이 장맛비는 베란다 유리창을 세차게 때리며 구멍 난 하늘처럼 퍼붓듯이 내리고 있었다. 창밖의 거센 빗소리가 더해지니 얼큰한 감자 짜글이 맛이 한층 더 깊어지는 듯했다. 순식간에 냄비는 바닥을 드러냈고, 나 역시 오랜만에 밥 한 그릇을 맛있게 뚝딱 비워냈다.
그간 몸살로 수액까지 맞고 고단해서 영 비실비실거리고 있던 참이었는데, 예전에 시어머니가 해주셨던 감자 짜글이 덕분에 마침내 잃어버린 입맛을 되찾았다. 입안 가득 맴도는 매콤함이 몸속의 나쁜 기운까지 싹 씻어내 주는 것 같았다.
가스 불 켜고 단 10분이면 완성되는 짧은 조리 시간, 그리고 참치캔 하나 값 외에는 집에 있던 자투리 재료로 완성한 최고의 가성비, 다른 반찬이 필요 없는 여름 밥상. 요즘처럼 무더운 날씨에 가스 불 앞에 오래 서 있는 요리가 두려운 분들에게, 도망간 입맛도 돌아오게 하는 이 얼큰한 '감자 짜글이'를 강력히 추천한다.
뚝딱 완성하는 '감자짜글이' 레시피
▲ 재료 : 감자(소) 몇 알, 양파·애호박·두부 약간씩, 풋고추, 대파, 다진 마늘, 참치캔 1개, 만능 육수가루 (또는 다시마 육수)
▲ 양념 : 고추장, 고춧가루, 맛간장, 식용유 약간
1. 재료 준비 : 감자, 양파, 애호박, 두부는 먹기 좋은 크기로 깍둑썰기하고 고추와 대파는 어슷 썰어 둡니다.
2. 양념 배게 하기 : 냄비에 썬 감자를 넣고 고추장, 고춧가루, 맛간장을 넣어 양념이 감자에 골고루 배도록 먼저 버무려줍니다.
3. 볶기 : 참치캔의 기름과 식용유를 살짝 두르고 양념 된 감자를 중불에서 달달 볶아줍니다.
4. 끓이기 : 자작하게 물을 붓고 만능 육수 가루를 넣은 뒤 팔팔 끓입니다.
5. 마무리 : 감자가 어느 정도 익으면 남은 채소(양파, 애호박, 고추, 파), 두부, 다진 마늘과 참치 살코기를 모두 넣어 국물이 걸쭉해질 때까지 한소끔 더 끓여내면 완성입니다(매운 맛을 좋아하시면 청양고추를 넣으셔도 좋습니다).
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.