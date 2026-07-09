한·몽골 정상, 한반도 비핵화·평화 방안에 공감

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 공동언론 발표를 마친 후 인사하고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령이 9일(현지시간) 울란바타르 수흐바타르 광장에서 열린 공식 환영식에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 의장대를 사열하고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일(현지시간) 몽골 울란바타르 수흐바타르 광장에서 이재명 대통령 국빈방문 공식 환영식이 열리고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령은 9일 정상회담을 열고 공급망과 핵심 광물 분야 협력을 강화하고 2030년까지 교역 규모를 10억 달러(약 1조5000억원)로 늘리기 위해 노력하기로 했다. 국제운전면허증도 상호 인정하며, 상대국 면허를 자국 면허로 교환할 수 있게 됐다. 몽골은 한반도 비핵화와 평화정착 방안에 대한 지지를 표명했다.한국 대통령으로서 15년 만에 몽골을 국빈방문한 이 대통령과 후렐수흐 몽골 대통령은 이날 오후 울란바타르 정부 청사에서 정상회담을 연 뒤 공동언론발표를 통해 양국이 전략적 동반자 관계의 황금시대를 열어갈 것이라고 밝혔다.후렐수흐 대통령은 "현대적 외교를 수립한 지 36년 동안 민주주의와 인권, 자유, 시장, 경제라는 공동의 가치를 바탕으로 양국의 관계와 협력은 모든 분야에서 지속적으로 확대 발전했으며, 오늘날 전략적 동반자 관계로 더욱 굳건히 자리매김하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "양국 간 교역과 투자를 확대해 상호 호혜적인 포괄적 동반자 협정 체결을 목표로 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.후렐수흐 대통령은 이 대통령과 한국에 감사의 뜻을 여러 번 전했다. 그는 "이재명 대통령님과 대한민국 정부가 한국에서 일하고 생활하는 외국인의 권익 보호를 위해 각별한 관심과 노력을 기울이고 계신 데 대해 몽골 대통령으로서 높이 평가하여 깊은 감사를 드린다"고 했고 "대한민국의 차관과 무상원조를 통해 많은 중요한 사업 프로그램이 효과적으로 추진되어 몽골 국민들에게 실질적인 혜택을 가져다주고 있는 데 대해 대한민국 정부와 국민께 깊은 감사의 말씀을 드린다. 솔롱고 주택 단지, 국립 암진단 치료센터 구축 사업은 그 대표적인 사례"라고도 했다.후렐수흐 대통령은 100여 년 전 몽골에 병원을 설립해 몽골 국민 의료에 헌신한 이태준 선생을 언급하며 "그런 역사를 오늘 이 자리에서 함께 되새긴 데 대해 매우 기쁘게 생각한다"고 했고, "10억 그루 나무 심기 운동에 한국 정부와 국민 기업들이 적극적으로 동참하여 실질적인 기여를 해오신 데 대해 깊은 감사를 드린다"고 했다.후렐수흐 대통령은 "몽골은 국제 및 지역의 평화와 안보를 유지하고 당면한 도전 과제를 대화를 통해 해결하는 데 기여하고자 한다"며 "이의 일환으로 몽골 주도로 2014년부터 정례적으로 개최해 온 동북아 안보 문제에 관한 올란바타르 대화를 한국 측에서 지속적으로 지지해 온 것에 대해 감사드린다"고 말했다.이재명 대통령은 "몽골은 우리의 국익 중심 실용외교의 주요 파트너이고, 한국은 몽골에 가장 신뢰할 수 있는 전략적 협력 파트너라는 이 메시지가 양국 국민들께 잘 전달되기를 희망한다"며 "양 정상은 고위급 교류와 전략적 소통을 지속 확대하고 지역과 국제 정세에 대해서도 긴밀히 협의하며 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 "경제 통상 투자 협력을 확대하고 공급망과 핵심 광물 분야의 협력을 강화하는 한편으로 포괄적 경제 동반자 협정의 원칙적 타결을 계기로 2030년까지 한몽 교역 규모 10억 달러 달성을 위해 함께 힘을 모으겠다"며 "또한 AI와 디지털 전환, 첨단 과학 기술, 물류 인프라, 농업, 축산, 보건, 의료 개발 협력 등 다양한 분야에서 호혜적이고 지속 가능한 협력의 폭도 넓혀갈 것"이라고 말했다.이 대통령은 "특히 보건의료 협력은 양국 국민께서 가장 직접적으로 성과를 체감할 수 있는 분야인 만큼 제2 국립암센터 건립 사업을 비롯한 관련 협력을 통해 몽골 국민의 건강과 삶의 질 향상에 기여해 나가기로 했다"고 밝혔다.이 대통령은 "양 정상은 관광, 유학, 취업, 문화 교류 등 다양한 분야에서 국민 간 교류를 활성화하고 인적 교류 증진, 협력 로드맵을 바탕으로 양국 국민의 편익 증진과 상호 이해 확대를 위해 함께 노력해 나갈 것"이라고 말했다.이 대통령은 양국이 "국제기구와 다자 무대에서의 협력을 확대하고 국제사법재판소를 비롯한 국제기구 선거 과정에서도 긴밀히 협력할 계획"이라며 "오늘 후렐수흐 대통령님께 우리 정부의 한반도 평화·협력 구상에 대해 말씀드렸으며, 대통령님께서는 한반도와 동북아의 평화와 안정의 중요성에 적극 공감해 주셨다. 한반도 비핵화와 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 언제나 지지할 것이라는 뜻을 밝혀 주신 대통령께 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.이에 앞서 각 부 장관 등 양국의 정부 고위 당국자들은 과학 기술, 유통 물류, 기후·에너지 등 다양한 분야 20개 협력 사안에 대한 양해각서(MOU)와 1개의 협정을 체결했다.양국 정부는 국제운전면허증을 소지한 단기(1년 미만) 체류자가 상대국에서 운전할 수 있도록 허용하고, 장기(1년 이상) 체류자는 자국에서 취득했던 운전면허를 상대국 면허로 교환할 수 있도록 허용하는 '단기 방문자 운전 및 운전면허증 상호 인정과 교환에 관한 협정'을 체결했다또 한국어능력시험(EPS-TOPIK) 등 자격을 가진 구직자를 선발해 한국에 보내고, 그 과정의 송출비용, 입국 절차 등을 규정한 '고용허가제 하 노동자 송출·도입에 관한 양해각서'가 갱신됐다.이외에도 ▲한류와 K-브랜드를 활용해 수출 확대, 한국 브랜드 유통망에서 몽골 원자재 활용 상품 개발, 몽골에 선진 유통 시스템을 도입 등에 협력하는 '유통물류 협력' ▲몽골 행정수도 개발 과정에 세종시 건설 경험을 공유하고 지원하는 '행정수도 건설 협력' ▲인공지능, 차세대통신, 사이버보안, 적합성평가 등 디지털 분야에 대한 양국 정책·인력을 교류하는 '디지털 협력' ▲몽골의 대기오염 문제를 해결하기 위한 청정에너지 발전 전환을 위한 에너지전환 협력 ▲동북아의 사막화를 방지해 황사에 대응하고, 몽골의 그린벨트 국가프로그램을 지원하는 등의 '기후변화·사막화 및 황사 방지·산림재난 관리·산림복원 협력' ▲몽골 제2국립암센터 건립사업 관련 협력 ▲자원·기후변화·환경·에너지 등 분야에서 공동 연구와 정책·인력 교류를 추진하는 '과학기술 협력' 등에 관한 양해각서가 체결됐다.