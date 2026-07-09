황재은, 민주당 사천남해하동 지역위원장 당선

[뉴스사천=강무성 기자] 더불어민주당 사천남해하동 지역위원장 선거에서 황재은 전 경남도의원이 당선됐다.
이번 선거에는 정국정 민주당 정책위 부의장, 최상화 전 청와대 춘추관장, 황재은 전 경남도의원 등 3명이 출마했다. 선거는 9일 오전 10시부터 오후 5시까지 사천남해하동 권리당원을 대상으로 한 온라인 투표로 치러졌다.
황 위원장은 당선 소감으로 "위축된 당원들의 자존감을 세우고, 당원 주권 시대를 열어갈 수 있도록 지역위원회를 안정적으로 이끌어가겠다"고 밝혔다. 그는 "당원과 시민의 신뢰를 회복하는 것이 새 지역위원회의 첫 과제"라고 강조했다.
이번 지역위원장 경선은 최용석 사천시의회 의장의 탈당·의장 당선 사태와 맞물려 진행됐다. 앞서 최 의장은 10대 시의원 임기 첫날인 지난 1일 더불어민주당을 기습 탈당한 뒤, 이튿날인 2일 열린 의장 선거에서 국민의힘 지지를 얻어 당선됐다. 황 위원장은 최용석 의장의 탈당을 "민의를 사유화한 배반의 정치"라고 규정하며 즉각 사퇴를 촉구해 왔다. 최 의장은 9일 오전 경남도당 윤리심판위원회에서 제명 처분을 받았다.
황 위원장은 "최용석 의장 문제는 민주당 사천시의회 의원 5명과 함께 논의해 강력하게 대응해가겠다"고 밝혔다. 그는 "법률적인 부분은 시의원들이 검토하고 있는 것으로 안다"며 "검토 결과에 맞춰 지역위원회 차원의 대응을 이어나가겠다"고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.