황재은, 민주당 사천남해하동 지역위원장 당선

큰사진보기 ▲더불어민주당 사천남해하동 지역위원장 선거에서 황재은 전 경남도의원이 당선됐다. 선거는 9일 오전 10시부터 오후 5시까지 사천남해하동 권리당원을 대상으로 한 온라인 투표로 치러졌다. 황 위원장은 당선 소감으로 "위축된 당원들의 자존감을 세우고, 당원 주권 시대를 열어갈 수 있도록 지역위원회를 안정적으로 이끌어가겠다"고 밝혔다 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 더불어민주당 사천남해하동 지역위원장 선거에서 황재은 전 경남도의원이 당선됐다.이번 선거에는 정국정 민주당 정책위 부의장, 최상화 전 청와대 춘추관장, 황재은 전 경남도의원 등 3명이 출마했다. 선거는 9일 오전 10시부터 오후 5시까지 사천남해하동 권리당원을 대상으로 한 온라인 투표로 치러졌다.황 위원장은 당선 소감으로 "위축된 당원들의 자존감을 세우고, 당원 주권 시대를 열어갈 수 있도록 지역위원회를 안정적으로 이끌어가겠다"고 밝혔다. 그는 "당원과 시민의 신뢰를 회복하는 것이 새 지역위원회의 첫 과제"라고 강조했다.이번 지역위원장 경선은 최용석 사천시의회 의장의 탈당·의장 당선 사태와 맞물려 진행됐다. 앞서 최 의장은 10대 시의원 임기 첫날인 지난 1일 더불어민주당을 기습 탈당한 뒤, 이튿날인 2일 열린 의장 선거에서 국민의힘 지지를 얻어 당선됐다. 황 위원장은 최용석 의장의 탈당을 "민의를 사유화한 배반의 정치"라고 규정하며 즉각 사퇴를 촉구해 왔다. 최 의장은 9일 오전 경남도당 윤리심판위원회에서 제명 처분을 받았다.황 위원장은 "최용석 의장 문제는 민주당 사천시의회 의원 5명과 함께 논의해 강력하게 대응해가겠다"고 밝혔다. 그는 "법률적인 부분은 시의원들이 검토하고 있는 것으로 안다"며 "검토 결과에 맞춰 지역위원회 차원의 대응을 이어나가겠다"고 밝혔다.