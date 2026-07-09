"아프면 집으로 찾아갑니다"… 성남시, 65세 이상·장애인 통합돌봄 시작

큰사진보기 ▲경기 성남시가 돌봄이 필요한 고령층과 중증장애인을 위한 맞춤형 통합돌봄 서비스를 본격 시행한다 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 돌봄이 필요한 고령층과 중증장애인을 위한 맞춤형 통합돌봄 서비스를 본격 시행한다. 갑작스러운 질병이나 사고로 일상생활이 어려워졌지만 가족의 돌봄을 받기 어려운 시민들에게 가사와 병원 동행, 식사 지원 등을 신속하게 제공해 돌봄 공백을 최소화한다는 취지다.성남시는 9일 8개 기관과 업무협약을 체결하고 '통합돌봄 지역특화사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.사업 대상은 갑작스러운 사고나 질병 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 65세 이상 시민과 65세 미만의 심한 장애인이다.시는 올해 말까지 총 5억9000만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)을 투입해 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.서비스는 도움이 필요한 시민이 주소지 동 행정복지센터나 국민건강보험공단에 신청하면 현장 방문을 통해 생활 실태를 확인한 뒤 지원 여부를 결정하는 방식으로 진행된다.지원 대상으로 선정되면 협약기관을 통해 1인당 최대 150만 원, 최장 60일간 맞춤형 돌봄 서비스를 받을 수 있다.지원 분야는 ▲가사 ▲병원·관공서 등 동행 이동 ▲식사 ▲이미용 등 4개 분야다. 가사 지원은 청소와 세탁, 설거지, 식재료 정리, 말벗 서비스 등을 포함하며 연간 최대 60시간까지 이용할 수 있다.병원이나 관공서, 금융기관 이용 시 이동을 지원하는 동행 서비스 역시 연간 60시간 범위에서 제공된다.식사는 일반식과 죽 등 이용자의 건강 상태를 고려한 도시락을 하루 두 끼, 연간 최대 45끼까지 배달받을 수 있으며, 이미용 서비스는 월 1회 지원된다.이용료는 소득 수준에 따라 달라진다. 기초생활수급자와 차상위계층은 전액 무료이며, 기초연금이나 장애연금 수급자는 서비스 비용의 20%만 부담한다. 일반 대상자는 비용을 본인이 부담한다.이번 사업은 기존 장기요양보험이나 장애인 활동지원 서비스와 달리 별도의 등급 판정 없이 현장 확인만으로 신속하게 지원 여부를 결정하는 것이 가장 큰 특징이다.시 관계자는 "돌봄이 필요한 시민들이 제도적 사각지대에 놓이지 않도록 초기 단계에서 빠르게 지원하는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 지속적으로 확대해 시민들이 체감할 수 있는 돌봄 서비스를 제공하겠다"고 말했다.