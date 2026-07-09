"잠실까지 한 번에 간다" 성수석호, 민선 9기 첫 교통개혁 승부수

큰사진보기 ▲민선 9기 출범과 함께 성수석 이천시장이 시민들이 체감할 수 있는 교통 개선 정책을 본격화했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

민선 9기 출범과 함께 성수석 이천시장이 시민들이 체감할 수 있는 교통 개선 정책을 본격화했다.서울 잠실을 잇는 신규 광역버스 개통과 택지지구, 교통취약지역을 아우르는 시내버스 노선 확충을 통해 출퇴근과 일상 이동 여건을 동시에 개선하겠다는 구상이다.이천시는 오는 13일부터 광역버스 3303번 운행을 시작한다고 밝혔다. 3303번은 부발읍 응암리를 출발해 신하리와 증포동, 백사IC를 거쳐 서울 잠실역 1번·11번 출구까지 직행으로 운행한다. 지난해 국토교통부 대도시권광역교통위원회 노선선정 심의를 통과한 뒤 운송사업자 선정과 차량 확보, 운수종사자 채용, 면허 발급 등 제반 절차를 마무리하면서 운행이 확정됐다.이번 노선 개통으로 서울 동남권으로 출퇴근하는 시민들의 이동 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.이천시는 같은 날 이천중리택지지구 입주민을 위한 시내버스 서비스도 확대한다. 이천 최초의 택지개발지구인 중리택지지구의 입주가 본격화됨에 따라 기존 231번 시내버스를 2대 증차하고 노선을 중리택지지구까지 연장 운행한다. 해당 노선은 시내권은 물론 부발읍과 SK하이닉스까지 연결해 입주민들의 출퇴근과 생활 이동을 지원한다.시는 향후 입주율과 이용객 증가 추이를 분석해 추가 노선 신설도 검토할 계획이다. 교통취약지역 주민들을 위한 대중교통 서비스도 확대됐다.지난 6일부터 운행을 시작한 286번 시내버스는 시내권과 백사면 현방리를 연결한다. 그동안 대중교통 이용이 불편했던 지역 주민들이 이천역과 도심으로 보다 편리하게 이동할 수 있도록 접근성을 높였다는 평가다.이번 버스 노선 확대는 민선 9기 출범 이후 추진되는 첫 대규모 교통 분야 정책이라는 점에서 의미가 있다.성수석 이천시장은 "민선 9기 출범과 함께 시민들이 가장 먼저 변화를 체감할 수 있는 분야가 교통이라고 판단했다"며 "광역교통망 확충과 택지지구 맞춤형 교통서비스, 교통취약지역 버스 노선 확대를 지속적으로 추진해 시민 누구나 편리하게 이동할 수 있는 교통복지 도시를 만들겠다"고 말했다.시는 앞으로도 신규 주거지역과 산업단지 개발에 맞춰 대중교통 체계를 지속적으로 보완하고, 시민들의 이동 편의를 높이는 교통 인프라 확충에 행정력을 집중할 방침이다.