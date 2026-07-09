이현재 하남시장 "교산신도시 더는 늦출 수 없다"... 정부에 5대 현안 해결 촉구

큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 교산신도시 사업 정상화를 위한 정부의 결단을 촉구했다. 신도시 발표 이후 8년이 지나도록 사업이 지연되면서 주민 불안이 커지고 있다며 생활SOC 확충과 광역교통망 구축 등 5대 핵심 과제를 조속히 해결해야 한다는 입장이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 교산신도시 사업 정상화를 위한 정부의 결단을 촉구했다. 신도시 발표 이후 8년이 지나도록 사업이 지연되면서 주민 불안이 커지고 있다며 생활SOC 확충과 광역교통망 구축 등 5대 핵심 과제를 조속히 해결해야 한다는 입장이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

이현재 하남시장이 교산신도시 사업 정상화를 위한 정부의 결단을 촉구했다. 신도시 발표 이후 8년이 지나도록 사업이 지연되면서 주민 불안이 커지고 있다며 생활SOC 확충과 광역교통망 구축 등 5대 핵심 과제를 조속히 해결해야 한다는 입장이다.이현재 시장은 9일 오전 하남시청 본관 상황실에서 기자회견을 열고 "교산신도시는 수도권 주택시장 안정과 하남시 미래를 좌우할 핵심 사업"이라며 "기존 신도시 개발 과정에서 반복됐던 교통난과 기반시설 부족 문제가 다시는 되풀이돼서는 안 된다"고 밝혔다.교산신도시는 2018년 정부의 3기 신도시 계획에 포함돼 발표됐지만, 사업 추진이 지연되면서 지역사회에서는 입주 시기와 기반시설 조성에 대한 우려가 이어지고 있다.이 시장은 하남시가 지난 20여 년간 미사강변도시와 감일·위례신도시 개발 과정에서 심각한 교통 혼잡과 비산먼지, 생활 인프라 부족 등 다양한 문제를 겪었다고 지적했다.그는 "당시 입주 초기 교통대책과 기반시설 부족으로 발생한 주민 불편을 해소하기 위해 시 자체 예산 약 7천억 원이 투입되는 전례가 있었다"며 "교산신도시에서는 반드시 '선(先)교통·기반시설, 후(後)입주' 원칙이 지켜져야 한다"고 강조했다.하남시가 정부에 건의한 첫 번째 과제는 개발이익의 생활SOC 재투자와 자족기능 강화다. 시는 국토교통부와 한국토지주택공사(LH), 관계기관이 지난해 3월 합의했지만 최종 승인이 보류된 행정복지센터와 도서관, 체육복합시설 등 15개 생활SOC 사업의 조속한 확정을 요청했다.아울러 자족용지 10개 부지에 대한 하남시와 LH 간 기업 유치 업무협약(MOU)을 신속히 체결해 양질의 일자리를 갖춘 자족도시로 조성해야 한다고 주장했다.두 번째 과제로는 원주민 재정착 지원 확대를 제시했다. 이 시장은 "대대로 삶의 터전을 지켜온 원주민들이 개발 과정에서 소외돼서는 안 된다"며 "개발의 성과가 지역사회에 환원될 수 있도록 하남시민 우선 분양 비율을 현행 30%에서 50%로 확대해야 한다"고 정부에 건의했다.또한 중부고속도로 드림휴게소 인근 소음 문제 해결을 위해 국토교통부와 LH, 한국도로공사가 체결한 기존 합의에 따라 LH가 방음시설 설치를 조속히 추진해야 한다고 요구했다.광역교통망 구축도 핵심 과제로 제시됐다. 이 시장은 향후 인구 50만 시대를 대비해 구조적으로 병목이 발생하는 하남IC와 서하남IC를 전면 입체화해야 한다며 중단된 광역교통대책 변경 협의를 조속히 재개할 것을 요청했다.이와 함께 ▲지하철 3호선 적기 개통 ▲9호선 미사 선개통 ▲위례신사선 하남 연장 ▲GTX-D 황산 경유 국가철도망 반영 ▲서울~양평 고속도로 하남 구간 우선 착공 등을 정부 차원의 광역교통 대책으로 추진해야 한다고 강조했다.이현재 시장은 "교산신도시는 단순한 주택 공급 사업이 아니라 시민 삶의 질과 하남의 미래 경쟁력을 결정하는 국가사업"이라며 "정부와 관계기관이 지역의 목소리에 귀 기울여 사업을 정상 궤도에 올려야 한다"고 말했다.한편 하남교산 공공주택지구는 하남시 천현동과 교산동, 춘궁동 일원 685만8천여㎡ 부지에 조성되는 3기 신도시 사업으로, 경기도와 LH, 경기주택도시공사(GH), 하남도시공사가 공동 시행한다. 총 3만7천 가구 규모의 주택이 공급될 예정이다.