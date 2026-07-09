추미애 "도정의 기본은 도민 생명"... 반지하·배수펌프장 찾아 호우 대응 직접 점검

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오전 안양시 석수동 주택가에서 여름철 호우 대비상황 점검 현장을 방문해 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오전 안양시 연현배수펌프장에서 여름철 호우 대비상황 점검 현장을 방문해 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오전 안양시 연현배수펌프장에서 여름철 호우 대비상황 점검 현장을 방문해 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 장마철 집중호우에 대비해 침수 취약지역을 직접 찾아 현장 대응체계를 점검하며 '생명 안전'을 민선 9기 재난 대응의 최우선 과제로 거듭 강조했다.추미애 지사는 9일 안양시 만안구 석수동 반지하주택 밀집지역과 연현배수펌프장을 잇따라 방문해 침수감지알람장치 운영 상황과 배수시설 가동 상태를 점검하고, 관계 공무원들에게 "끝까지 긴장을 놓지 말아달라"고 당부했다.추 지사는 현장에서 "도정의 기본은 도민의 생명을 지켜드리는 것"이라며 "계속 안전시설을 점검하라고 강조했고, 오늘 현장에서 아주 잘 작동되고 있는 것을 확인했다"고 말했다.이어 "관계 공무원들께서 혼신의 힘을 다하고 있는 현장을 보고 마음이 놓인다"면서도 "야간에도 취약지역 주민들이 응급상황 발생 시 신속히 대피할 수 있도록 끝까지 긴장을 놓지 말아달라"고 주문했다.추미애 지사는 먼저 석수동 반지하주택 밀집지역에 설치된 공공거점형 침수감지알람장치 운영 상황을 확인했다.이 장치는 침수가 감지되면 경기도와 시군 상황실, 읍면동 담당 공무원 등에게 문자메시지를 자동 발송해 신속한 현장 확인과 주민 대피 등 초기 대응이 이뤄질 수 있도록 돕는 시설이다.추미애 지사는 "좋은 아이디어를 실제 현장에 잘 적용하고 있다"며 "도민 한 분 한 분의 안전을 위해 이런 정책들이 현장에서 더욱 효과적으로 작동할 수 있도록 정책 효율성을 높여가겠다"고 말했다.이어 "저지대 침수지역 문제는 국회의원으로 의정활동을 할 때도 가장 먼저 예산을 투입하도록 할 만큼 관심을 가져온 사안"이라며 "앞으로도 안양과 같은 저지대 지역 주민들이 안전하게 생활할 수 있도록 시스템 구축에 더욱 신경 쓰겠다"고 밝혔다.안양시는 2022년 집중호우 당시 침수 피해를 본 지역을 중심으로 2023년부터 지난해까지 석수동 등 18곳에 침수감지알람장치를 설치했다. 개별 반지하 세대마다 설치하기 어려운 현실을 고려해 공공거점을 중심으로 운영하면서 침수 위험을 상시 모니터링하고 있다.추미애 지사는 이어 연현배수펌프장을 찾아 시설 운영 상태와 정상 가동 여부를 점검했다.배수펌프장은 집중호우 때 빗물을 신속히 배출해 도심 침수를 막는 핵심 시설이다. 연현배수펌프장은 2000년 준공됐으며 분당 440㎥의 배수 처리능력과 1,150㎥ 규모의 유수지를 갖추고 있다. 안양시는 현재 모두 8곳의 배수펌프장을 운영 중이다.이번 현장 점검은 민선 9기 출범 이후 추미애 지사가 강조해 온 '예방 중심 재난관리' 기조를 다시 한번 확인하는 행보다. 앞서 추 지사는 여름철 풍수해 대비태세 점검회의에서도 사전 예찰과 선제 대응을 거듭 주문한 바 있다.경기도는 현재 지하공간과 하천, 산사태 우려지역 등 인명피해 위험지역에 대한 예찰을 강화하고 있으며, 침수감지알람장치 등 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 재난안전 시스템을 활용해 위험을 조기에 감지하고 신속한 통제와 주민 대피가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 운영하고 있다.