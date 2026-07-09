서산시의회, 9일 만에 늦장 원 구성... 매번 반복되는 여야 갈등

큰사진보기 ▲서산시의회는 9일 오후 제313회 임시회 제2차 본회의를 열고 의장과 부의장을 선출했다. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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충남 서산시의회가 임기 시작 9일 만에 의장단을 구성했다. 서산시의회는 9일 오후 제313회 임시회 제2차 본회의를 열고 전반기 의장과 부의장에 국민의힘 장갑순, 김기욱 의원을 각각 선출했다.앞서, 서산시의회는 지난 6일 임시회를 열고 10대 의회 전반기 원 구성을 할 예정이었으나, 의장단 배분문제로 민주당 의원들이 전원 퇴장하면서 파행을 겪었다.그러면서 국민의힘과 민주당은 협의를 거쳐 이날 원 구성을 마쳤다.이날 의장과 부의장 선출에 이어 의회운영위원장 민주당 기양순, 행정문화복지위원장 국민의힘 이정수, 산업건설위원장 민주당 강석환 의원을 선출했다.서산시의회는 지난 2022년, 9대 의회에서도 국민의힘과 민주당이 공방을 벌이면서 개원 25일 만에 원 구성을 마친 바 있다.이날 의장에 선출된 장갑순 의원은 "앞으로 의원님들의 다양한 의견을 존중하고 상호 협력과 상생 정신을 바탕"으로 "우리 시의회가 원활히 운영될 수 있도록 성실히 노력하겠다"는 각오를 밝혔다.그럼에도 불구하고 지난 9대에 이어 이번 10대 의회에서도 원 구성이 늦어지면서 시민들의 불만이 이어졌다.정의당 서산태안위원회 신현웅 전 위원장은 "지난 9대 원 구성에 이어서 또 양당이 싸울 수밖에 없는 근본적인 원인을 고쳐야 한다"면서 "소선거구제(2인 선출)이 유지되는 한 대한민국 정치 구조상 매번 동수 선출이 될 수밖에 없을 것"이라고 지적했다.그러면서 "(앞으로는) 중대선거구제로 바꿔서 이런 일(원 구성이 늦어지는 일)이 제발 되지 않게 하고 여러 정당이 함께 할 수 있는 구조를 만들어야 한다"며 선거구제 개편을 촉구했다.반면, 9대 후반기 의장을 지낸 국민의힘 조동식 의원은 "원 구성에 시간이 걸리기는 했지만, 원 구성을 완료하게 되어 참으로 다행"이라면서 "앞으로 의장단들과 함께 서산 시민들의 삶의 질 향상을 위해 최선을 다해서 의정활동 할 것을 다짐한다"고 말했다.한편, 서산시는 6개 선거구에서 각각 2명과 비례대표 2명 등 모두 14명을 선출하면서, 매번 선거 때마다 여야 7대7 동수로 원 구성에 갈등을 빚어왔다. 이번 선거 역시 여야 각각 7명씩 선출되면서 원 구성을 두고 파행을 겪었다.