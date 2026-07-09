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교육

인천경기

26.07.09 17:08최종 업데이트 26.07.09 17:08

경기도교육청, 고양·김포 등 '지역 추천 교육장 공모' 면접

교직원, 학부모, 학생 등으로 구성된 교육장 임용추천심사회 위원이 면접 심사

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경기도교육청 전경
경기도교육청 전경 ⓒ 경기도교육청



경기도교육청이 안민석 신임 교육감 공약에 따라 지역추천 교육장 공모 시행을 위해 교육지원청별 교육장 임용추천심사회를 구성, 오는 13일 교육장 공모 면접 심사를 실시한다.

지역 추천 교육장 공모제는 교육공동체와 시민이 각 지역의 교육장을 추천하는 제도다. ▲고양 ▲김포 ▲동두천양주 ▲수원 ▲성남 ▲시흥 ▲안성 ▲여주 ▲연천 ▲의정부 ▲포천 ▲화성오산 등 총 12개 교육지원청에서 실시 중이다. 12개 지역 교육장 공모·운영 결과를 면밀히 평가해, 향후 지역추천 교육장 공모를 25개 전 교육지원청으로 확대할 예정이라고 한다.

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관련해 교육청은 8일 지역사회의 다양한 의견을 반영하고, 임용과정의 공정성과 투명성을 높이는 데 역점을 두고 공모를 진행하겠다고 밝혔다.

12개 지역의 교육장 공모는 온라인 동료평가와 면접심사로 진행될 예정이다. 심사회 위원은 각 지역의 교직원, 학부모, 학생, 지역 주민 등으로 구성된 교육장 임용추천심사회 위원(30명 이상)이 오는 13일 면접 심사를 진행할 예정이다.

교육장 임용 추천심사회가 면접 심사를 완료하면 그 결과와 온라인 동료평가 결과를 합산하여 교육감이 추천 후보자 중 교육장을 임명하는 절차를 밟게 된다.

#경기도교육청

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이민선 (doule10) 내방

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