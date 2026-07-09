하정우 "울산은 제조 산업 데이터 축적 많아" AX 가능성 제시

큰사진보기 ▲하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석이 9일 울산시청 대강당에서 공무원과 지역 기업, 대학생, 유관기관 관계자들을 대상으로 '울산 AX: 대한민국 성장엔진 리부트 전략'을 주제로 특별강연을 했다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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하정우 전 대통령비서실 인공지능(AI) 미래기획수석이 9일 오후 2시 30분부터 약 2시간 동안 울산시청 본관 2층 대강당에서 공무원과 지역 기업, 대학생, 유관기관 관계자 등 500여 명을 대상으로 특별강연을 했다.울산시는 9일 시청 대회의실에서 민선 9기 핵심 정책과제인 산업 인공지능(AX) 전환 확산을 위한 실증·인재양성 업무협약 및 민관 협력기구인 울산산업 AX 협의체를 출범했고 하 전 수석도 참석해 특강을 했다.특강 주제는 '울산 인공지능 전환(AX):대한민국 성장엔진 재가동(리부트) 전략'으로, 글로벌 인공지능기술 확산과 산업구조 변화 속에서 울산이 주력 제조업을 기반으로 산업 인공지능 전환을 어떻게 선도할 것인지에 대한 발전 방향을 제시했다.하 전 수석은 "현재 강연 대부분은 고사하고 있지만 지방자치단체장들 요청에 한해 매우 제한적으로 강연을 하고 있다"며 "그 이유는 그만큼 지역균형 성장, 지역 주도성장, 지역균형 발전이 우리나라의 성장에 가장 중요한 방향성이고 현 정부의 가장 중요한 방향성이기 때문"이라고 서문을 열었다.하 전 수석은 "인공지능의 역사가 80년이 되어 가는데 지난 75년 동안 뭐 하다가 최근 5년 동안 이렇게 똑똑해졌을까"라며 "첫 번째는 학습할 데이터의 양 자체가 엄청나게 많이 늘었다는 것"이라고 말했다.이어 "두 번째는 천문학적인 데이터를 제대로 공부시키는 걸 가능하게 한 컴퓨팅 파워의 진보가 큰 역할을 했고, 세 번째는 챗지피티든 제미나이든 더 좋은 답을 공짜로 얻기 위함, 네 번째는 AI에 관련된 여러 알고리즘의 발전"이라고 밝혔다.하 전 수석은 "똑똑한 인공지능을 만드는 데서 끝나면 안 된다"며 "인공지능이 사람의 삶을 어떻게 잘 바꿀 거냐 혹은 생산성을 어떻게 높여줄 거냐 혹은 어려운 문제, 과학의 난제든 수학의 난제든 이런 걸 푸는 데 정말 도움이 돼야 한다"고 설명했다.또한 "이제는 인공지능이 사람보다 더 똑똑하게 된다에 대해서 의심하는 사람이 별로 없는 것 같다"며 "답만 해주는 게 아니라 뭔가 일을 시키면 그 일을 제대로 완수하기 위해서 계획이라는 걸 세운다. 단순하게 정보 제공을 넘어서서 사람처럼 실행까지 하는 계획을 세워서 실행까지 하고 의사소통까지 하면서 문제를 해결해 나가는 단계까지 발전을 해왔다"고 말했다.하 전 수석은 특히 "오늘 토큰(AI가 문장을 처리하는 최소 단위)이라는 용어는 꼭 설명드려야겠다. AI 시대에 가장 중요한 기술 개념이기도 하면서 경제 개념으로도 진화되고 있기 때문"이라며 "토큰은 인공지능이 세상을 이해하는 단위 그리고 세상의 결과물을 만들어내는 가장 기본적인 단위"라고 설명했다.이어 "인공지능은 세상을 데이터를 통해서 이해를 한다. 예를 들어 카메라 사진이 들어오면 통째로 보는 게 아니라 가로, 세로 수백 조각 혹은 수천 조각을 조각낸 다음에 조각조각 단위로 이해를 한다"며 "음성도 파형이 들어오면 그 파형을 잘게 잘게 시간으로 쪼갠 게 토큰이다. 왜 토큰이 중요하냐면, 인공지능 활동의 결과물들은 토큰으로 만들어지기 때문이다. 토큰을 단위로 해서 만들어진다는 뜻이다"고 부연했다.하 전 수석은 "앞으로 굉장히 중요한 산업 중 하나가 토큰을 만드는 공장이다. 토큰 공장은 데이터와 GPU라고 하는 하드웨어를 원료로 쓰며 지능 조각들을 제품으로 만들어낸다"며 "지능을 만들어내는 공장이라고 생각하시면 된다"고 말했다.특히 "그림을 그리거나 사진을 만드는 데 쓰이는 지능뿐만 아니라 조선소에서 용접 로봇이 정밀 용접을 하도록 하는 제어 지능 토큰도 있을 수 있다는 것"이라며 "온갖 지능을 만들어내는 공장, 기존의 산업 혹은 제조 공장들에 있는 로봇들은 저 공장에서 만들어진 지능 토큰들을 받아 일을 하게 된다"고 밝혔다.하 전 수석은 "지능 공장의 전체적인 생산 설비는 AI 데이터센터가 된다"며 "그 AI 데이터센터 내에 있는 AI 모델들, 소위 말하는 파운데이션(Foundation) 모델이라고 하는 것들 그리고 어떤 지능을 만들어내는 공장을 가지고 있느냐가 그 나라의 경쟁력을 좌우하게 된다"고 설명했다.또 "몸체가 있는 AI, 기존의 똑똑한 AI가 몸체가 생겨서 실제 물리 세계에서 일을 할 수 있게 되는 AI를 피지컬 AI라고 한다"며 "많은 제조 공장들은 사람들이 신체적으로 위험한 일들을 하고 있는데, 사람과 함께 할 수 있는 AI가 피지컬 AI다"라고 밝혔다그러면서 "우리가 강점을 갖고 있는 제조산업을 한 단계 더 도약시키려면 공장들의 단순 자동화를 넘어 정전 등 예기치 않은 상황에도 효율적으로도 일을 할 수 있게 사람과 협업하는 구조로도 할 수 있게 된다. 피지컬 AI가 추구하는 것들은 그런 것"이라고 강조했다.하 전 수석은 그 예로 "조선소에서 비싼 크루즈선의 용접을 하거나 도장을 하는 데 쓰이는 지능 토큰도 있을 수 있고, 자율주행차 운행하는 토큰도 있을 수 있고, 굉장히 위험한 지역에서 사람을 구출하는 지능 행동을 하는 토큰이 있을 수도 있다"며 "토큰마다 부가가치가 다 다르다"고 말했다.이어 "부가가치가 높은 산업의 지능을 만들 수 있는 데이터는, 기본적으로 제조 산업들을 많이 가지고 있는 우리나라의 데이터들이 많이 축적이 되어 있다"며 "울산은 기본적으로 그걸 굉장히 많이 가지고 있다"고 발전 가능성을 제시했다.이어 "조선, 자동차, 석유화학이 좀 쉽지 않지만 굉장히 많은 데이터들이 축적이 되어 있다"며 "그 데이터들을 충분히 잘 학습시킨 모델로 지능 토큰을 팍팍 뱉어내면 전 세계에서 많은 나라들이 엄청 비싸게 사서 쓸 수밖에 없다"고 밝혔다.한편 공무원의 행정 업무와 관련 "지금 현 시점에서 가장 쓸데없는데 존재해서 귀찮게 만드는 게 인감증명서"라며 "진정한 공공AX 혹은 공공혁신은 이런 거 없애는 것부터"라고 강조했다.또 "이사를 하면 동사무소 가서 서류를 떼가지고 제출하라고 한다"며 "네이버 챗봇이나 카카오톡 가지고 주민등록증 뗄 수 있다. 챗봇에 얘기하면 주민등록을 떼준다. 버튼 한 번 누르면 다 할 수 있는데 법과 제도가 그렇게 돼 있기 때문에"라고 지적했다.그러면서 "공공AX의 핵심은 '저 절차가 굳이 꼭 저렇게 정리해야 되나'부터 출발해야 된다"라며 "지금 기술로 할 수 있는 거면 그 절차부터 싹 바꿀 생각을 해야 된다. 시민들을 위한 AI 비서도 시민들이 원하는 수요 조사부터 해서 그것부터 출발해야 한다"고 말했다.