K팝·캠핑 입은 장흥 물축제, 25일 탐진강서 '풍덩'

큰사진보기 ▲정남진장흥물축제. ⓒ 김정업 관련사진보기

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대한민국 대표 여름 축제로 꼽히는 '제19회 정남진 장흥 물축제'가 오는 25일부터 8월 2일까지 전남 장흥군 탐진강과 편백숲 우드랜드, 빠삐용zip 일원에서 열린다.9일 장흥군에 따르면 올해 축제는 '치유가 물~씬! 여름이 물~씬! 씬나는 장흥'을 슬로건으로 내걸고 다채로운 체험 행사와 함께 K-POP 공연, K-드라마 콘텐츠를 더해 한층 풍성해진 규모로 치러진다.정남진 장흥 물축제는 관람 위주가 아닌 관광객이 직접 물속에 뛰어들어 즐기는 참여형 축제다. 탐진강의 깨끗한 물과 장흥의 청정 치유 자원을 접목해 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 기획됐다.축제의 시작을 알리는 '살수대첩 거리 퍼레이드'는 올해 축원 스토리텔링과 세계 각국의 전통문화, 화려한 컬러 퍼포먼스를 접목해 볼거리를 더욱 강화했다. 축제 시그니처 프로그램인 '지상 최대의 물싸움'과 '황금물고기(대왕장어)를 잡아라' 등 짜릿한 체험 행사도 축제 기간 내내 이어진다.특히 올해는 관광객이 장흥에 더 오래 머무를 수 있도록 야간 및 체류형 프로그램을 대폭 확대한 것이 특징이다.탐진강과 빠삐용zip 일원에서는 캠핑카와 캠핑 사이트를 활용한 '짱! 흥나는 장흥 캠핑 스테이'가 운영된다. 아울러 지역 청년들이 참여하는 '별빛달빛 청년존', '워터 플레이 존(Water Play Zone)', '장흥 물빛야장' 등이 마련돼 밤낮없이 축제의 열기를 이어갈 예정이다.사순문 장흥군수는 "올해 물축제는 치유와 한류, 체류형 관광이 멋지게 어우러진 대한민국 최고의 여름 축제로 준비했다"며 "가족, 친구, 연인과 함께 장흥의 맛과 멋을 만끽하며 올여름 가장 아름다운 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.