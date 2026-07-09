경북도, 규제자유구역 특구 3곳 추가 확보

큰사진보기 ▲이철욱 경북되사가 9일 오후 경북도청 다목적홀에서 기자회견을 열고 경북에 규제개혁특구 선정에 대해 설명했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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경상북도가 중소벤처기업부가 주관한 규제자유특구 심사에서 신규 특구 3곳을 추가로 확보하며 전국 최다인 8개 특구를 확보하게 됐다.경북도는 9일 기자회견을 열고 안동 산업용 대마 규제자유특구, 포항 ,K-차세대 전기추진선박 글로벌 혁신 규제자유특구, 칠곡 수요특화 모듈형 LSV 글로벌 혁신 규제자유특구가 신규 지정됐다고 밝혔다.이날 기자회견에는 이철우 경북도지사, 김희수 경북도의회 의장, 박용선 포항시장, 권기창 안동시장, 김재욱 칠곡군수와 경북도 관계자, 규제특구 참여 기업 대표 등이 참석했다.이번에 지정된 3개 특구는 지난해 7월 특구 후보 과제 공모를 시작으로 12월 후보 과제 선정, 올해 1월 전문가 컨설팅과 적정성 검토위원회를 거쳐 중소벤처기업부 심의위원회와 특구위원회 심사를 최종 통과했다.앞서 지난 2019년 포항 배터리 리사이클링, 2020년 안동 산업용 대마, 2021년 김천 스마트 그린물류, 2022년 경산 전기차 무선충전, 2022년 의성 세포배양 식품 등 5개 특구를 지정받은 바 있다.이번에 선정된 산업용 대마 규제자유특구는 경북에서 재배한 산업용 대마를 활용해 의약품 원료를 추출·제조하고 이를 기반으로 의료용 대마 산업화를 추진하는 사업이다.총사업비 296억 원을 투입해 미량 칸나비노이드(CBG·카나비게롤, CBC·칸나비크로멘, CBN·칸나비놀) 중심의 고부가가치 의약소재 개발과 사업화를 추진하고 글로벌 의료용 대마 산업 거점으로 도약한다는 계획이다.경북도는 국산 대마 신품종 개발부터 대규모 스마트팜 재배단지, 원료의약품 GMO 제조시설, 완제품 CDMO 제조시설 등 산업 전주기 제반 시설 구축을 통해 기존 특구의 성과를 바탕으로 새로 추가 특구와 연계하여 고부가가치 대마 산업 육성에 더욱 박차를 가하기로 했다.K-차세대 전기추진선박 글로벌 혁신특구는 노후 관공선과 어선을 전기추진 방식으로 개조하고 실증·제도 개선을 통해 친환경 해양산업 사업화 및 새로운 성장모델을 구현하기 위해 197억 원을 투입하기로 했다.노후 내연기관 기반 소형 관공선과 어선을 전기추진 선박으로 개조하고 포항 연안해역에서 실증 운항을 실시해 안전성과 성능을 검증하고 전기추진 선박의 안전성과 신뢰성을 확보해 인증체계를 마련할 예정이다.또 해외 실증을 추진하기 위해 전기추진선박 선진국인 아이슬란드, 노르웨이, 덴마크 페로제도와 협력체계를 구축해 국제기준에 부합하는 실증 데이터를 확보하고 글로벌 시장 진출 기반도 마련하기로 했다.수요특화 모듈형 LSV 글로벌 혁신특구는 총사업비 197억 원을 투입해 최고 시속 40km 이하의 친환경 전기차량인 LSV를 활용해 생활·관광·산업 현장 등 다양한 분야에서 미래형 모빌리티 서비스를 실증하고 상용화 기반을 마련할 계획이다.저속 차량인 LSV(Low Speed Vehicle)는 미국과 유럽을 중심으로 관광객 이동, 고령자·장애인 교통수단, 리조트 관리, 소상공인 소화물 운반 등 다양한 수요에 쓰리며 시장이 확대되고 있다.경북도는 표준화된 차량 플랫폼을 기반으로 다양한 수요에 신속하게 대응할 수 있는 모빌리티 생산 체계를 확보하고 글로벌 해외 실증을 위해 미국 사우스캐롤라이나주 소재 클렘슨대학교 국제자동차연구센터와 공동으로 연구개발을 추진하기로 했다.이를 통해 미국 연방자동차안전기준(FMVSS500) 적합성 검증과 실제 도로 주행 데이터를 확보하고 미국 주거 커뮤니티 운영기업인 펫 하트니스 그룹과 협력해 실생활에서 수요맞춤형 LSV 시장 수요와 사업성을 검증할 예정이다.경북도는 이번 규제자유특구 지정을 통해 기술 주권 확보와 미래 공급망을 선도하고 바이오·전기추진 선박·미래모빌리티를 중심으로 산업구조의 대전환을 추진하고 전 주기 혁신 생태계를 구축해 대한민국 미래산업을 선도하는 핵심 거점으로 도약한다는 방침이다.이철우 경북도지사는 "앞으로는 과학기술 시대이고 과학기술을 어떻게 접근하느냐에 따라서 세상을 바꾼다"며 "기업하는 분들이 잘 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.