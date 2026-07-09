"인터뷰는 잠수 전 숨 고르기" 어르신의 생을 받아 적기로 한 청년들

큰사진보기 ▲삶을 건네는 회고록 오리엔테이션 설명정우영 사업단장이 청년 기록자들 앞에서 사업 목적과 발화자·기록자 매칭 방식을 설명하고 있다. ⓒ 한진우 관련사진보기

"그는 나에게 모든 것을 말할 의무가 없고, 나 역시 그의 모든 것을 다 이해할 수 없다는 한계를 먼저 인정해야 합니다."

큰사진보기 ▲기록노동자 희정 작가의 인터뷰 기록 강의희정 작가가 '싸우고 견뎌내고 살아가는 일을 기록한다'는 주제로 특강하고 있다. 그는 인터뷰를 "바다에 뛰어들기 전 숨을 고르는 신호"에 비유했다. ⓒ 한진우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이호철북콘서트홀 문학보관함북콘서트홀 한편에 마련된 '문학 보관함' 전시 공간. 디지털 스크린에는 이전 기록 사업의 삽화가 흘러나오고 있었다. ⓒ 한진우 관련사진보기

"그는 나에게 모든 것을 말할 의무가 없고, 나 역시 그의 모든 것을 다 이해할 수 없다는 한계를 먼저 인정해야 합니다. 질문을 던졌을 때 상대방이 주저하거나 고통스러워한다면 침묵을 견뎌내며 기다려주어야 합니다. 말하고 싶지 않은 권리 역시 구술자의 권리입니다. 다만 그 상처를 단순한 자극적 소재가 아니라 그분이 삶을 '견뎌낸 역사'로 바라보고 있다면, 진정성은 반드시 전달됩니다." - 희정 작가

큰사진보기 ▲이호철북콘서트홀 전시 가구이호철북콘서트홀 한편에 전시된 옛 가구와 사진, 도자기 등. 청년들은 이제 어르신들의 기억 속에 잠들어 있던 삶의 조각들을 글로 옮기게 된다. ⓒ 한진우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다. 필자는 해당 사업의 청년 기록자로 참여 중입니다.

지난 8일 오후 2시 30분, 서울 은평구 이호철북콘서트홀. 한국작가회의가 주최하는 청년 공익 프로젝트 <삶을 건네는 회고록>의 기록자 오리엔테이션 현장에서 나온 말이다. 이 사업은 청년 기록자가 지역 어르신을 직접 만나 생애사를 구술로 채록하고, 이를 한 권의 회고록으로 엮어내는 프로젝트다.이날은 전국에서 선정된 청년 기록자들이 처음으로 한자리에 모여 사업 취지를 듣고, 오는 12월까지 이어질 인터뷰·집필 실무 교육을 받았다. 행사는 오후 2시 10분 기록자 등록과 좌석 안내로 시작해, 개회·사업단장 인사말·계약서 작성·전문가 강의 및 질의응답·상호교류 순으로 오후 5시까지 이어졌다. 배부된 프로그램 구성표에는 계약 내용 확인, 발화자·기록자 매칭 방식, 자료 제출 방식 등 청년들이 앞으로 갖춰야 할 절차와 책임이 시간 단위로 촘촘히 정리돼 있었다.이날 오리엔테이션의 하이라이트는 제12회 구본주예술상을 수상한 희정 기록노동자(르포작가)의 특강이었다. 한국작가회의 르포·기록문학분과장이기도 한 그는 <두 번째 글쓰기>, <일할 자격>, <베테랑의 몸>, <죽은 다음> 등을 펴내며 사회적 약자와 노동자의 삶을 꾸준히 기록해 왔다. 그는 '싸우고 견뎌내고 살아가는 일을 기록한다'는 주제로, 구술 생애사를 처음 접하는 청년들이 현장에서 마주할 실무 팁과 윤리적 태도를 60분에 걸쳐 풀어냈다.희정 작가는 구술 기록에서 가장 중요한 과정인 인터뷰를 '바다에 뛰어드는 행위'에 비유했다. 그는"인터뷰는 깊은 바다로 잠수하기 전, 물 밖에서 숨을 크게 들이마시는 신호와 같다"며 "질문자는 고래고래 소리를 지르는 사람이 아니라, 상대방이 말할 수 있도록 내 숨을 가다듬고 온전히 들어줄 준비를 하는 사람"이라고 정의했다.그는 특히 어르신의 삶을 기록할 때 빠지기 쉬운 함정을 경계했다. 구술자가 하는 말의 진실과 거짓을 판별하려 애쓰지 말라는 것이다. 희정 작가는 "우리가 주목해야 할 것은 사실관계의 완벽함이 아니라, 그분이 왜 그 사건을 그렇게 기억하고 있는지, 왜 그 이야기를 지금 이 순간 꺼내어 놓는지 그 삶의 맥락과 마음을 인정하는 것"이라고 강조했다.강연이 끝난 뒤 질의응답 시간에는 처음으로 누군가의 인생을 받아 적어야 하는 청년들의 현실적인 고민이 쏟아졌다. 한 청년 기록자는 "어르신이 살아온 과거의 아픔이나 상처에 대해 질문할 때, 혹시라도 상처를 다시 건드리거나 실례가 되지 않을지 두렵다. 어느 선까지 질문해야 하는가"라고 물었다. 답변이 이어졌다.또 다른 참석자는 어르신들이 옛 이야기를 하다 보면 주제가 엇나가거나 대화가 길어지는 경우, 흐름을 어떻게 조율해야 하는지 물었다. 희정 작가는 "이야기가 다른 길로 샌다고 해서 무조건 말을 끊는 것은 좋지 않다. 어쩌면 그 탈선한 이야기 속에 구술자가 정말 하고 싶은 핵심이 숨어있을 수 있다"며 "일단 충분히 귀를 기울이되, 대화가 너무 멀리 갔을 때는 '아까 말씀하셨던 그 시절의 그 사건이 정말 인상 깊었는데, 그때 마음은 어떠셨어요'라는 식으로 자연스럽게 중심 주제로 돌아오는 유연함이 필요하다"고 답했다.오리엔테이션이 열린 이호철북콘서트홀 한편에는 세월의 흔적이 묻어 나는 옛 사진 액자와 가구, 도자기가 전시돼 있었다. 앞으로 청년들이 마주하게 될 어르신들의 서랍 속 삶의 조각들을 미리 보여 주는 듯했다.이날 모인 청년들은 단순히 글을 쓰는 '작가'를 넘어, 잊혀가는 한 시대의 목소리를 복원하는 '기록자'로서 첫발을 뗐다. 오는 12월, 이들이 어르신들의 주름진 시간 속에서 건져 올려 청년의 문장으로 채워 나갈 <삶을 건네는 회고록>이 어떤 모습으로 완성될지 주목된다.