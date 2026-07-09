정청래와 친청계, 아직 출마 선언 안 한 이유는?

큰사진보기 ▲정청래 전 더불어민주당 대표가 6월 29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석한 뒤 회의장을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래, 송영길, 김민석 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표의 인사말을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

8.17 더불어민주당 전당대회 후보 등록일(7월 16~17일)이 일주일 남은 가운데 정청래 전 대표와 친정청래(친청)계 의원들의 당대표·최고위원 출마 선언이 아직 하나도 없는 이유는 무엇일까? 친청계 쪽에선 출마 시기는 '각자 알아서 판단할 문제'라는 입장이지만, 이미 당대표 출마 선언을 한 김민석 전 국무총리와 송영길 의원 쪽에선 이를 친청계의 '전략'으로 바라보며 다양한 해석을 내놓고 있다.최근 당내에선 친청계 최고위원 후보군으로 한민수·최민희·이성윤 의원 등이 거론된다. 친청계 의원들 사이에선 최고위원 출마 시기를 두고 "각자 결심 시기를 정할 것"이라며 정치적 해석을 경계하면서도, 정 전 대표의 차기 당권 경쟁자인 김 전 총리를 견제하는 목소리가 나오고 있다.친청계 한 의원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(후보 등록이) 16~17일이니 아직 시간이 있다"라며 "일주일 정도 앞으로 다가오니까 마음 굳힌 사람들은 한 사람씩 (출마를) 할 것"이라고 말했다. 그러면서 정청래 전 대표가 아직 출마 선언을 하지 않은 것과 관련해선 "김민석 전 총리가 먼저 (출마 선언을) 했다고 해서 (정 전 대표가) 따라 해야 하는 건 아니지 않느냐"라고 덧붙였다.정 전 대표 비서실장을 지낸 한민수 의원은 지난 8일 페이스북에서 "만약 대통령께서 해외 순방 중인 이 시점에 정 전 대표가 당대표 출마를 선언하고 언론에서 이른바 친청으로 분류하는 의원들이 나란히 최고위원 출마를 선언했다면 과연 어떤 일이 벌어졌을까"라고 물었다. 그러면서 "아마도 그 즉시 '자기 정치'라는 프레임이 씌워졌을 것"이라며 "대통령이 자리를 비운 틈을 타 세력을 확장하려 한다는 식의 억측이 쏟아졌을 게 뻔하다"라고 말했다.최민희 의원은 9일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 최고위원 출마 계획을 묻는 진행자 질문에 "제가 지도부에 들어가는 것에 대해 그렇게 흔쾌하진 않기 때문에 고민 중"이라면서도 "7월 16~17일이 등록일이다. (출마 여부를) 곧 결정하겠다"라고 밝혔다. 정 전 대표가 출마 선언을 하지 않은 이유에 대해선 "모르겠다"라며 "저는 지지할 뿐이지 일정을 논의하는 관계가 아니다"라고 답했다.앞서 당대표 출마를 선언한 김민석 전 총리와 송영길 의원 쪽에선 정 전 대표가 출마를 공식화하지 않는 데엔 당내 비판을 의식해 거취에 신중한 모습을 보이려는 의도가 있다는 해석이 나온다. 최근까지도 출마 시기를 "생각 중"이라며 말을 아끼고 있는 정 전 대표가 연임 도전을 확정지어야 비로소 친청계 의원들도 최고위원 출마에 나설 거란 관측이다.송 의원 측근인 한 의원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 친청계 의원들이 "(출마 여부를) 고심하는 건 아니고, (우리가) 하는 거 보고 자기들도 나오려는 것"이라며 "자기들은 오래 준비해 왔기 때문에 굳이 서두를 필요 없다고 생각하는 것"이라고 말했다. 김 전 총리를 돕는 한 의원은 "(정 전 대표가) 연임 도전에 대한 비판과 부담이 있으니 최대한 숙고하려는 모양새로 보인다"라고 해석했다.송 의원과 가까운 다른 의원은 "정 전 대표 쪽 의원들은 (자기들이 정 전 대표보다 먼저 출마하면) 순서가 안 맞는다고 생각하지 않을까"라며 "정 전 대표 불출마설도 돌고 있어서 (정 전 대표 출마 여부가) 내부적으로 정리돼야 할 거다. 만약 정 전 대표가 출마하지 않으면 자기들이 나와도 승산이 없다고 보지 않겠느냐"라고 말했다.김 전 총리를 돕는 다른 의원도 친청계 의원들이 "정 전 대표의 (출마 시기를) 보고 있는 게 아닐까 싶다"라며 "항간엔 정 전 대표가 나올지 말지 고민한다는 얘기도 들리더라. 지금은 어떻게 될지 모르니까, 정 전 대표가 출마 선언을 할 때 잇따라 (최고위원 출마도) 하지 않을까"라고 내다봤다.한편 당대표 선거에 도입하기로 한 '선호투표제'를 두고 친청계가 반발하는 등 계파 충돌이 이어지는 가운데, 이연희 민주당 전당대회준비위원회(전준위) 대변인은 9일 기자들과 만나 "현재까지 전준위나 기획분과 입장은 (선호투표제를) 당헌·당규 위반으로 보기 어렵다는 것"이라며 "전준위 의결 사안이 당무위까지 가려면 최고위와 당무위 의결을 거쳐야 한다. 현재 최고위 논의가 계류 중이라 최고위 결론을 지켜봐야 한다"라고 밝혔다.