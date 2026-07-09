진보당 당대표 이성수 후보 "민주당 보완재 아닌 독자 대안정당 만들겠다"

큰사진보기 ▲9일 이성수 후보는 충북도청 서관 앞에서 기자회견을 열고 “진보정당의 정체성과 자부심을 회복하고 새로운 진보의 시대를 열 것인가, 아니면 거대 기득권 정치에 포획되어 중도보수 민주당의 들러리로 전락할 것인가?”라며 “진보정치는 지금 중대한 분기점에 있다”고 말했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"범여권 연대에 과도하게 매몰되면서 정체성과 존재 이유를 스스로 약화 시켰다. 2024년 총선, 2025년 대선, 2026년 지방선거. 이 방식의 연대는 이제 끝내야 한다. 진보당은 민주당의 보완재가 아닌, 시대의 과제를 해결하는 독자적 대안정당이 될 것이다."

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진보당 당대표 출마선언문

존경하는 충북도민 여러분, 사랑하는 진보당 당원 동지 여러분.

저는 지금, 길을 잃은 진보정치를 바로 세우고자 이 자리에 섰습니다.

진보정치는 지금 중대한 분기점에 있습니다.

진보정당의 정체성과 자부심을 회복하고 새로운 진보의 시대를 열 것인가,

아니면 거대 기득권 정치에 포획되어 중도보수 민주당의 들러리로 전락할 것인가.

이 선택이 우리의 미래를 결정합니다.

해방 이후 대한민국 현대사는 군사독재와 지역주의, 분단과 예속, 신자유주의 속에서

소외된 민중의 고통의 역사였습니다.

그 속에서 진보정치는 민주주의를 쟁취하고,

노동자와 농민, 서민과 청년의 삶을 지키며 인간의 존엄이 보장되는 세상을 꿈꾸며 걸어왔습니다.

민주노동당 창당으로부터 26년, 우리는 가장 낮은 곳에서 시대의 변화를 만들어왔습니다.

진보집권은 포기할 수 없는 민중의 염원입니다.

그러나 오늘, 두 차례의 정권교체를 겪었지만 국민의 삶은 나아지지 않았습니다.

불평등은 일제 강점기 수준으로 퇴보했습니다.

상위 10%가 소득의 절반을, 상위 1%가 금융자산의 60%를 차지합니다.

재벌이 사상 최대 이익을 누려도 국민의 삶은 더욱 팍팍해지고 있습니다.

국가가 부유해진 만큼 국민 모두가 함께 잘사는 대한민국,

이것이 진보당이 만들어야 할 새로운 대한민국입니다.

우리는 6·3 지방선거를 냉정하게 성찰해야 합니다.

잘못된 길을 멈추고 새로운 길을 가겠습니다.

진보당은 시대적 과제에 대한 분명한 비전을 제시하지 못했습니다.

청년과 노동자, 서민의 삶을 바꿀 독자적 진보 의제는 실종되었고,

범여권 연대에 과도하게 매몰되면서 정체성과 존재 이유를 스스로 약화 시켰습니다.

2024년 총선, 2025년 대선, 2026년 지방선거. 이 방식의 연대는 이제 끝내야 합니다.

자력 없는 연대는 의존이며, 원칙 없는 연대는 종속입니다.

진보당은 민주당의 보완재가 아닌, 시대의 과제를 해결하는 독자적 대안정당이 될 것입니다.

저는 지난 40여 년을 거리와 현장에서 치열하게 살아왔습니다.

민심의 바람은 '이기는 진보당, 힘 있는 진보당'이었습니다.

민심에 보답하는 우리의 답은 '당선'입니다.

저는 진보당의 자긍심을 회복하고 당원의 자부심을 높이는 대표가 되겠습니다.

수구·보수의 과두 지배 체제를 끝내고 진짜 진보의 시대를 열겠습니다.

진보의 시대를 여는 대안으로 5가지 대안을 제안합니다.

첫째, 진보정당의 정체성을 확립하고 수권 대안정당을 건설하겠습니다.

진보당은 민주당과 국민의힘 모두와 분명히 구별되는 독자적 정당이어야 합니다.

민주당이 중도보수로 이동하며 비어 있는 진보의 공간을 비약적으로 확장하겠습니다.

자력에 기초한 수권 전략, 자강에 기초한 연대로 집권의 길을 열겠습니다.

둘째, 극단적 불평등을 끝낼 선명한 진보정책을 실현하겠습니다.

'소득이 있는 곳에 세금이 있다'는 원칙을 바로 세우겠습니다.

금융투자소득세를 복원하고, 부동산 초과이득세와 보유세를 강화하며,

상위 0.1% 초고자산가 부유세를 도입하겠습니다.

그 재원은 청년과 국민의 삶을 지키는 데 사용하겠습니다.

특히 반도체 산업의 초과 수익을 '국민배당'의 형태로 직접 돌려주는

대담한 분배 정책을 추진하겠습니다.

셋째, 민의를 왜곡하는 선거제도를 뜯어고치고 정치개혁을 주도하겠습니다.

현행 소선거구제·단순다수대표제는 민의를 왜곡하고 무투표 당선을 양산합니다.

3~4인 중선거구제·비례대표제·결선투표제 도입으로 대표성과 비례성을 강화하겠습니다.

나아가 개헌으로 주권과 평등의 7공화국 시대를 열겠습니다.

넷째, 총선 승리를 실현하겠습니다.

뉴욕의 조란 맘다니는 단 1% 지지율에서 당선을 이뤄냈습니다.

그 기적의 원동력은 낡은 정치공학이 아닌,

시민의 삶에 밀착된 민생 공약과 대중의 자발적 참여였습니다.

진보당은 더 이상 범여권의 소수 지분을 요구하는 정당이 아닌,

원내교섭단체 진입을 목표로 총력전에 나서겠습니다.

당 대표와 지도부부터 지역구 출마로 총선 승리의 선봉에 서겠습니다.

다섯째, 당원민주주의를 강화하고 대중정당으로 혁신하겠습니다.

소수 활동가 중심의 폐쇄적 운영에서 벗어나

당원들이 자부심을 느끼고 국민이 신뢰하는 대중정당으로 혁신하겠습니다.

충북에서 시작하는 새로운 대한민국을 만들겠습니다.

존경하는 충북도민 여러분.

충북은 대한민국의 미래가 가장 먼저 시작되는 곳입니다.

SK하이닉스 청주공장 100조 원 투자 계획은 역사적인 기회입니다.

그러나 그 성장의 혜택은 누구에게 돌아가고 있습니까.

2001년 하이닉스 위기 당시 충북의 민·관·정은 범도민 대책위를 만들어 기업을 살렸습니다.

이제 기업이 성장하면 지역도 함께 성장해야 합니다.

저는 충북에서 성장이익 지역공유제를 실현하겠습니다.

반도체 산업의 성장이익을 지역사회와 국민에게 환원하고,

지역인재 채용 의무화, 지역상생기금 조성을 법제화하겠습니다.

또한 충북은 발암물질 배출량이 4년 연속 전국 1위입니다.

기업의 이윤보다 국민의 생명이 먼저입니다.

화학물질 관리체계를 강화하고 주민 참여 감시체계를 구축하겠습니다.

오송참사의 아픔을 기억합니다. 국가와 지방정부는 국민의 생명을 끝까지 지켜야 합니다.

진보당은 진상규명과 책임자 처벌, 국가 재난관리체계의 근본적 혁신을 약속합니다.

진보당은 기득권 양당체제의 보완재가 아닙니다. 세상을 바꾸기 위해 존재하는 정당입니다.

극단적 불평등과 양극화, 지방소멸과 인구위기, 청년의 절망과 민생의 위기를 해결하기 위해

존재하는 정당입니다.

저 이성수가 당원들과 함께 진보당의 새로운 길을 열겠습니다.

진보다운 진보당! 이기는 진보당! 진짜 진보의 시대를 열겠습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

진보당 당대표에 출마한 이성수 후보가 '민주당 후보지지, 중도사퇴 방식'의 선거연대를 비판하며 '독자적 대안정당'이라는 방향을 제시했다.9일 이성수 후보는 충북도청 서관 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.이 후보는 "진보정당의 정체성과 자부심을 회복하고 새로운 진보의 시대를 열 것인가, 아니면 거대 기득권 정치에 포획되어 중도보수 민주당의 들러리로 전락할 것인가?"라며 "진보정치는 지금 중대한 분기점에 있다"고 말했다.그러면서 "2024년 총선, 2025년 대선, 2026년 지방선거. 이 방식의 연대는 이제 끝내야 한다"고 강조했다.그동안 진보당이 진행했던 '중도사퇴 후 민주당 후보지지' 패턴의 선거연대 방침에 반대입장을 분명히 한 것이다.이 후보는 "진보당은 민주당과 국민의힘 모두와 분명히 구별되는 독자적 정당이어야 한다"며 "범여권의 소수 지분을 요구하는 정당이 아닌, 원내교섭단체 진입을 목표로 총력전에 나서겠다"고 밝혔다.충북지역 현안에 대해서도 입장을 밝혔다.이 후보는 "SK하이닉스 청주공장 100조 원 투자 계획은 역사적인 기회"라면서 "성장이익 지역공유제를 실현해 반도체 산업의 성장이익을 지역사회와 국민에게 환원하고, 지역인재 채용 의무화, 지역상생기금 조성을 법제화하겠다"고 밝혔다.또 "충북은 발암물질 배출량이 4년 연속 전국 1위"라며 "기업의 이윤보다 국민의 생명이 먼저다. 화학물질 관리체계를 강화하고 주민 참여 감시체계를 구축하겠다"고 밝혔다.한편 진보당은 오는 20~24일 전국 당직선거를 통해 당 대표와 최고위원을 선출한다. 당대표 선거에는 이성수 전남도당 위원장과 김종훈 전 국회의원이 출마했다.다음은 이성수 후보의 출마의 변이다.