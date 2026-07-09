전남광주특별시, 메가프로젝트 '반도체산업지원단' 출범

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 등이 9일 오전 광주청사에서 '전남광주반도체산업지원단' 현판식을 한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 등이 9일 오전 광주청사에서 '전남광주반도체산업지원단' 현판식을 한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시가 '반도체 메가프로젝트'의 성공을 이끌 실행조직인 '전남광주반도체산업지원단'을 출범시켰다.전남광주통합특별시는 반도체 메가프로젝트를 지원할 '전남광주반도체산업지원단''사무실을 광주청사 3층에 마련하고 9일 현판식을 개최했다.현판식에는 민형배 전남광주통합특별시장과 송형곤 특별시의회 의장, 경제·산업계 관계자 등 10여 명이 참석해 반도체산업지원단 출범을 축하하고, 메가 프로젝트 성공을 위해 힘을 모을 것을 다짐했다.반도체산업지원단 출범은 정부가 메가프로젝트 부지를 광주 군공항으로 확정한 데 따른 후속 조치다.지원단은 메가프로젝트와 관련한 행정절차를 총괄하는 실행조직이다.글로벌 반도체 전략투자 지원을 위한 심의·자문기구인 '전남광주반도체전략위원회'가 사업의 비전과 전략을 수립하면, 지원단은 이를 구체화하고 협의와 사업 집행을 총괄한다.기업별 전담 대응, 인허가, 전력·용수 등 기반시설 구축·공급, 기업 투자 맞춤형 지원 등 사업 전 과정을 지원하고 실행한다.사업 추진 과정에서 행정절차를 신속하게 조정하고, 정부·기관·기업과의 협력체계를 강화해 메가프로젝트를 뒷받침한다. 이를 통해 글로벌 기업 유치를 유도하는 등 대한민국 반도체 산업의 새로운 성장축을 만들 계획이다.민형배 전남광주통합특별시장은 "지원단은 부지 조성, 인허가, 전력·용수, 인재 양성, 정주 여건, 기업 맞춤형 지원까지 사업 추진의 전 과정을 원스톱 지원하게 될 것"이라며 "복잡한 절차 때문에, 예상하지 못한 장애물 때문에 사업이 지연되는 일이 없도록 지원단이 길을 열어달라"고 주문했다.이어 "전라도 천년의 역사를 새롭게 쓸 거대한 기회가 왔다"며 "이 기회를 확실히 잡아 전남광주의 압도적 성장을 이루고, 대한민국의 산업 지도를 새롭게 그려나가자"고 강조했다.