"가처분 인용 사태 재발 막아야"... 국힘 '법 전문가' 윤리위원 추가 임명

▲조경태 국민의힘 의원이 8일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 장동혁 당대표의 당헌·당규 및 윤리규범 위반, 국민과 당원에 대한 공개 약속 불이행, 6.3 지방선거 패배 책임 회피, 당내 민주주의 훼손, 보수정당의 핵심 가치인 헌법 가치와 법치주의 훼손 행위에 대해 중앙윤리위원회의 징계 심의를 요구했다, ⓒ 유성호 관련사진보기