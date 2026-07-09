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교육

26.07.09 14:44최종 업데이트 26.07.09 14:44

[단독] '독감·독박 수업' 교사 사망..."유치원장 중징계 요구"

경기 부천교육지원청 감사 결과...경기교육청 "중징계 절차 진행 중, 추가 감사 예정"

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‘B형 독감’ 확진 후 고열과 통증에 힘들어하면서도 근무하다 사망한 '부천 사립유치원 교사 사망' 관련 전교조 기자회견이 30일 오전 서울 종로구 청와대앞 분수대광장에서 고인의 아버지가 참석한 가운데 열린 가운데, 참가자들이 고인의 직무상 재해 즉각 인정 및 교원의 '감염병 병가' 의무 보장을 촉구했다. 2026-03-30
‘B형 독감’ 확진 후 고열과 통증에 힘들어하면서도 근무하다 사망한 '부천 사립유치원 교사 사망' 관련 전교조 기자회견이 30일 오전 서울 종로구 청와대앞 분수대광장에서 고인의 아버지가 참석한 가운데 열린 가운데, 참가자들이 고인의 직무상 재해 즉각 인정 및 교원의 '감염병 병가' 의무 보장을 촉구했다. 2026-03-30 ⓒ 권우성

'독감 속 독박 수업'에 시달리다 올해 2월 사망한 경기 부천 사립 A유치원 사건과 관련, 경기도 부천교육지원청이 감사를 끝낸 뒤 "A유치원장에 대한 중징계를 요구"한 것으로 확인됐다. 경기도교육청은 해당 유치원장에 대한 "중징계 절차가 진행 중"이라고 밝혔다.

9일, <오마이뉴스>는 경기도교육청이 국회 교육위 강경숙 의원에게 이날 보낸 'A유치원 사망 교사 관련 감사 결과' 문서를 살펴봤다. 부천교육지원청이 지난 3월 25일 시작한 해당 감사는 최근에서야 마무리됐다. 지난 5월 22일 부천원미경찰서가 A유치원장을 '사문서 위조·행사' 혐의로 검찰에 송치한 뒤에서야 감사를 마무리한 것이다.

부천교육지원청은 이번 감사에서 A유치원장을 특정해 '사망 교사에 대한 사직원 위조·행사 여부'와 '사망 교사에 대한 복무 사용 제한 여부'를 조사했다.

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감사 결과, 부천교육지원청은 A유치원장이 '사망 교사의 사직원 위조·행사'라는 잘못을 저질렀다고 판단한 것으로 보인다. 경기도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "'사망 교사에 대한 복무 사용 제한이 있었는지'에 대해서는 감사 관련 사항이기 때문에 말할 수 없다"라고 밝혔다.

지난 6월 8일, 사학연금공단 급여심의회는 사망 교사에 대해 "직무상 재해"를 인정한 바 있다.

사망 교사는 올해 1월 27일 'B형 독감'을 판정받고도 사흘 동안 해당 유치원에 출근한 뒤, 병세가 악화되어 지난 2월 14일 숨졌다. 이 교사가 숨진 뒤 A유치원은 사망 교사의 자필 서명이 들어 있는 '의원면직 신청서'를 부천교육지원청에 냈지만, 이 신청서 문서가 위조된 사실이 드러났다. (관련 기사: [단독] 사망한 유치원 교사가 의원면직 신청?...유치원도 '문서 위조' 시인 https://omn.kr/2hio7)

한편, 경기도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "부천교육지원청이 A유치원에 대해 추가 감사를 계획하고 있다"라고 밝혔다. 추가 감사에는 이 유치원의 회계·예산 문제 등도 포함될 것으로 보인다.

#부천유치원#독감교사#중대재해

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