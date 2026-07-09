윤석열에 완승한 공수처... 대법원 "내란죄 수사 적법"

▲12·3 비상계엄 이후 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 방해한 혐의 등으로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 7년의 실형이 확정된 9일 서울 서초구 대법원에서 윤 전 대통령 측 변호인 유정화 변호사가 선고가 끝난 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기