작게 썰어 한 입에 쏙, 여름 밥상 별미를 소개합니다

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큰사진보기 ▲총각무 깍두기총각무를 깍두기처럼 썰어서 만들었다. 고운 고춧가루로 먼저 물을 들여서 만들었더니 색깔도 곱고 아삭아삭 맛있다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 겨울에 만든 총각김치총각무 다섯 단으로 만든 총각김치로 맛있게 먹었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

(재료) 총각무 한 단, 쪽파 한 줌

(들어갈 양념)

고운 고춧가루 2T, 굵은 고춧가루 2T, 액젓 2T, 새우젓 2T, 다진 마늘 2T, 다진 생강 1t, 찹쌀 풀 2T, 설탕 1T, 매실청 1T, 다시마 물 1/2C (100ml) (1T는 밥숟가락)

*새우젓은 칼로 작게 다져주고, 찹쌀 풀은 되직하게 쑤어둔다. 다시마 물 대신 그냥 생수를 사용해도 된다.

(만드는 법)

1. 총각무는 겉잎과 뿌리를 제거하고 필러(감자칼)로 뿌리껍질을 벗긴 후에 깨끗하게 씻어둔다.

큰사진보기 ▲손질한 총각무 한 단총각무 한 단을 깨끗하게 손질해서 총각무 깍두기를 담갔다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

2. 총각무 연한 속잎은 먹기 좋은 크기로 자르고, 총각무도 먹기 좋게 깍둑썰기로 자른다. 겉잎은 삶아서 겉껍질을 벗기고 냉동실에 넣어두었다. 삶은 시래기는 다음에 고등어조림할 때 바닥에 깔고 시래기 고등어조림을 만들어 먹으려고 한다.

큰사진보기 ▲깍둑썰기로 자른 총각무단단한 총각무를 깍둑썰기로 한 잎에 쏙 들어가게 잘랐다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

3. 물 한 컵에 천일염 두 숟가락을 넣고 저어서 깍두기를 절여준다. 30분 정도 절인 후 한 번 뒤집어 준 후 30분 정도 더 절여준다(양에 따라서 1시간에서 한 시간 30분 정도 절여준다).

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4. 절인 총각무 깍두기를 건져서 바구니에 담아 물을 빼주고 쪽파도 먹기 좋은 크기로 썬다. 절인 깍두기는 깨끗하게 씻었고 짜지 않게 절여서 물에 헹구지 않았다.

5. 물이 빠진 깍두기에 먼저 고운 고춧가루를 넣고 버무려준다. 이렇게 하면 고춧가루 물이 들어서 색이 예쁜 먹음직스러운 깍두기가 만들어진다.

큰사진보기 ▲고운 고춧가루로 물들인 총각무양념을 버무리기 전에 고운 고춧가루로 먼저 물을 들여주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

6. 깍두기에 고춧가루 물이 드는 동안 다시마 물에 설탕을 제외한 양념 재료를 모두 넣고 잘 섞어준다.

큰사진보기 ▲총각무 깍두기에 들어가는 양념 ⓒ 유영숙 관련사진보기

7. 고운 고춧가루로 버무린 깍두기에 양념을 넣고 골고루 섞어주고, 마지막에 쪽파와 설탕을 버무리고 완성한다.

8. 김치통에 담아 실온에서 하루 정도 둔 다음 김치냉장고에 넣어두고 잘 익으면 먹는다. 총각무 깍두기가 먹음직스럽게 완성되었다.

큰사진보기 ▲완성된 충각무 깍두기 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲총각무 깍두기 손글씨 레시피 ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.