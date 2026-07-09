"연일 서울발 장윤기 보도" 아우성에 검찰, 광주 법조기자단 간담회

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲현장 기자들 취재 열기광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲'여고생 살해범' 장윤기(23·구속 기소) 사건을 수사하는 과정에서 증거를 인멸한 혐의로 긴급 체포된 광주 광산경찰서 소속 A 경감이 8일 오전 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석하기 위해 법정으로 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기