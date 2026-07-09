1년만에 재점화된 안규백 탈영 의혹...이유는?

큰사진보기 ▲해군 예비역 소령이자 지난 2009년 군납비리를 고발한 김영수씨는 기자회견에서 안 장관이 1983년 11월부터 육군 제35사단 전북 고창군 대산면 중대에서 방위병으로 복무하던 중 1984년경 소속 부대장 동의를 받고 약 7개월간 위법적으로 군무를 이탈했다고 주장했다. ⓒ Youtube 'KNN NEWS' 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 10일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 방첩사 해체 및 기능개편 발표를 하고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲안 장관의 탈영 의혹은 그가 단기사병(방위병) 의무 복무기간인 14개월이 아닌 22개월을 복무했다는 기록이 쟁점이다. 안 장관은 인사청문회 당시 "행정 착오"이자 "어찌 보면 병무 행정의 피해자"라고 주장하면서 복무 중 근무지 이탈이나 영창 입소는 없었다고 반박했다. 사진은 당시 인사청문회 속기록 내용. ⓒ 국회 국방위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국방부는 안 장관이 정상적으로 복무를 마쳤다고 밝혔다. 9일 정빛나 국방부 대변인은 정례브리핑에서 안 장관의 탈영 의혹에 관한 질문에 "국방부 장관은 제기된 의혹과 관련해 1년 전 인사청문회 때와 같이 정상적으로 복무를 완료했다는 입장"이라고 답했다. ⓒ 국방부 관련사진보기

안규백 국방부 장관이 군 복무 시절 군무이탈(탈영)을 했다는 의혹이 다시 불거졌다. 해당 의혹은 지난 2025년 7월, 국회 인사청문회 당시에도 제기되었으나 안 장관이 병적기록표를 제출하지 않아 사실여부는 확인되지 않았다.안 장관의 탈영 의혹 재점화는 지난 6일 김영수 '청렴사회를 위한 공익신고센터' 센터장이 국회 기자회견을 통해 안 장관의 탈영이 사실이라고 주장한 데서 비롯했다.해군 예비역 소령이자 지난 2009년 군납비리를 고발한 김 센터장은 이날 기자회견에서 안 장관이 1983년 11월부터 육군 제35사단 전북 고창군 대산면 중대에서 방위병으로 복무하던 중 1984년경 소속 부대장의 동의를 받고 약 7개월간 위법적으로 군무를 이탈했다고 주장했다.그는 "헌병대가 서울까지 와서 (안 장관을) 잡아갔다. 잡혀서 30일간 구금이 됐고 군무이탈 기간 7개월을 합쳐 총 8개월을 추가 복무해 소집된 지 22개월 만인 1985년 8월 31일 소집해제된 것"이라며 "탈영병 출신이라는 오명을 해소하려면 병적 자료를 공개하고 본인이 해명에 나서라"고 요구했다.이어 "제가 주장하는 내용이 사실이 아니어서 장관님의 명예를 훼손했다면 저는 구속이 되든 실형이 되든 어떠한 형사처벌도 받겠다"라고 공언했다. 김 센터장은 지난 6월 27일, 군무이탈 사실이 없다는 안 장관의 인사청문회 해명은 위증이라고 고발한 상태다.안 장관의 탈영 의혹은 그가 단기사병(방위병) 의무 복무기간인 14개월이 아닌 22개월을 복무했다는 기록이 쟁점이다. 안 장관은 인사청문회 당시 "행정 착오"이자 "어찌 보면 병무 행정의 피해자"라고 주장하면서 복무 중 근무지 이탈이나 영창 입소는 없었다고 반박했다.22개월 복무에 대해 안 장관은 1985년 1월 4일, 정상적으로 14개월을 복무한 뒤 소집해제 돼 3월에 복학했으나 동해 6월, 군 복무 당시 군 내부 조사를 3일 받았다는 이유로 3일을 더 복무해야 한다는 통지를 받아 대학 방학 기간인 1985년 8월에 3일을 추가 복무했고, 그 결과 1983년 11월부터 1985년 8월까지 내리 22개월을 복무한 것처럼 잘못 기재되었다고 해명했다.이처럼 실제 복무 기간과 기록상의 복무 기간이 다르다는 안 장관의 주장에 당시 야당은 복무 기간 및 징계, 진급, 강등 등이 상세히 적힌 병적기록표 제출을 요구했다. 이에 안 장관은 "군령과 군정을 관장하는 국방부 장관 후보자로서 섣불리 공개할 수 없는 내용"이라고 거부하며 끝내 제출하지 않았다.김 센터장의 기자회견 이후 국민의힘은 곧바로 공세에 나섰다. 8일 박성훈 국민의힘 수석대변인은 안 장관을 향해 "자신의 병역 이력을 둘러싼 의혹조차 명확히 해소하지 못하는 사람이 어떻게 장병들에게 군 기강과 헌신을 말할 수 있겠나. 의혹이 사실이 아니라면 병적 기록과 관련 자료를 즉시 공개하면 된다"라면서 "국민이 납득할 만한 해명을 내놓지 못한다면 도덕적·정치적 책임을 지고 즉각 사퇴해야 한다"라며 사퇴를 촉구했다.성일종 국민의힘 의원도 9일 자신의 페이스북에 "안 장관의 방위병 복무 시절 탈영설은 인사청문회 때부터 지금까지 끊이지 않고 제기되고 있다"라며 "이 문제는 안 장관이 자신의 병적기록부를 공개하면 깔끔하게 해결될 문제"라고 지적했다.성 의원은 "탈영한 사실은 인정하지 않으면서 병적기록부는 공개하지 못하겠다고 하니 참으로 이해할 수 없는 일"이라며 "지금 민간인이 제기하고 있는 의혹마저도 제대로 반박하지 못하는 정부와 안규백 장관의 모습이 정말 안타깝다. 대한민국 국방부 장관이 탈영했는지 안 했는지 여부를 장병들과 국민들이 의심해야 하는 이 상황이 정상이냐"라고 비판했다.한편 국방부는 안 장관이 정상적으로 복무를 마쳤다고 밝혔다. 9일 정빛나 국방부 대변인은 정례브리핑에서 안 장관의 탈영 의혹에 관한 질문에 "국방부 장관은 제기된 의혹과 관련해 1년 전 인사청문회 때와 같이 정상적으로 복무를 완료했다는 입장"이라고 답했다.이어 김 센터장의 주장에 대해서도 "제가 알기로는 (인사청문회 당시와) 유사한 의혹으로 알고 있다"라며 "1년 전 제기됐던 인사청문회 속기록 자료를 보면 충분히 소명이 됐다고 이해하고 있다"라고 덧붙였다.