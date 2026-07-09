이 대통령, 성장률 전망치 상향에 "국민 체감 어려워"

큰사진보기 ▲몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 칭기즈칸 국제공항에 도착한 공군1호기에서 내려 의전차량으로 이동하고 있다. 2026.7.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국제통화기금(IMF)가 올해 한국 경제성장률 전망치를 대폭 상향 조정한 것과 관련해 이재명 대통령은 "좋은 소식"이라고 반겼다. 하지만 체감 경기 회복이 체감될 때까지는 멀었다고 평가하면서 '모두의 성장'을 위해 노력하겠다고 밝혔다.이재명 대통령은 9일 오전 X에 글을 올려, IMF가 올해 한국 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.6%로 0.7%포인트 올려 전망했다는 소식을 전했다.이 대통령은 "발표 대상 30개 국 가운데 가장 큰 상승폭"이라면서 "반면, 올해 세계 경제성장률 전망은 지난 4월보다 0.1%포인트 내린 3.0%로 하향 조정되었다"고 지적했다. 이 대통령은 이어 "IMF는 한국의 내년 경제성장률 역시 0.4%포인트 상향된 2.5%로 전망했다. 주요 선진국 가운데 가장 높은 수준"이라고 썼다.IMF가 지난 4월에 내놓은 올해 경제성장률 전망치를 살펴보면, 미국은 2.3% 그대로 유지, 일본은 0.7%에서 0.6%로, 유로존은 1.1%에서 0.9%로 하향됐고, 중국은 4.4%에서 4.6%로 소폭 상향됐다. 세계 경제가 전체적으로 상승 흐름을 타지 못하는 상황에서 한국 경제의 전망치 상승폭이 유독 컸다.이 대통령은 "높은 중동 에너지 수입의존에도 불구하고 반도체와 AI(인공지능) 하드웨어 수출 호조가 우리 경제의 성장률 전망을 끌어올렸다"고 평가했다.이 대통령은 이어 "분명 좋은 소식임엔 틀림없지만 아직 국민들께서 체감하기 어렵다는 것 또한 잘 알고 있다"면서 "높은 경제성장률이 현실이 되고, 성장의 과실이 모든 국민에게 골고루 돌아가는 '모두의 성장'으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 다짐했다.지난 7일부터 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석해 나토 및 회원국들과 방위산업 협력 등을 논의한 이 대통령은 이날 오전 몽골 울란바타르에 도착해 국빈방문 일정을 시작했다. 이 대통령은 한-몽골 정상회담 등을 통해 교역과 공급망, 보건, 기후 변화 대응, 식량안보 등에서 협력 방안을 논의할 계획이다.