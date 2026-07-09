호주 현지 여행사 영업 중단에 협력업체 "생존 위기" 호소

큰사진보기 ▲호주 시드니 오페라 하우스 전경 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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호주 시드니를 기반으로 한국인 관광객 대상 여행 서비스를 제공해 온 'HT HOJU PTY LTD'가 사실상 영업을 중단한 것으로 알려지면서, 현지 가이드와 버스회사, 한식당 등 다수 협력업체들이 거액의 미수금을 떠안게 된 것으로 알려졌다.피해 업체를 중심으로 구성된 채권단에 따르면, 현재 확인된 미수금은 총 1,769,854 호주 달러(한화 약 18억4천만 원)에 달한다. 그중에서 가이드 비용이 258,257 호주 달러, 버스 운송비 1,369,597 호주 달러, 한식당 비용 142,000 호주 달러 등이다.채권단은 거래 기간(2024년 1월~2026년 6월) 동안 발생한 미수금에 대해 HT HOJU 대표에게 지급을 요청하는 공문을 발송했으며, 기한 내 협의가 이뤄지지 않을 경우 법적 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.또한 현재 법률대리인을 통해 전체 채권 규모를 확인하고 있으며, 전체 미지급 채권은 약 250만 호주달러(한화 약 22억 원)에 이를 것으로 추산된다고 설명했다.채권단은 이번 사태가 단순한 거래상의 미수금 문제가 아니라 현지 관광산업을 떠받쳐 온 소상공인들의 생존이 걸린 문제라고 강조했다.장시간 근무하며 한국 관광객의 안전을 책임져 온 현지 가이드, 높은 운영비를 감당하며 차량을 운행해 온 버스업체, 적은 수익에도 한국 관광객을 대상으로 서비스를 제공해 온 한식당 등이 대금을 지급받지 못하면서 심각한 경영난을 겪고 있다는 것이다.채권단은 HT HOJU와 장기간 거래해 온 하나투어 대표이사에게 전달한 호소문에서 "우리는 계약된 업무를 성실히 수행했을 뿐이며 정당한 대가를 지급받기를 원한다"며 "장기간 이어진 미수금으로 인해 심각한 경영난과 생계 위기에 직면해 있다"고 밝혔다. <여행신문>에 따르면, HT HOJU는 과거 하나투어 오세아니아 법인의 인바운드 팀장을 지냈던 황순 대표가 2022년 말 설립한 현지 랜드사로 하나투어 호주 패키지 물량을 소화해 왔다.채권단은 하나투어에 도의적 책임이 있으며 장기간 이어진 미수금 문제와 채무 불이행 과정에서 HT HOJU가 결국 영업을 중단하게 됐으며 이 과정에서 현지 협력업체들이 막대한 경제적 피해를 입었다고 주장했다.또한 채권단은 HT HOJU의 영업 중단 이후에도 하나투어가 새로운 현지 여행사와 거래를 이어가고 있는 것으로 파악하고 있다며 기존 협력업체들의 피해가 충분히 해결되지 않은 상황에서 새로운 거래가 지속되고 있다며 우려를 표했다.<여행신문>에 따르면 하나투어 측은 지난 2일 이번 일에 대해 다음과 같은 입장을 밝혔다."하나투어는 HT HOJU와 호주 현지 채권단간에 발생한 채권·채무 및 계약 관계의 직접적인 당사자가 아니므로, 현지에서 발생한 정산 문제에 대해 개입하거나 중재할 법적 권한이 없다. 하나투어가 HT HOJU 또는 관련 업체에 특정한 해결 방안을 강제할 경우, 현행법상 '우월적 지위 남용' 등 불공정거래행위로 해석될 소지가 있다. 다만 직접적인 채무 중재는 어렵더라도, 그동안 현지 관광 인프라를 함께 책임져 온 협력사들과의 상생 및 협력 방안을 모색할 필요가 있다고 판단, 호주 현지 협력사들과 함께 실질적인 협력 방안을 논의할 예정이다."이번 사건은 해외 랜드사 관리 체계의 구조적 문제를 보여주는 사례로 거론되고 있다. 해외 랜드사란 대형 여행사들과 협력하여 해외 현지에서의 모든 일정을 실제로 총괄하고 운영하는 현지 여행사를 말한다.코로나19 이후 해외여행 수요는 빠르게 회복됐지만 일부 해외 랜드사의 재무 건전성과 지급 능력에 대한 검증은 여전히 미흡하다는 지적이 나온다. 해외 랜드사는 차량, 호텔, 식당, 가이드 등 다양한 협력업체를 연결하는 핵심 역할을 수행하는 만큼, 한 업체의 경영 악화는 다수 협력업체의 연쇄 피해로 이어질 가능성이 있다는 것이 업계의 우려다.실제로 과거에도 해외 랜드사의 부도와 미수금 사태가 반복적으로 발생했으며, 피해는 상당 부분 현지 중소업체와 소상공인들에게 집중돼 왔다.전문가들은 이번 사태를 계기로 해외 랜드사에 대한 신용관리와 재무 검증, 정산 시스템 전반을 재점검할 필요가 있다고 지적한다.여행사와 랜드사 간 거래에 대한 보증장치나 에스크로 제도 도입, 정기적인 재무 모니터링, 협력업체 보호 장치 마련 등이 대안으로 제시되고 있다.여행산업은 신뢰를 기반으로 운영되는 산업인 만큼 현지 협력업체들이 안정적으로 운영돼야 관광객에게도 안정적인 서비스가 제공될 수 있으며, 이는 결국 한국 여행업계의 국제적 신뢰와 경쟁력으로 이어진다는 평가다.