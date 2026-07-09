쓰러져도 두통약 두 알... 이주여성 농업노동자의 폭염 생존기

큰사진보기 ▲이주여성노동자대규모 비닐하우스에서 모종 심기, 작물 관리, 곁순 제거, 선별 및 수확, 폐비닐 정리 등 작업을 하는 이주여성 농업노동자들 ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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"핸드폰으로 '쉬어라'라는 문자가 왔잖아요. 그런데 노동자들은 쉬어본 적이 없어요. 사장님이 오후 1시, 2시에도 비닐하우스에 들어가라 해요. 오후 2시에서 4시 사이 비닐하우스는 숨 쉬는 게 힘들어요. 그 시간이 너무 힘들어요. 그 시간 때는 문자 정보가 사장님하고 연계되면 좋겠어요." - 이주여성 농업노동자 A씨

"너무 더워도 참는 거지. 왜냐면 사장님이 혼내니까. 진짜 못 참으면 구토하고, 어지러워서 못 참겠으면 비닐하우스 밖에서 바람 쐬고 들어오고. 물은 자주 마시는 편이에요. 그런데 사장님이 자주 나가면 안 좋아해요. 친구가 일하는 데 갔는데 거기는 선풍기가 있었어요. 난 행운이 없어. 내가 일하는 비닐하우스는 선풍기도 없어요." - 이주여성 농업노동자 B씨

"여름에 수박 수확 작업을 하다가 쓰러졌어요. 힘이 들어 녹초가 된 상태였죠. 어지럽고 기운이 빠지더니 결국 쓰러졌어요. 옆에 있던 친구가 소리를 지르며 사람을 불렀어요. 파스를 코에 대주니 정신이 들었어요. 사장님은 와서 잠깐 이야기만 하고 약을 주고 갔어요. 병원 가거나 검사 없었어요. 아마 두통약? 사장님이 '두 개 먹으면 괜찮아질 거야'라고 하며 약을 줬어요." - 이주여성 농업노동자 C씨

"한 비닐하우스에서 두 명씩 짝을 지어 일해요. 물을 자주 못 마시는 이유는 화장실이 너무 멀기 때문이에요. 걸어서 5분 거리. 화장실 갔다 오면 사장님한테 혼나요." - 이주여성 농업노동자 D씨

"농장에서 일하는 이주여성들이 가장 많이 걱정하는 것은 산부인과 질환입니다. 습한 환경에서 장시간 쪼그려 앉아 일하고, 세균이 번식하기 쉬운 곳에서 매일 작업합니다. 화장실과 숙소의 위생 상태도 좋지 않습니다.

코로나19 당시 위생의 중요성을 강조했던 것처럼, 손을 씻고 기본적인 건강을 지킬 수 있는 환경 자체가 부족합니다. 비닐하우스 숙소 비율이 74%에 달하는데, 지금도 크게 개선되지 않았을 것으로 보입니다." - 이주민지원단체 활동가

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 김향수님은 사회건강연구소 연구위원입니다.

여름 더위가 본격화했다. 높은 기온과 습도가 이어지면서 가만히 서 있기만 해도 숨이 턱 막히는 날이 계속되고 있다. 폭염이 갈수록 심해지면서 올해는 기존 폭염주의보·경보에 더해 '폭염중대경보'가 신설되는 등 대응 체계도 강화됐다.정부는 2025년 7월 산업안전보건법 시행규칙을 개정해 체감온도 33℃ 이상인 작업장에서 2시간마다 20분 이상의 휴식을 보장하도록 하는 등 폭염 속 노동자의 '쉴 권리'를 제도화했다. 건설업과 물류, 조선업 등 폭염 고위험 사업장을 중심으로 현장 점검도 확대하고 있다. 정부는 폭염을 노동자의 생명과 건강을 위협하는 산업안전보건의 문제로 인식하고 대응을 강화하기 시작했다.그러나 이러한 변화가 모든 노동자에게 동일하게 적용되는 것은 아니다. 우리 식탁에 오르는 상추와 깻잎, 오이와 토마토를 재배하는 이주여성 농업노동자들은 여전히 폭염 대책의 사각지대에 놓여 있다. 기후위기로 폭염의 기간과 강도가 해마다 커지고 있지만, 이주여성 농업노동자들이 겪는 노동환경과 건강 문제는 좀처럼 사회적 관심을 받지 못했다.사회건강연구소는 '중대재해감축정책 특정 성별영향평가'(류지아 등, 2024)에서 진행한 여성 노동자 면접 자료를 바탕으로, 폭염·폭우·한파·폭설 등 기후 조건이 만드는 작업 위험과 보호조치 부족으로 인한 부상 경험, 현장의 개선 요구를 분석했다.이를 토대로 '기후위기 시대, 옥외작업 여성노동자의 직업건강 위험에 대한 탐색적 연구'(김향수·류지아, 2026)는 이주여성 농업노동자들이 폭염 속에서 마주하는 노동환경과 건강 실태를 살펴봤다.2024년 발표된 국제노동기구(ILO)에 따르면 전 세계 노동자의 70% 이상이 기후위기와 직결된 건강 위험에 노출돼 있다. 이러한 위험은 농업·건설·운송과 같은 전형적인 옥외 노동에만 국한되지 않는다.이에 앞서 2016년 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)도 고온 환경에서의 건강 위험은 환기가 부족한 폐쇄 공간이나 고온 공정이 이루어지는 실내 작업장에서도 발생한다고 지적했다. 시설하우스처럼 열과 습기가 축적되는 작업장 역시 대표적인 고위험 작업환경인 셈이다.연구에 참여한 이주여성 농업노동자들은 노지와 대규모 시설하우스를 오가며 일했다. 폭염특보가 내려져 휴대전화로 '야외활동을 자제하라'는 재난문자가 발송된 날에도 작업은 멈추지 않았다. 한여름 시설하우스는 열과 습기가 빠져나가지 않는 밀폐된 공간이다. 노동자들은 숨쉬기조차 어려운 고온다습한 환경에서 장시간 노동을 이어가야 했다.이주여성 농업노동자들은 계절과 관계없이 하루 9~10시간, 농번기에는 12시간 가까이 일했다. 휴일은 2주에 하루 정도였고, 한 달 평균 28.5일을 일한 사례도 확인됐다. 표준근로계약서에는 휴일이 명시돼 있지만, 실제 일터에서는 장시간 노동이 관행처럼 이어졌다. 농업은 근로기준법 제63조에 따라 근로시간과 휴게 규정 일부가 적용되지 않는 업종이기 때문이다.폭염 속에도 충분한 휴식은 보장되지 않았다. 환기시설이나 냉방시설은 물론 선풍기조차 없는 시설하우스에서 일한 이들도 있었다. 오심과 두통, 어지럼증, 구토 등 온열질환 전조 증상이 나타나도 작업을 멈추기 어려웠다. 사업주의 눈치와 질책에 대한 부담이 휴식을 포기하게 만드는 요인으로 작용했다.폭염 속에서 가장 기본적인 예방수칙인 수분 섭취조차 제대로 지켜지지 않았다. 노동자들은 화장실이 작업장에서 멀리 떨어져 있거나 위생 상태가 열악해 물을 일부러 적게 마신다고 말했다. 화장실을 다녀오는 것 자체가 작업을 지연시키는 행동으로 여겨져 사업주의 눈치를 볼수 밖에 없었다.의료 접근성 역시 건강 취약성을 키우는 요인이었다. 이주여성 농업노동자들은 건강보험에 가입해 보험료를 내고 있었지만 실제 의료 이용에는 많은 제약을 경험했다. 농촌 지역의 의료 인프라가 부족한 데다 언어 장벽이 존재했고, 병원 방문 역시 사실상 사업주의 허락에 의존하는 경우가 많았다. 몸이 아파도 병원을 찾기보다 두통약이나 진통제, 파스 등으로 버티는 일이 반복됐다.이주여성 농업노동자들이 마주하는 위험은 폭염만이 아니었다. 과거 고령의 여성농민이 주로 일하던 밭일은 이제 이주여성 농업노동자들의 몫이 됐다. 그러나 여전히 밭일을 '가벼운 노동'으로 보는 인식은 크게 달라지지 않았다.반복적인 중량물 취급과 장시간 쪼그려 앉는 작업, 허리를 굽힌 작업, 농약 노출 등 물리적·생물학적·인간공학적 유해·위험요인이 존재하지만, 이를 체계적으로 평가하고 관리하기 위한 안전보건조치는 제대로 마련되지 않고 있다.산업안전보건법 제36조는 작업장의 유해·위험요인을 사전에 파악하고 산업재해와 직업병을 예방하기 위해 위험성평가를 실시하도록 규정하고 있다. 그러나 농장에서는 위험성평가가 사실상 이루어지지 않았고, 이에 따른 예방조치도 없었다.이한 주민지원단체 활동가는 열악한 작업환경과 숙소가 이들의 건강을 위협하고 있지만, 이에 대한 실태조사와 정책 대응은 제대로 이뤄지지 않고 있다고 지적한다.열악한 작업 환경과 위생 관리의 부재는 상행성 감염을 통한 질염 및 비뇨기계 질환의 위험을 높인다. 폭염 시 화장실 이용을 줄이기 위해 수분 섭취를 제한하는 작업 환경으로 인해, 탈수와 신장 기능 저하 등 건강 문제로 이어질 수 있다.또한 위험성평가가 실시되지 않을 뿐 아니라 휴게시설과 환기시설, 선풍기 등 기본적인 폭염 대응 시설조차 갖추지 않은 농장도 적지 않았다. 의료 접근성 부족과 직장 건강검진·유급병가 제도에서의 배제는 직업성 질환의 조기 발견과 치료를 어렵게 했다.이는 이주여성 농업노동자의 건강권을 제약할 뿐 아니라, 직업병과 업무상 재해가 통계와 정책 체계 안에서 제대로 드러나지 못하게 하는 원인이 되고 있다.폭염을 포함해 작업환경 전반의 유해·위험요인을 함께 관리하는 위험성평가와 산업안전보건 조치가 병행돼야 한다. ILO는 '변화하는 기후에서의 산업안전보건 보장'에서 기후위기로 인해 노동자가 직면하는 복합적 위험을 '위험의 칵테일'이라고 설명한다.폭염의 건강 위험은 단순한 열 노출에 그치지 않는다. 장시간 노동, 농약과 분진 노출, 열악한 작업환경, 의료 접근성 부족, 산업안전보건 제도의 공백이 서로 맞물리며 건강 위험을 증폭시키기 때문이다.폭염 시 작업 중지는 그 출발점이다. 기후 위기에 적응할 수 있는 능력은 모든 노동자에게 동일하지 않다. 적응 역량은 위험을 분산할 수 있는 자원과 정보 접근성, 사회기반시설, 제도적 보호, 경제적 여건 등에 따라 달라지며, 노동조건과 성별, 이주 지위에 따라서도 큰 차이를 보인다.2022년 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)는 기후 위기의 영향이 기존의 사회·경제적 불평등과 건강의 사회적 결정요인을 통해 더욱 증가된다고 지적했다. 즉, 기후위기는 모든 사람에게 동일한 영향을 미치는 것이 아니라 사회적으로 취약한 집단일수록 더 큰 건강 피해를 초래하는 '위험 증폭 요인'으로 작동하는 것이다.이주여성 농업노동자들은 폭염뿐 아니라 장시간 노동, 위험성 평가의 미실시, 열악한 작업환경, 의료 접근성 부족 등 복합적인 위험에 노출되어 있다. 따라서 기후위기 시대의 폭염 대응은 온열질환 예방에 그칠 것이 아니라 노동자의 구조적 취약성을 함께 줄이는 방향으로 추진돼야 한다.