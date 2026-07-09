'청문회 예상하고 튀었네'...홍명보 관련 유튜브 댓글 5만건 분석

큰사진보기 ▲질문에 답하는 홍명보 감독2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 남아공에 패해 32강 합류를 위해 다른 조의 결과를 기다리고 있는 한국 축구국가대표팀이 25일(현지시간) 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아와 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련을 했다. 훈련에 앞서 홍명보 감독이 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍명보 전 축구대표팀 감독에 대한 유튜브 댓글 여론 분포도 ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍명보 전 국가대표 축구팀 감독에 대한 비판 댓글은 홍 전 감독의 처신에 대한 비판이 많았다. ⓒ 신상호 관련사진보기

홍명보 전 축구대표팀 감독에 대한 유튜브 댓글 5만여건 중, 홍 전 감독을 옹호하는 댓글 비중은 2.8%에 그친 것으로 나타났다. 5만건 댓글 중 무려 87.2%가 홍 전 감독에 대한 비판 의견을 나타냈고, 홍 전 감독이 입국한지 이틀 만에 출국했다는 소식이 알려지자, 부정적 여론은 더욱 커진 것으로 분석됐다. 홍 전 감독에 대한 댓글 여론이 구체적인 수치로 확인된 건 이번이 처음이다.<오마이뉴스>는 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 관련 내용을 다룬 유튜브 뉴스 영상 27건에 달린 댓글 5만 323건을 수집해, 홍명보 전 감독 지지 여부, 댓글 주제, 욕설 여부 등을 분석해봤다. KBS, MBC, SBS, YTN, 채널 A 등 지상파와 종편 유튜브 채널에서 조회수 10만건 이상을 기록한 영상들을 대상으로 했으며, 영상 게시 일자는 6월 26일-7월 5일까지다. 댓글들은 클로드코드 환경에서 LLM(Large Language Model)을 통해 분석했으며, 분석에 앞서 249건의 댓글을 파일럿 분류해 성능을 확인하는 절차를 거쳤다.홍 전 감독에 대한 비판 여론은 압도적이었다. 분석 결과를 보면 댓글 5만 323건 가운데 홍 전 감독을 비판하는 댓글 비중은 무려 87.2%(4만 3870건)로 조사됐다. 댓글 작성자 10명 중 8명 이상이 홍 전 감독을 비판한 것이다. 반면 홍 전 감독을 두둔하거나 옹호하는 댓글은 2.8%(1407건)에 불과했다.그런데 의외로 욕설이나 혐오성 내용을 담은 댓글 비중은 높지 않았다. 전체 댓글 가운데 명시적으로 비속어를 쓰거나 홍 전 감독을 노골적으로 인신 공격하는 댓글은 3840건(7.6%)였다. 앞서 이태원 참사 관련 유튜브 영상 댓글과 관련한 <오마이뉴스> 분석에서, 피해자를 노골적으로 조롱하고 비난하는 악성 댓글 비중이 25%가 넘었던 것(댓글 26만 7635개 중 악성댓글이 6만4388개)과 비교하면 훨씬 낮은 비중이다.홍 전 감독 비판하는 댓글 중 좋아요가 많은 댓글들을 살펴보면, 대부분 책임을 회피하는 홍 전 감독의 태도를 지적하는 내용들이 압도적으로 많았다. 무려 8100여 개의 좋아요를 받은 댓글은 '', 7500여개 좋아요를 받은 댓글은 ''였다.이와 함께(좋아요 6700개 이상),(좋아요 6400개 이상),(좋아요 5300개 이상)', '(좋아요 5300개 이상).(좋아요 4400개 이상) 등도 많은 공감을 얻은 댓글들이다.홍 전 감독 선임에 적극 가담했던 이임생 전 축구협회 이사와 정몽규 전 축구협회장을 싸잡아 비판하는 댓글들도 높은 공감대를 얻었다. 실제로 ''라는 내용의 댓글은 무려 4000여 개의 좋아요를 얻었다. 이를 종합하면 홍 전 감독에 대한 유튜브 댓글 여론은 '무분별한 감정 분출'이라기보단 '냉소적 비판과 책임 추궁'이 주를 이루고 있는 것으로 해석된다.홍 전 감독에 대한 비판 댓글을 주제별로 분류해보면, 홍 전 감독의 급작스러운 LA 출국을 비판하는 댓글이 1만6651건(33.1%)으로 가장 비중이 높았고, 홍 전 감독의 불통과 인성 논란을 지적한 댓글이 1만 2008건(23.9%)에 달했다. 홍 전 감독의 전술과 경기력을 비판하는 댓글은 15.1%(7,588건)에 불과했다. 이는 감독 사퇴 이후 홍 전 감독의 처신이 오히려 비판 여론을 키웠다는 것으로 해석할 수 있다.홍 전 감독의 LA 출국을 다룬 영상에선 비판 댓글 비중이 급증한 것도 확인된다. 홍 전 감독의 급작스러운 출국을 다룬 영상(영상제목 - 청문회 한다는데 '급출국', MBC)에 달린 3091건 댓글 중 95.1%(2938건), 홍 전 감독이 한국 돌아올 생각 없다는 외신 보도를 인용한 SBS 영상(영상제목- "한국 돌아올 생각 없어" 외신)의 경우 총 6923개 댓글 중 92.1%(6378건)가 홍 전 감독을 비판했다.