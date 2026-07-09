[주장] 성과급을 지역화폐로? 근로기준법 개정안, 저는 반대합니다

큰사진보기 ▲여당 일각에서 그 근로기준법을 개정한다고 합니다. 그런데 그 내용이 이상합니다. 임금을 통화(通貨), 즉 화폐로만 지급하도록 명시한 근로기준법 조항(제43조)을 '지역사랑상품권'으로도 지급할 수 있도록 한 것입니다. ⓒ 국회 의안정보시스템 관련사진보기

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제가 일하는 충북 음성은 농촌 지역으로 자주 오인되지만 주민 중 다수가 산업단지 등 공장에서 일하는 제조업 도시입니다. 청주나 충주에 비해 영세 제조업체가 많아 무료로 노동 법률 상담을 도와드리는 제 일터에는 하루가 멀다하고 일터에서의 부조리를 호소하는 분들이 찾아옵니다.임금을 못 받은 분들, 과도한 노동시간에 고통받는 분들, 부당한 징계나 해고를 당한 분들 등 각양각색의 어려움을 겪는 이들에게 가장 큰 도움이 되는 법률은 다름 아닌 근로기준법입니다. 전태일 열사가 "준수하라"고 외쳤던 바로 그 근로기준법 말입니다. 열사의 희생 덕분에 오늘날 우리의 근로기준법은 기본적으로 노동자를 보호하는 데 그 초점이 맞춰져 있습니다.여당 일각에서 그 근로기준법을 개정한다고 합니다. 그런데 개정안의 내용이 이상합니다. 임금을 통화(通貨), 즉 화폐로만 지급하도록 명시한 근로기준법 조항(제43조)을 '지역사랑상품권(지역화폐)'으로 지급할 수 있도록 한 것입니다.지난 7일, 박민규 더불어민주당 의원이 대표발의한 근로기준법 일부개정법률안은 제43조의 "법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다"는 문구를 "법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있거나, 근로계약서 등 근로자의 명시적 동의가 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 '지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률' 제2조제1호에 따른 지역사랑상품권 등 대통령령으로 정하는 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다"는 문구로 바꾸는 것이 그 골자입니다.법안 제안 이유를 살펴보면, 박 의원은 "최근 대기업의 성과급 규모가 커지는 상황에서 이 자금이 지역 내 소비로 이어질 수 있도록 선순환 구조를 만들 필요가 있다"면서 "지역사랑상품권은 소상공인과 전통시장 소비를 촉진하고 지역 내 소비를 늘리기 위해 운영되는 제도인 만큼, 기업 성과급을 지역경제 활성화 하려는 것"이라고 설명했습니다.그런데, 그런 취지라 하더라도 개정안이 통과되면 노동자들이 피해를 입게 되는 상황이 발생하지 않을지 우려스럽습니다. 노동자의 명시적 동의를 규정했지만 현장에서는 법에 적힌 대로 상황이 돌아가지 않습니다. 예를 들어, 비자 문제로 인해 사실상 사업주가 내미는 근로계약서를 거부하기 힘든 이주노동자들 또한 피해자가 되지 않을까 걱정이 되기도 합니다.모두가 알다시피 지역사랑상품권의 사용처는 제한되어 있습니다. 월세나 공과금, 혹은 저축 등을 지역사랑상품권으로 납부할 수는 없습니다. 현재도 암암리에 지역사랑상품권을 현금으로 환전해주는 불법 업체들이 있는데, 이들만 기승을 부리게 될 수도 있습니다.이 법을 발의한 의원들(민주당 10명, 무소속 1명)은 법안 발의 이유로 "지역사랑상품권 제도는 국비와 지방비를 재원으로 하여 지역 경제의 선순환 구조 구축으로 소상공인 및 전통시장을 보호하고 지역 소득의 지역 내 재투자를 촉진하여 지역경제를 활성화하려는 것"이라며 "따라서 현행법에 따른 임금의 일부를 지역사랑상품권으로 지급할 수 있도록 하는 경우 지역경제 활성화로 인한 지역균형 발전에 기여할 수 있을 것이나 이에 대한 명확한 근거는 부재함"이라고 밝혔습니다.또한 "단체협약 또는 근로자의 명시적 동의가 있는 경우 임금의 일부를 지역사랑상품권으로 지급할 수 있도록 하여 지역사랑상품권 제도의 목적 달성에 기여하려는 것"이라고 덧붙였습니다.그런데 지역사랑상품권을 통한 지역경제활성화는 상품권 제도 등의 개선으로 이루어 낼 일이지, 노동자들의 임금을 상품권으로 지급할 수 있도록 법안을 개정해 해결할 일은 아니라고 생각합니다.근로기준법이 노동자들의 보호막은커녕 그들의 생활을 불편하게 만드는 악법이 되지 않기 위해선 박민규 의원을 비롯한 발의 의원들이 지금이라도 법안 발의를 철회해야만 한다고 생각합니다.