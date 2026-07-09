12년만에 울산시의원 복귀 이은주 "시민 지키는 울타리 되겠다"

큰사진보기 ▲진보당 이은주 울산시의원(문화복지환경위원회)이 9일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 첫 의정활동 방향을 발표하며 "시민의 삶을 지키는 가장 든든한 울타리가 되겠다"고 밝혔다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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지난 2014년 이후 12년 만에 다시 울산시의회에 입성한 진보당 이은주 시의원(문화복지환경위원회)이 9일 첫 의정활동 방향을 발표하며 "시민의 삶을 지키는 가장 든든한 울타리가 되겠다"고 밝혔다.이 의원은 이날 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "12년 만에 다시 울산시의회에 복귀할 수 있도록 신뢰를 보내주신 시민들께 깊이 감사드린다"며 "거대 양당 정치 속에서도 진보당을 선택해 주신 뜻은 무너져가는 민생을 살리고 소외된 시민의 목소리를 제대로 대변하라는 준엄한 명령이라고 생각한다"고 말했다.이어 "시민주권 지방정부가 시민을 위한 행정으로 자리 잡을 수 있도록 적극 협력하되, 시의회 본연의 역할인 견제와 감시에는 한 치의 소홀함도 없을 것"이라며 "진보당의 유일한 울산시의원으로서 시민의 절박한 목소리를 의회에서 가장 크게 울리겠다"고 강조했다.이 의원은 앞으로 중점적으로 추진할 의정활동 과제 중 교통 분야에서는 "버스 노선 개편으로 인한 시민 불편을 조속히 해소하기 위해 이용 시민과 버스 노동자가 함께 참여하는 공청회와 상설 소통창구 마련"을 제안했다. 또한 "이용자 중심의 노선 재조정과 함께 교통공사 설립 및 장기적인 완전 공영제 추진 필요성"을 강조했다.이 의원은 민생·노동 분야에서는 지역화폐 활성화, 배달수수료 부담 완화, 골목형 상점가 확대 등소상공인과 골목상권 지원, 장애인과 어르신 등 취약계층 복지예산 확보, 청년과 여성의 안정적인 일자리 확대, 울산대교 통행료 인하, 석유화학공단 주차장 조성 등 노동자의 삶 개선을 의정활동 과제로 들었다.또 "울산시 사회서비스원 정상화를 통해 공공 통합돌봄 체계를 구축하고, 아동부터 노인, 장애인까지 아우르는 촘촘한 돌봄 시스템을 마련하겠다"며 복지부분 활동과제를 밝혔다.환경 분야에서는 정치적 갈등 속에 표류하고 있는 부유식 해상풍력 사업의 정상 추진과 공공 재생에너지 확대를 들며 "이를 통해 양질의 녹색 일자리 창출과 탄소중립 실현에 기여하겠다"고 밝혔다.이 의원은 아울러 "장애인과 노약자도 차별 없이 이용할 수 있는 문화공간 확충, 청년·기초예술인 지원 확대, 지역 문화유산 보존을 통해 시민 누구나 문화를 누리는 울산을 만들겠다"는 문화분야 과제 의지를 밝혔다.마지막 발언으로 이 의원은 "늘 현장에 답이 있다는 믿음으로 시민 속에서 함께 호흡하겠다"며 "혼자가 아닌 시민과 함께하고 동료 의원들과 협력하며 민생 조례와 정책을 만드는 유능하고 따뜻한 시의원이 되겠다"고 말했다.