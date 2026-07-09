시민의 절박한 외침, 제도를 바꾸다... 고양시 주민자치 조례 개정

생생한 현장, 발빠른 소식 - 고양e뉴스 | 에디터 박상준입니다. 고양시를 중심으로 수도권 주요 소식과 지역 경제, 현장 이슈를 직접 취재하고, 시민의 눈높이에서 그 본질을 끝까지 분석합니다.